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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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В Асоціації міст України стурбовані проєктом постанови "Слуг народу" про перенесення другого туру місцевих виборів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Асоціації міст України стурбовані проєктом постанови

Проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонується скасувати другий тур місцевих виборів у зв'язку з пандемією COVID-19, поданий депутатами "Слуги народу" грубо порушує норми Конституції і Виборчого кодексу.

Про це Асоціація міст України повідомила на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Асоціація міст України вкрай стурбована спробами напередодні місцевих виборів 25 жовтня змінити або відмінити окремі етапи процесу народного волевиявлення, зокрема другий тур виборів мерів великих міст по всій країні. Зареєстрований у Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" не має нічого спільного з принципами належного врядування та принципами демократичної держави", - зауважують в Асоціації міст України.

В Асоціації міст України наголошують, що громади, де за результатами виборів знадобиться другий тур, у разі його не проведення не отримають легітимних мерів. Право громадян обирати місцеву владу буде цинічно порушено.

"Подібні політичні спекуляції щодо можливого відтермінування/перенесення процедур та етапів місцевих виборів у поєднанні з заявами представників партії парламентської монобільшості, є політичним тиском та спробою обмежити місцеве самоврядування у великих містах. З огляду на зазначене закликаємо народних депутатів України відмовитися від ініціатив щодо законодавчого втручання у безперервність виборчого процесу та не підтримувати такі ініціативи у стінах Верховної Ради України!" - закликають в Асоціації міст України.

Читайте також: Ініціатива "Слуги народу" про перенесення другого туру голосування на місцевих виборах суперечить Конституції, - Комітет виборців
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Иосиф Пиночет

@Jose_Pinoche

10 лет назад я не слушал выступления Януковича - берег мозг.
Теперь не слушаю Зеленского. Просто мозг мне еще нужен.
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23.10.2020 17:15 Відповісти
слушай его тогда и твой мозг будет крепким и здоровім
В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления "Слуг народа" о переносе второго тура местных выборов - Цензор.НЕТ 1084
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23.10.2020 17:18 Відповісти
В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления "Слуг народа" о переносе второго тура местных выборов - Цензор.НЕТ 543
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23.10.2020 17:19 Відповісти
Вроде же-уже заднюю включили.Верещук сказала.
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23.10.2020 17:18 Відповісти
Только зебилы могут такое прохавать. Первый тур - таки да, а второй короновирус не даёт.
Зевыборцы, вам таки дошло, что вы привели к власти идиотов, дрочеров, насильников, сексуальные извращенцев, поцоватых рестораторов, свадебных фотографов и этих свадеб ведущих, бородатых жоп коломойского, жалких пародий на Мери Попинс, жуликов и прочую погань?
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23.10.2020 17:24 Відповісти
найцікавіше,що цей "законопроєкт" НІЯК СЛУГАМ НЕ ДОПОМОЖЕ....
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24.10.2020 09:31 Відповісти
Если примут такое постановление, то тупо не допускать СУК, в смысле "Слуг..." ни в какие органы власти, забрасывать камнями, помидорами (желательно в таре объемом не менее 3-х литров), дерьмом, вообще чем угодно. Мразям плюющим на мнение людей не место в органах власти.
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23.10.2020 17:40 Відповісти
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявлениеИсточник: https://censor.net/ru/n3226704
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23.10.2020 17:44 Відповісти
Львів категорично проти "проєкту ЗЕ"...
Таке вражіння,що він написаний ЗА ГРОШІ САДОВОГО.....

Набираючи більше у першому турі,САдовий у другому "пролітає як фанера"...
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24.10.2020 09:30 Відповісти
 
 