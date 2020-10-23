Пам'ятник Небесній Сотні осквернив студент столичного Університету комунікацій Борисенко з Донецька. Він мусить бути відрахований, - Бутусов
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Іларіон Борисенко, який осквернив пам'ятник Небесної Сотні в Києві, повинен бути відрахований з Університету комунікацій за свій вчинок.
Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Цензор.НЕТ звернеться до Університету комунікацій, щоб студент Борисенко був відрахований. Злочинці комунікаціями займатися не повинні", - зазначає журналіст.
За його словами, проти Борисенка відкрито справу за статтею 296 - хуліганство, яка передбачає покарання - арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або штраф до 34 тисяч гривень.
Бутусов також розраховує, що Борисенко посидить у камері 6 місяців за скоєне.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Олегович Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвська, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.
Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А.
Щоб отримати паспорт України, приїжджав до Волновахи з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.
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студента не накажут, хотя этого урода из Донецка нужно хотя бы депортировать в днр.
зеленский ватной молодёжи с днр+лнр сказал приезжайте и учитесь бесплатно, вы же такие как дети погибших украинских войнов.
Питання до СБУ. Перевіряє хтось, чим займаються студенти з окупованих територій, які навчаються в українських вузах, яким так щедро Україна надала пільги? Який світогляд цих молодих людей? Може краще на початковому етапі їх ретельно перевірити і визначитися, чи потрібні такі кадри Україні?
больше чем уверен, что сейчас впишутся за этого мерзавца (гласно или не гласно).
Наймут адвоката, докажут мол - помешательство, короче найдут как отмазать. Остаётся и надежда (такая себе...с вопросом), что найдутся силы, которые способны организовать воспитательный процесс и проявить жуткое желание у Борисенко Иллариона Олеговича срочно вернутся на родину - в г. Донецк на улицу Кадиевская...