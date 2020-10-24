Закон став базовим підґрунтям для розвитку нової системи зовнішньої розвідки, - СЗР щодо закону "Про розвідку"

Набрання чинності Законом України "Про розвідку" є вагомим кроком у реформуванні сектору безпеки та оборони України, яке розпочалося з прийняття Закону України "Про національну безпеку України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) в п'ятницю.

"СЗР доклала надзвичайних зусиль задля необхідності адаптації моделі діяльності та побудови розвідувального органу до нових умов, що склалися з огляду на втілення курсу нашої держави на інтеграцію в європейський і євроатлантичний простір. І саме прийнятий Закон України став базовим законодавчим підґрунтям розбудови новітньої системи зовнішньої розвідки", – зазначив очільник СЗР Валерій Кондратюк.

Законом, зокрема, створено розвідувальне співтовариство, коло суб’єктів, діяльність яких безпосередньо або опосередковано стосується захисту державних інтересів України від зовнішніх загроз. Визначено роль та місце окремих суб’єктів цього співтовариства під час виконання завдань із забезпечення зовнішньої безпеки України, а також засад їхньої взаємодії між собою.

Закон розмежовує повноваження і сфери відповідальності розвідувальних органів із зосередженням їхніх зусиль на пріоритетних напрямах забезпечення національної безпеки, унеможливлює дублювання їхніх завдань і функцій та одночасно забезпечує комплексний підхід до виконання розвідувальними органами пріоритетних завдань розвідувальної діяльності у відповідних сферах.

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Також законом виокремлюється механізм проведення розвідувальних заходів із системи оперативно-розшукової діяльності. До набрання чинності Законом проведення розвідувальних заходів, які спрямовані на добування інформації, регулювалося Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність". Регулювання специфіки розвідувальної діяльності некоректно вкладалося в рамки антикримінального законодавства та потребувало змін, зазначають у СЗР.

Вперше у історії України на законодавчому рівні визначено соціальний і правовий статус, а також відповідні гарантії осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами (компенсації, пільги, різні види допомог тощо).

Закон "Про розвідку" є комплексним законодавчим актом, яким передбачено внесення змін до більш ніж 25 інших законодавчих актів.

Нормами Закону посилюється демократичний цивільний контроль за розвідувальним сегментом сектору національної безпеки і оборони, передусім парламентського та громадського. Це сприятиме чіткому розумінню завдань, способів та методів діяльності розвідувального співтовариства, а також можливості належної оцінки результатів цієї діяльності.

Із набранням чинності Закону України "Про розвідку" реформа сектору безпеки і оборони в частині розбудови національної розвідки не закінчується. Цей Закон є належною основою для видання інших нормативно-правових актів (указів Президента, постанов Уряду України, відомчих наказів і розпоряджень), якими буде деталізовано кожний конкретний аспект діяльності розвідувальних органів, інших суб’єктів розвідувального співтовариства, а також правові гарантії співробітників розвідувальних органів, членів їхніх сімей та осіб, які конфіденційно співробітничають з цими органами.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку" 21 вересня, Верховна Рада ухвалила його 17 вересня. "Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру і масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", - зазначив глава держави.