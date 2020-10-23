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Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину. ДОКУМЕНТ

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Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав у Держбюро розслідувань і Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій заяву про можливе скоєння президентом Володимиром Зеленським злочину через можливе перевищення ним службових повноважень.

Про це Сергій Журавель повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України - Ярослава Журавля. Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру". Я подаю позов у Генеральну Прокуратуру, щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським,на посту Верховного Головнокомандувача і Президента України. Я не боюся, і піду до кінця, заради Справедливості", - заявив батько загиблого воїна.

Батько розвідника звинувачує Зеленського в тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначення для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати в "сірій зоні".

Також читайте: Окупанти вирізали кістки з тіла загиблого під Зайцевим медика Іліна, а поранений морський піхотинець Журавель стік кров'ю, - штаб ООС

Сергій Журавель вимагає почати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Позовну заяву Журавель подав Генеральному прокурору і в Державне бюро розслідувань.

Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у сірій зоні, подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину 01
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у сірій зоні, подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину 02
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у сірій зоні, подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину 03
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у сірій зоні, подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину 04

Як повідомлялося, 13 июля російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. В результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування. Українським воїнам довелося відійти з-під обстрілу, тіла загиблих і поранений сержант залишилися в "сірій" зоні на місці обстрілу. Були розпочаті переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуації. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцеве, Миколи Іліна було повернуто з тимчасово окупованої території.

21 липня найманці РФ передали ще одне тіло загиблого захисника України. Тоді в ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим. Пізніше підтвердилося, що загинув Журавель. Він був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+94
.....якщо не підтримаємо Батька Солдата
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23.10.2020 15:35
+67
Сначала надо пройти все круги ада "украинского кривосудия".
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23.10.2020 15:40
+60
под суд зеЛеного чмыря!
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23.10.2020 15:35
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Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал в Госбюро расследований и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление о возможном совершении президентом Владимиром Зеленским преступления из-за возможного превышения им служебных полномочий. Источник: https://censor.net/ru/n3226665

Всеціло на стороні цого батька вояка - Зе повинен відповісти перед судом за свої кримінальні дійства на такому відповідальному посту як президент Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 6092
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23.10.2020 22:17 Відповісти
Скоріш за все суду над ЗЕ не буде. Пристрелять свої бо живе він чужим розумом (свого нема) і якщо почне давати покази (а жиди завжди здають всіх!) то засуджувати доведеться дуже багато "зелені"... Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 8132
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23.10.2020 22:19 Відповісти
100% или откажутся, или под сукно положат!
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23.10.2020 23:22 Відповісти
жи док вже наголовКОкомандував на ПАЧКУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ! Його втеча в паРАШУ або СРАїль тепер вже питання часу....
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24.10.2020 00:37 Відповісти
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 7495
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24.10.2020 01:12 Відповісти
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 8234
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24.10.2020 01:20 Відповісти
Петицию! срочно. Не потому, что на неё среагируют во власти..А для того, чтобы в Страсбурге оказать, что не среагировали
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24.10.2020 05:36 Відповісти
Заради справедливості і логіки батько воїна Журавля мав би поскаржитись на сепаратистів, бо це вони кілька разів відмовили нашим оборонцям забрати з поля бою пораненого. А чому він був поранений, а інший (медик) убитий? Бо саме Журавель з загиблим медиком кинулися на поле забрати свого побратима. Якби дали команду забрати пораненого Журавля, то загинули б ще інші. Треба було давати команду в НАСТУП, і давити противника артилерією. Тільки тоді був би шанс врятувати Журавля. Але наш командувач не дає стріляти, бо там "наши люди", тобто його однодумці.
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24.10.2020 08:57 Відповісти
Возможно!!!!
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24.10.2020 09:20 Відповісти
А що, це єдиний злочин жидів в Україні? Згадайте Голодомор!
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24.10.2020 10:44 Відповісти
Сейчас ваш комментарий удалят, а вас забанят, "богоизбранных" нацистов тут любят и лелеют, а любое упоминание о их преступлениях против Украины и украинцев всячески преследуются.
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24.10.2020 16:18 Відповісти
Прийдет время и этой Шмаркле все еще вспомнится.
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24.10.2020 10:47 Відповісти
Вопрос в том, сколько еще вреда нашей стране принесет эта оккупационная банда инородцев-мародеров, и сколько еще людей заплатят жизнью и здоровьем за коллаборационизм и некомпетентность пархатого клоуна и его подельников. Да и как показывает практика, если клоун свалит за кордон 9причем не важно куда, то ли на историческую родину в жизраиль, то ли в ростов, то ли к нашим европейским "друзьям"), то ничего ему уже не будет.
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24.10.2020 16:16 Відповісти
Зомбоящер.
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24.10.2020 11:05 Відповісти
Самокритичненько.
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24.10.2020 16:12 Відповісти
В "наших" мусарне, прокуратуре и судах это дело явно замнут (вернее даже не начнут расследование), но нельзя дать забыть тем кому не "какая разница" (это быдло еще и порадуется мучительной смерти нашего воина) что руководит нашей страной враг и предатель,
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24.10.2020 16:12 Відповісти
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