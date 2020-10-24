В Асоціації міст України стурбовані проєктом постанови "Слуг народу" про перенесення другого туру місцевих виборів

Проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонується скасувати другий тур місцевих виборів у зв'язку з пандемією COVID-19, поданий депутатами "Слуги народу" грубо порушує норми Конституції і Виборчого кодексу.

Про це Асоціація міст України повідомила на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Асоціація міст України вкрай стурбована спробами напередодні місцевих виборів 25 жовтня змінити або відмінити окремі етапи процесу народного волевиявлення, зокрема другий тур виборів мерів великих міст по всій країні. Зареєстрований у Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" не має нічого спільного з принципами належного врядування та принципами демократичної держави", - зауважують в Асоціації міст України.

В Асоціації міст України наголошують, що громади, де за результатами виборів знадобиться другий тур, у разі його не проведення не отримають легітимних мерів. Право громадян обирати місцеву владу буде цинічно порушено.

"Подібні політичні спекуляції щодо можливого відтермінування/перенесення процедур та етапів місцевих виборів у поєднанні з заявами представників партії парламентської монобільшості, є політичним тиском та спробою обмежити місцеве самоврядування у великих містах. З огляду на зазначене закликаємо народних депутатів України відмовитися від ініціатив щодо законодавчого втручання у безперервність виборчого процесу та не підтримувати такі ініціативи у стінах Верховної Ради України!" - закликають в Асоціації міст України.

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