Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму в 2014 році, але мала обмежені можливості і сили.
Про це сказав Аваков на спеціальному Київському безпековому форумі, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про відповідальність винних у "здачі Криму без бою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу свідчили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", - сказав Аваков.
За словами міністра, риторика, яка використовується політиками під час передвиборчої агітації, тільки загострює існуючі проблеми.
"І коли ми між собою сперечаємося про ці речі, ми повинні щоразу думати і знати, що у світі все непросто. У світі величезна кількість проблем, і всім Україна байдужа, окрім нас самих. Тому коли ми один з одним сперечаємося і намагаємося один одного вколоти болючіше, і в риториці використовувати іноді неприпустимі прийоми, ми повинні знати, що ми тим самим послаблюємо себе", - підкреслив Аваков.
Нагадаємо, 20 жовтня Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради заявив, що ті українські державні діячі, які без бою віддали в 2014 році Крим Росії, повинні понести відповідальність, і підкреслив, що це "питання не помсти, а справедливості".
Будь ласка, зачекайте...
Во от і поговоріть на цю тему з зьозіком.
PS/ Но мы пойдём от простого. Да? Аваков? Мы же не финны. Мы по большей части: "бла, бла, бла..."
И допустила это в большей степени власть Януковича. (Харківські угоди)
Добраніч.
Но Крым действительно сдали без боя, который можно было выиграть.
Виновник - Слюнявый Пластырь (девичья фамилия Коган).
Удивительно, но потом среди лохов-украинцев
он еще сумел создать себе героический образ.
Надеюсь, рано или поздно, этот хитрожопый негодяй ответит...
Мені цікаво: чи подасть хто-небудь на Клоуна в печерский суд за бездіяльність.... після його відсторонення??
Но мы можем сейчас на уровне здравого смысла оценить ту ситуацию.
Для этого надо ответить на ряд простых вопросов:
1) Если США дали понять, что НЕ будут поддерживать Украину в ее военном конфликте с РФ за Крым - то как бы вы поступили на месте Турчинова?
2) Если практически все ключевые командиры и СБУ Крыма перешли на сторону РФ или просто самоустранились, то какими силами мы могли воевать в Крыму? Силами трех батальонов или одной бригады распыленной по всему Крыму?
3) Допустим что сил у нас в тот момент в самом Крыму не было, но мы могли дать оружие крымским татарам (но они от силы смогли бы создать 2-3 батальона ополчения) + пару батальонов ВСУ. Как вы считаете этих сил хватило бы чтобы разгромить российские войска в Крыму? Как вы наверное понимаете перешеек был бы россиянами заблокирован легко и мы не смогли бы перебросить туда наши силы с материка.
4) Допустим что не смотря на это Турчинов все же приказал бы стрелять в россиян, которые блокировали наши военные городки. Как вы понимаете россияне выставили бы перед собой мирных крымчан и было бы случайно убито пару десятков мирных граждан. После чего РФ СМИ на весь мир показали, что ВСУ убивает мирных граждан и ЕС и США самоустранились бы от этого конфликта.
5) Допустим что ВСУ все равно начало стрелять в россиян в Крыму и началась кровавая мясорубка. Допустим мы смогли бы даже перекинуть с материка бригаду в помощь. И что было бы в итоге? Думаю погибло бы 2-3 тыс. наших солдат и офицеров и в плен попало бы еще 5-6 тыс. Вот и весь результат обороны Крыма. Вы этого хотели?
Мы настаиваем - захвачена военным путем и оккупирована!
********* - жители захотели присоединиться.
Страны типа Турции, Ирана ... - власть слабая и не смогла удержать территорию.
В подтверждение нашей теории приводим пусть и краткосрочные бои, действия татарских партизанских отрядов, освобождающих свою землю?