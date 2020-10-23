Єнін про переговори щодо збитого в Ірані літака МАУ: Жодного компромісу з питань справедливості бути не може

Іран найближчим часом надасть Україні результати розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого ракетою в небі над Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, коментуючи черговий раунд переговорів з Іраном.

"Ми провели два надзвичайно складні дні в переговорному процесі з іранською стороною. Можу сказати, що ми отримали певну додаткову інформацію. Ми також отримали запевнення іранської сторони, що найближчим часом вона завершить розслідування та направить проєкт відповідного звіту на адресу української сторони для внесення пропозицій і зауважень", - повідомив заступник міністра закордонних справ.

За словами Єніна, найближчим часом Україна отримає відповіді на запити про міжнародну правову допомогу органів досудового розслідування й прокуратури.

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"Найближчим часом наші експерти отримають ту інформацію, яка цікавить нас з точки зору системи протиповітряної оборони, організації бойової роботи, управлінського циклу, щоб зрозуміти більше про справжні причини цієї трагедії", - додав заступник глави МЗС.

Єнін запевнив, що "жодного компромісу стосовно питань справедливості в переговорах з іранською стороною бути не може".

"Ми чітко зазначили: що ближче ми знаходимося до встановлення істини, то конструктивнішим може бути переговорний процес про рівень компенсацій. Цього разу ми не торкалися питань компенсації родичам загиблих", - зазначив він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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