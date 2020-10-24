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5,6 млн економічно активного населення України відсутні на податковій карті, - голова ДПС Любченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

5,6 млн економічно активного населення України відсутні на податковій карті, - голова ДПС Любченко

Майже 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Податкова служба України досить тривалий час не бачить на податковій карті з економічно активного населення 5,6 млн громадян", - сказав чиновник.

Держреєстр фізосіб містить інформацію про 44,1 млн осіб, без урахування території ООС - 37,6 млн.

"Минулого року 19,7 млн громадян, або 45%, отримали різні доходи на 2 трлн грн. Із них доходи у вигляді зарплати - 11,6 млн громадян на 1,153 трлн грн, причому 2,1 млн - це пенсіонери. Тобто реально зарплату отримували лише 9,5 млн людей непенсійного віку", - пояснив Любченко.

"Офіційно у 2019 році 13,4 млн економічно активних громадян, або 30% всього населення, не отримують доходів (зокрема студенти, інваліди, домогосподарки тощо)", - додав він.

Згідно з даними Пенсійного фонду, розмір середньомісячної зарплати, з якої стягують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), за минулий рік становив 9,205 тис. грн. Тобто ЄСВ - 2,025 тис. грн. Середній розмір пенсії у минулому році - 3,083 тис. грн.

"Зрозуміло, що необхідні дотації. Але за законом Пенсійному фонду має вистачати ЄСВ. Якщо виходити з цих даних, ставку ЄСВ потрібно підвищувати до 34% - це утопія. Значить, потрібно збільшити кількість платників", - зазначив голова ДПС.

Читайте також: Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко
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Топ коментарі
+12
Дятел, сделайте адекватную налоговую систему и перестаньте пи*дить бабки из бюджета. И удивишься сколько средств будет в бюджете. На все хватит. Начиная от нормальных пенсий и до современного оружия.
А то бл* уже не знаете куда ворованное распихивать, казлы.
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23.10.2020 16:25
+11
да какие налоги, сами же сказали, что через 15 лет пенсии мне не видать 5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 3922
а эта треть работает неофициально, а у нас или за границей, но большинство не имеют постоянной работы или совсем никакой
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23.10.2020 16:24
+9
Главное чтоб у вас ахметка с Беней и иже с ним не пропадали с этой Карты ! А остальным надо как то прокормить свои семьи .
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23.10.2020 16:24
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Це безробітні, ідіот!
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23.10.2020 16:21 Відповісти
Скоро ці 5 млн. стануть на облік в центр зайнятості!
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23.10.2020 18:01 Відповісти
5 лямов отсутствуют 5 лямов дети 5 лямов пенсия расчет окончен
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23.10.2020 16:24 Відповісти
да какие налоги, сами же сказали, что через 15 лет пенсии мне не видать 5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 3922
а эта треть работает неофициально, а у нас или за границей, но большинство не имеют постоянной работы или совсем никакой
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23.10.2020 16:24 Відповісти
Вы мрази создали адекватные условия для бизнеса? Вы создали адекватную систему налогообложения? Вы создали условия, чтобы люди не искали работу за рубежом? Обложите заробитчан данью.. и все они остануться за границей !!! Вся экономика в офшорах ... а это зе-чмо вякает по поводу 5,5 млн !!!!
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23.10.2020 17:23 Відповісти
Правильно. Но начальник налоговой -исполнитель. А решения принимают 4 человека, которым THE сдал страну в аренду в обмен на позитивную картинку в телевизоре. И Коломойскому, Ахметову, Пинчуку и Медведчуку вся эта страна до лампочки. Их все устраивает.
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23.10.2020 18:22 Відповісти
Главное чтоб у вас ахметка с Беней и иже с ним не пропадали с этой Карты ! А остальным надо как то прокормить свои семьи .
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23.10.2020 16:24 Відповісти
Необходимо взимать ЕСВ с безработных, чтобы быть безработным стало невыгодно.
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23.10.2020 16:25 Відповісти
Дятел, сделайте адекватную налоговую систему и перестаньте пи*дить бабки из бюджета. И удивишься сколько средств будет в бюджете. На все хватит. Начиная от нормальных пенсий и до современного оружия.
А то бл* уже не знаете куда ворованное распихивать, казлы.
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23.10.2020 16:25 Відповісти
Перевожу:
5,6 млн украинцев уклоняются от налогового ярма. Это ВОЗМУТИТЕЛЬНО!!!
5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 9072
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23.10.2020 16:25 Відповісти
"Економічно активні" - означає біоповноцінні.
Такі в Україні затримуються дуже і дуже недовго...

Будуть вам платити €15 за годину - зможете претендувати на рівноправність із людьми.
А за гривню якщо давати почнуть тридцять євро - про славу нації цвірінькати право мати будете.
Поки що ви рівноправні із верблюдами, зулусами і москалями: там всі такі.
Щасливі...
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23.10.2020 16:38 Відповісти
главное чтоб на карте ордло булО - шоб пенсии платили - а вы тут хоть обсеритесь!
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23.10.2020 16:49 Відповісти
Так а какой смисел платить в пенсионный фонд если пенсии той потом не видать, как своих ушей?
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23.10.2020 16:54 Відповісти
Зелёная плесень в ОРДЛО будут пенсии платить даже если их в Россию возьмут. Это типа приза зрительских симпатий.
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23.10.2020 16:56 Відповісти
А как там офшоры на экономической карте? Выделены жирно и красным? Население один хер платит как бы доход ни получило - в каждом чек НДС. Потеряло оно доходы ***
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23.10.2020 17:02 Відповісти
Зе-чмо-любченко не пробовал пробить по алигархам?
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23.10.2020 17:15 Відповісти
Еще один придурок ищет как бы людей больше налогами обложить, а с олигархов нельзя .
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23.10.2020 17:16 Відповісти
А пдв?

Коли бабця хліб купує, то яку вона додану вартість створює?
Можуть пейсаті пояснити внятно?
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23.10.2020 17:36 Відповісти
Вот это поле деятельности для налоговиков!! А вы не знаете где найти деньги на пенсии!! Деньги под ногами валяются ,надо только их собрать!!
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23.10.2020 17:58 Відповісти
Не там податки шукаєте. Трясіть олігархів, от там бабло!
Але яєць у вас нема це зробили
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23.10.2020 18:57 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2182256.html
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23.10.2020 20:58 Відповісти
ПІЙШОВ НАХРІН, ПАСКУДА
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23.10.2020 21:17 Відповісти
В интервью он еще заявил, что у нас 3 крупнейших олигарха платят только 3% налога)))
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23.10.2020 23:00 Відповісти
Бо всі заводи повирізали на брухт . Народ масово біжить з країни цілими родинами вже 30 років .
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24.10.2020 00:51 Відповісти
а с 1го января из за кабальных законов зеленского закроется ещё 5 млн ФОПов.. от тогда затанцуете суки зеленые
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24.10.2020 13:32 Відповісти
 
 