Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину. ДОКУМЕНТ

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав у Держбюро розслідувань і Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій заяву про можливе скоєння президентом Володимиром Зеленським злочину через можливе перевищення ним службових повноважень.

Про це Сергій Журавель повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України - Ярослава Журавля. Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру". Я подаю позов у Генеральну Прокуратуру, щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським,на посту Верховного Головнокомандувача і Президента України. Я не боюся, і піду до кінця, заради Справедливості", - заявив батько загиблого воїна.

Батько розвідника звинувачує Зеленського в тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначення для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати в "сірій зоні".

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Сергій Журавель вимагає почати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Позовну заяву Журавель подав Генеральному прокурору і в Державне бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 13 июля російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. В результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування. Українським воїнам довелося відійти з-під обстрілу, тіла загиблих і поранений сержант залишилися в "сірій" зоні на місці обстрілу. Були розпочаті переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуації. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцеве, Миколи Іліна було повернуто з тимчасово окупованої території.

21 липня найманці РФ передали ще одне тіло загиблого захисника України. Тоді в ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим. Пізніше підтвердилося, що загинув Журавель. Він був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.