5,6 млн економічно активного населення України відсутні на податковій карті, - голова ДПС Любченко
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Майже 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Податкова служба України досить тривалий час не бачить на податковій карті з економічно активного населення 5,6 млн громадян", - сказав чиновник.
Держреєстр фізосіб містить інформацію про 44,1 млн осіб, без урахування території ООС - 37,6 млн.
"Минулого року 19,7 млн громадян, або 45%, отримали різні доходи на 2 трлн грн. Із них доходи у вигляді зарплати - 11,6 млн громадян на 1,153 трлн грн, причому 2,1 млн - це пенсіонери. Тобто реально зарплату отримували лише 9,5 млн людей непенсійного віку", - пояснив Любченко.
"Офіційно у 2019 році 13,4 млн економічно активних громадян, або 30% всього населення, не отримують доходів (зокрема студенти, інваліди, домогосподарки тощо)", - додав він.
Згідно з даними Пенсійного фонду, розмір середньомісячної зарплати, з якої стягують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), за минулий рік становив 9,205 тис. грн. Тобто ЄСВ - 2,025 тис. грн. Середній розмір пенсії у минулому році - 3,083 тис. грн.
"Зрозуміло, що необхідні дотації. Але за законом Пенсійному фонду має вистачати ЄСВ. Якщо виходити з цих даних, ставку ЄСВ потрібно підвищувати до 34% - це утопія. Значить, потрібно збільшити кількість платників", - зазначив голова ДПС.
Будь ласка, зачекайте...
а эта треть работает неофициально, а у нас или за границей, но большинство не имеют постоянной работы или совсем никакой
А то бл* уже не знаете куда ворованное распихивать, казлы.
5,6 млн украинцев уклоняются от налогового ярма. Это ВОЗМУТИТЕЛЬНО!!!
Такі в Україні затримуються дуже і дуже недовго...
Будуть вам платити €15 за годину - зможете претендувати на рівноправність із людьми.
А за гривню якщо давати почнуть тридцять євро - про славу нації цвірінькати право мати будете.
Поки що ви рівноправні із верблюдами, зулусами і москалями: там всі такі.
Щасливі...
Коли бабця хліб купує, то яку вона додану вартість створює?
Можуть пейсаті пояснити внятно?
Але яєць у вас нема це зробили