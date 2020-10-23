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Пам'ятник Небесній Сотні осквернив студент столичного Університету комунікацій Борисенко з Донецька. Він мусить бути відрахований, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пам'ятник Небесній Сотні осквернив студент столичного Університету комунікацій Борисенко з Донецька. Він мусить бути відрахований, - Бутусов

Іларіон Борисенко, який осквернив пам'ятник Небесної Сотні в Києві, повинен бути відрахований з Університету комунікацій за свій вчинок.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Цензор.НЕТ звернеться до Університету комунікацій, щоб студент Борисенко був відрахований. Злочинці комунікаціями займатися не повинні", - зазначає журналіст.

За його словами, проти Борисенка відкрито справу за статтею 296 - хуліганство, яка передбачає покарання - арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або штраф до 34 тисяч гривень.

Бутусов також розраховує, що Борисенко посидить у камері 6 місяців за скоєне.

Також дивіться: "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Олегович Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвська, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.

Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А.

Щоб отримати паспорт України, приїжджав до Волновахи з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+110
6 месяцев ареста, а потом - выселить в ДНР.
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23.10.2020 16:08
+67
Вау, почему я не удивлен его местом рождения.
Хорошо бы еще узнать кто там его родачки и не поступал ли он по спец программе Зеленского, без ЗНО, для детей "мирных ополченцев"
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23.10.2020 16:08
+60
Интересно,что бы этому петушку сделали в ДыНыРы,если бы обоссал могилу Захарки или Моторыла?Хер бы вышел живым из подвала.А тут кровожадные биндеры максимум-оштрафуют.А потом еще и ОПЗЖопа или Шмарклий под свое крылышко возьмут-таких там ценят.И пойдет у донецкого сцыкуна политическая карьера в ненавистной Укропии.А там,глядишь,и в депутаты пробьется-будет нам законы писать
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23.10.2020 16:16
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Це звичайне бидло.
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23.10.2020 21:11 Відповісти
ватникам у нас хорошо, суды дают условно.
студента не накажут, хотя этого урода из Донецка нужно хотя бы депортировать в днр.
зеленский ватной молодёжи с днр+лнр сказал приезжайте и учитесь бесплатно, вы же такие как дети погибших украинских войнов.
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23.10.2020 20:00 Відповісти
нет слов....я уже много раз писал про ****** реинтеграцию донбасяо в УКРАИНУ!!!! это их сучьи детки тут обучаются без экзаменов. тестов на вирус за наши налоги эти животные здесь живут! скотовозами вывезди туда высыпать биомусор этот и закрыть границу разделительную на замок! не дай то БОГ. с ними снова обьедениться.... БОЖЕ сохрани УКРАИНУ от этих донбасятско лугандонских гопников и студентов...(( живого места. камне на камне не останется ни от памятников сотне, ни мемориалов и досок пошаны погибшим, ни алей погибшим . всё твари вывернут на изнанку и сожгут и перевернут...((я не хочу эти хари видеть у себя в стране. дворе, городе, на площадке дома...
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23.10.2020 20:09 Відповісти
"Повинен бути відчислений"!!!! - А навіщо ту наволоч зараховувати!!! А-а-а-а, ну так, хай без ЗНО поступають!!!.
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23.10.2020 20:51 Відповісти
когда в Украине появится Президент,он должен прийти с уже готовой программой массового отчисления и депортации в дыынэр всех подобных,как говорит валодя,"пассажиров"..
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23.10.2020 21:00 Відповісти
рік копать окопи після депортація
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23.10.2020 21:01 Відповісти
2014 рік - цьому хлопові 15 років. У такому віці формується світогляд. Він живе в Донецьку, тому його світогляд сформувалося під впливом оскаженілої пропаганди російських окупантів. Не виключено, що його могли взяти під опіку фсб-шні вихователі з далеким прицілом на впровадження цього кадру в Україні. Для цього його відправили на навчання в інститут комунікацій. Але через свою бидловатість він проявив своє нутро і проколовся на ***********.
Питання до СБУ. Перевіряє хтось, чим займаються студенти з окупованих територій, які навчаються в українських вузах, яким так щедро Україна надала пільги? Який світогляд цих молодих людей? Може краще на початковому етапі їх ретельно перевірити і визначитися, чи потрібні такі кадри Україні?
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23.10.2020 21:07 Відповісти
З лугандону всі такі студенти тому треба всіх відправити терміново в лугандон
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23.10.2020 21:23 Відповісти
Якось не пособі, жах. Та там в мін. освіті цього лайна вдосталь, плюс мін.культури валом, мін.спорту старьйо кегебешне руліть...куди неглянь тупик... і през.ізраільтянин. Люди ви хоч себе поважаєте..?
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23.10.2020 21:29 Відповісти
Додому,сцикунець! ДОДОМУ! Маленький ще серед людей без повідка бігати. А якщо герой - обісци кучки моторолки та гіві. Сходи на захарченка.
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23.10.2020 21:38 Відповісти
Забрати закордонний паспорт і вигнати з вишу.
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23.10.2020 21:44 Відповісти
Не удивлюсь если его где то одписят.
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23.10.2020 22:36 Відповісти
Чому не 5 років ? За зраду Батьківщини колись взагалі розстрілювали . А тут ще й вандалізм на додачу , нищення майна , ненависть до людей , *********** .
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23.10.2020 22:54 Відповісти
Це в них Сивуха говорив просити пробачення ...) ось такий тобі кварталик від зе...
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24.10.2020 01:01 Відповісти
ИМХО:

больше чем уверен, что сейчас впишутся за этого мерзавца (гласно или не гласно).
Наймут адвоката, докажут мол - помешательство, короче найдут как отмазать. Остаётся и надежда (такая себе...с вопросом), что найдутся силы, которые способны организовать воспитательный процесс и проявить жуткое желание у Борисенко Иллариона Олеговича срочно вернутся на родину - в г. Донецк на улицу Кадиевская...
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24.10.2020 15:49 Відповісти
Отчислили... не ожидал такой прыти... Ну хоть так...
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25.10.2020 01:32 Відповісти
Почему отчислен а не отп*жжен? Пам'ятник Небесній Сотні осквернив студент столичного Університету комунікацій Борисенко з Донецька. Він мусить бути відрахований, - Бутусов - Цензор.НЕТ 799
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24.10.2020 20:28 Відповісти
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