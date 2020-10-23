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Німеччина і Франція не надто активно впливають на РФ, - генерал США Ходжес

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Німеччина і Франція не надто активно впливають на РФ, - генерал США Ходжес

Американський генерал у відставці і екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що Німеччина і Франція мають активніше впливати на РФ, аби змусити Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань.

"Нікого давно вже не дивує, що Кремль ніколи не виконує взятих на себе зобов'язань. Вони ніколи не дотримуються слова, якщо тільки їм не протистоїть чітка сила і конкретні протоколи верифікації... Тому ми повинні справляти неухильний вплив на Кремль, змушуючи його дотримуватися прийнятих зобов'язань. Якщо чесно, в цьому нам (США - ред.) дуже потрібна допомога Німеччини. На мій погляд, Німеччина і Франція не надто охоче впливають на Кремль - в першу чергу, через міцні економічні зв'язки", - сказав Ходжес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На його переконання, причиною такої ситуації також є те, що у Німеччини існує певне "почуття провини" з приводу загибелі мільйонів радянських людей під час війни.

"Я прожив в Німеччині кілька років, і знаю, що подібне "почуття провини" існує. І мені здається, це головна причина, чому німці не поспішають тиснути на Кремль", - зауважив генерал.

Водночас, за його словами, ситуація потроху починає змінюватися. "У тій же Німеччині отруєння пана Навального стало дуже значущою подією. Тобто, як Бундестагу, так і самій канцлеру Меркель поступово стає важко толерувати такі речі - і чим далі, тим гірше. Це видно також на прикладі "Північного потоку-2". Тому, як мені здається, потенціал тут криється саме у співпраці США з Німеччиною, в тонкій осмисленій роботі з союзниками, яка призведе до посилення тиску на Кремль і, в підсумку, притягненню його до відповідальності", - зауважив Ходжес.

Він додав, що Україні, на його думку, варто продовжувати докладати зусиль, щоб "завоювати повну довіру Західної Європи".
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Топ коментарі
+4
"Чувство вины" німці можуть собі у сраку засунути, і це враховуючи, що більшість бойових дій Східноєвропейскього театру були на території України. Не перед тими треба голову хилити.
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23.10.2020 17:02
+3
Так они холуи ***** ,барыги ,их волнуют исключительно бабки ... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3576
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23.10.2020 17:01
+3


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 25 сент.

Подумалось.
Европа нихрена не выучила уроки ВМВ и снова прет на те же грабли.
Это СССР развалился, а КГБ остался и продолжает свое дело.
Они и дальше будут грабить и убивать. Не только своих граждан, но и чужих.
Рисуйте дальше свои красные линии, алчные и трусливые импотенты.
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23.10.2020 17:12
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Так они холуи ***** ,барыги ,их волнуют исключительно бабки ... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3576
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23.10.2020 17:01 Відповісти
"Чувство вины" німці можуть собі у сраку засунути, і це враховуючи, що більшість бойових дій Східноєвропейскього театру були на території України. Не перед тими треба голову хилити.
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23.10.2020 17:02 Відповісти
Кремлевское быдлоГермания и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6123само себя завалит.... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7580СССр дохлый будет завидовать....сегодняшним Шариковым...у него не было столько бабла....
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23.10.2020 17:06 Відповісти


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 25 сент.

Подумалось.
Европа нихрена не выучила уроки ВМВ и снова прет на те же грабли.
Это СССР развалился, а КГБ остался и продолжает свое дело.
Они и дальше будут грабить и убивать. Не только своих граждан, но и чужих.
Рисуйте дальше свои красные линии, алчные и трусливые импотенты.
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23.10.2020 17:12 Відповісти
Только здравые Американцы могут называть всё своими именами, а соплежуи из ЕС имеют с рашкой бизнес, ни к чему им это всё...
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23.10.2020 17:15 Відповісти
Так Европа и США строили СССр за свое бабло.... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5859Сралин и его быдло давал лишь РАБссилу для РАБссии...
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23.10.2020 17:16 Відповісти
"Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес" - Очень даже сильно влияют! Во-первых снаюжают деньгами на войны, во-вторых потакают и прямо поощряют отсутствием вменяемой, адекватной реакции агрессора на новые, ещё более масштабные и угрожающие всему человечеству преступления. Вот такие пироги с котятами...
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23.10.2020 18:02 Відповісти
_Европа (центральная и западная) практически полностью разложена до состояния трухи долгой и упорной работой кремля. В своём сегодняшнем состоянии они просто не способны противостоять путлеру. Т. е. у них есть для этого все возможности, но совершенно нет желания, политической воли. Просто паралич воли и даже напротив, ожесточённое желание обтяпывать и далее свои делишки с людоедами!
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23.10.2020 18:09 Відповісти
Та такое "влияние"еще больше вдохновляет кацапстан.
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23.10.2020 19:36 Відповісти
Еще если выберут на один срок Трампа, так они вообще могут стать союзниками.
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23.10.2020 20:05 Відповісти
"На мой взгляд, Германия и Франция не слишком охотно влияют на Кремль - в первую очередь, из-за прочных экономических связей", - сказал Ходжес
Они же с кремлем подельники!
Поэтому и сдают Украину в нормандском мюнхенском формате 1938 года
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23.10.2020 20:33 Відповісти
 
 