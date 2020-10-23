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Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков щодо заяви Зеленського про

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму в 2014 році, але мала обмежені можливості і сили.

Про це сказав Аваков на спеціальному Київському безпековому форумі, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про відповідальність винних у "здачі Криму без бою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу свідчили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", - сказав Аваков.

За словами міністра, риторика, яка використовується політиками під час передвиборчої агітації, тільки загострює існуючі проблеми.

Дивіться також: "Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський. ВIДЕО

"І коли ми між собою сперечаємося про ці речі, ми повинні щоразу думати і знати, що у світі все непросто. У світі величезна кількість проблем, і всім Україна байдужа, окрім нас самих. Тому коли ми один з одним сперечаємося і намагаємося один одного вколоти болючіше, і в риториці використовувати іноді неприпустимі прийоми, ми повинні знати, що ми тим самим послаблюємо себе", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 20 жовтня Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради заявив, що ті українські державні діячі, які без бою віддали в 2014 році Крим Росії, повинні понести відповідальність, і підкреслив, що це "питання не помсти, а справедливості".
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Топ коментарі
+47
вЯликАй шмаркатый Асвабадитель и воитель из говно-Квартала.
сичаЗ он покажет, как надотЬ...


Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": "Украинцы сделали все, что могли, защищая себя" - Цензор.НЕТ 9701
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23.10.2020 17:35
+46
Зеля постійно озвучує меседжи кремлівської пропаганди.
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23.10.2020 17:33
+39
Він навіть не знає, як в ті часи розгортались події.
Начитався шарія, а тепер такий розумний...
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23.10.2020 17:34
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Аваков сам в Харькове зачищал обладминистрацию , к нему нет вопросов. Есть вопросьі к тем , кто вовремя не послал спецназ на разблокировку здания ВС АРК в Симферополе. Потом уже бьіло , действительно , поздно начинать сопротивляться.
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23.10.2020 18:07 Відповісти
Кароче сваливают все на кануне великого шухера
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23.10.2020 18:08 Відповісти
Ммммм.....наверное не все, что могли. Но вероятно, это было время проб и ошибок. Пробы прошли, а ошибки остались.
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23.10.2020 18:08 Відповісти
Так, за Крим не воювали, але чому зелені в цьому одного Турчинова звинувачують??? Якщо почитати стенограму РНБО, то Турчинов єдиний, хто пропоyвав стріляти і взагалі наполягав на воєнному стані. Але інші були проти!
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23.10.2020 18:22 Відповісти
Особенно сделал всьо Веталя, блокируя голосование по направлению спецназа в Крым.
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23.10.2020 18:26 Відповісти
На раді РНБО тільки Тимошенко закликала не чинити опру окупантам. Всі решта були налаштовані до оборони держави. Але Нікому нема справи до неї , Зеленському хочетья покарати патріота Турчинова, бо він слуга москалів. https://www.youtube.com/watch?v=8mdtQAMQ4vU
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23.10.2020 18:32 Відповісти
на заседании приняли решение не сопративляться и сдавать Крым. как же это была одна Тимошенко? И кто ее незаконно привел на заседание? Уж не этот патриот?
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23.10.2020 18:38 Відповісти
Павло́ Валенти́нович Ле́бедєв (нар. 12 липня 1962, с. Новомихайлівський, Туапсинський район Краснодарський край, РРФСР) - колишній український політик російського походження. міністр оборони України2012 по 27 лютого 2014). Народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 по листопад 2007 від Блоку Юлії Тимошенко,
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23.10.2020 18:48 Відповісти
Читай стенограму там все написано. Тимошенко на той час вже вилізла з візка і ходила своїми ногами.
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23.10.2020 19:59 Відповісти
Хождение ногами не давало ей право голоса
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23.10.2020 20:33 Відповісти
Ну бачиш нікому в голову не прийшло заклеїти ій рота. Це московські традиції.
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23.10.2020 22:43 Відповісти
"мы должны каждый раз думать и знать"

Во от і поговоріть на цю тему з зьозіком.
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23.10.2020 18:41 Відповісти
Зеленский больной на голову клоун неадекват!! У него всё липовое!! Липовый диплом, липовые анализы на стадионе, липовый рейтинг и т. д.! Он даже с готового суфлёра еле. еле с ошибками читает текст , во время выступления в ВР!! Зато шайбу отъел большую и не липовую !! Скоро в телевизор не будет вмещаться!! Это он-Зеленский , так пашет и день и ночь, , как раб на галерах!!
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23.10.2020 18:54 Відповісти
Аваков, прочитай кто такой Маннергейм. И сопоставь величину его личности и страну которую он представлял. А также- его ответственность, храбрость, долговидность, и результат маленькой Финляндии по итогу. Где сейчас сдавшиеся страны(потому что типо "нет шансов")? И где сейчас Финляндия, и где была при совке, и почему она заслужила стать не оккупированной ими!?
PS/ Но мы пойдём от простого. Да? Аваков? Мы же не финны. Мы по большей части: "бла, бла, бла..."
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23.10.2020 18:58 Відповісти
Зеленский ссыт в глаза и говорит, Божья Роса!
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23.10.2020 19:00 Відповісти
Мнения Президента по этому вопросу справедливы
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23.10.2020 19:02 Відповісти
Очень похоже на то, что тогда в ситуации не разобрался даже "Вашингтонский обком" и стал давать указания украинской "элите" не провоцировать московитов применением оружия. Так доигрались до сдачи Крыма почти без боя.
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23.10.2020 19:02 Відповісти
Реально думаешь были шансы не допустить сдачи с боем?
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23.10.2020 19:31 Відповісти
Ага и продемонстрировать всему миру как "каратели" стреляют женщин и детей. Что дало бы повод ***** сунуться ещё на не роздуплённый юго-восток.
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23.10.2020 20:20 Відповісти
Ты слабо себе перставляешь тогдашнюю реальность.
Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе" - Цензор.НЕТ 7110
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23.10.2020 20:28 Відповісти
не смешно...
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23.10.2020 20:49 Відповісти
Аваков стал порахоботом? ))
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23.10.2020 19:11 Відповісти
Для особо умных - Крым был уже сдан до Майдана. Потом была лишь формальная смена флагов.
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23.10.2020 19:40 Відповісти
Для "особых" - де-факто там уже полностью хозяйничали россияне ожидая подходящего момента.

И допустила это в большей степени власть Януковича. (Харківські угоди)
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23.10.2020 20:03 Відповісти
Нет. Просто Авакова нельзя назвать хорошим человеком, но и дебилом тоже назвать нельзя. Хотя если оценивать с позиции, что все люди с мозгами - порохоботы, то наверное все же можно. Но это далеко не так.
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25.10.2020 00:25 Відповісти
Так оно и есть. Я просто прикольнулся с зебилов, они такие "сложные" логические цепочки не осилят.
Добраніч.
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25.10.2020 00:35 Відповісти
Да я понимаю и сарказм, и иронию... Мой ответ больше не Вам адресован (у Вас с головой все в порядке - сами разберетесь в ситуации), а именно зебилам, которые осилят ветку.
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25.10.2020 00:46 Відповісти
Мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Правда "относительно" "видит - есть сомнения. Скорее фантазирует.
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23.10.2020 19:11 Відповісти
Зебил, конечно, редкое лайно, и не ему вякать на тему поражения,
Но Крым действительно сдали без боя, который можно было выиграть.
Виновник - Слюнявый Пластырь (девичья фамилия Коган).
Удивительно, но потом среди лохов-украинцев
он еще сумел создать себе героический образ.

Надеюсь, рано или поздно, этот хитрожопый негодяй ответит...
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23.10.2020 19:14 Відповісти
В Лугандоне твоё мнение полностью разделяют!
Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе" - Цензор.НЕТ 4855
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23.10.2020 19:35 Відповісти
ты тупой? тебе было сказано - захлопни пасть дебила кусок. не доходит? лоботомия мешает понять 4 слова?
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23.10.2020 20:21 Відповісти
так яка ж проблема?! Український "Наполеон" може оголосити мобілізацію і повести УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ визволяти Донбас, Крим, Кубань, Слобожанщину, Брянщину, Зелений Клин....

Мені цікаво: чи подасть хто-небудь на Клоуна в печерский суд за бездіяльність.... після його відсторонення??
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23.10.2020 19:51 Відповісти
Зачетно, Аваков как всегда держит нос поветру.
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23.10.2020 20:02 Відповісти
У нас нет информации о состоянии ВСУ на момент захвата Крыма. И мы не знаем какие были звонки Турчинову из Кремля и США.
Но мы можем сейчас на уровне здравого смысла оценить ту ситуацию.
Для этого надо ответить на ряд простых вопросов:
1) Если США дали понять, что НЕ будут поддерживать Украину в ее военном конфликте с РФ за Крым - то как бы вы поступили на месте Турчинова?
2) Если практически все ключевые командиры и СБУ Крыма перешли на сторону РФ или просто самоустранились, то какими силами мы могли воевать в Крыму? Силами трех батальонов или одной бригады распыленной по всему Крыму?
3) Допустим что сил у нас в тот момент в самом Крыму не было, но мы могли дать оружие крымским татарам (но они от силы смогли бы создать 2-3 батальона ополчения) + пару батальонов ВСУ. Как вы считаете этих сил хватило бы чтобы разгромить российские войска в Крыму? Как вы наверное понимаете перешеек был бы россиянами заблокирован легко и мы не смогли бы перебросить туда наши силы с материка.
4) Допустим что не смотря на это Турчинов все же приказал бы стрелять в россиян, которые блокировали наши военные городки. Как вы понимаете россияне выставили бы перед собой мирных крымчан и было бы случайно убито пару десятков мирных граждан. После чего РФ СМИ на весь мир показали, что ВСУ убивает мирных граждан и ЕС и США самоустранились бы от этого конфликта.
5) Допустим что ВСУ все равно начало стрелять в россиян в Крыму и началась кровавая мясорубка. Допустим мы смогли бы даже перекинуть с материка бригаду в помощь. И что было бы в итоге? Думаю погибло бы 2-3 тыс. наших солдат и офицеров и в плен попало бы еще 5-6 тыс. Вот и весь результат обороны Крыма. Вы этого хотели?
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23.10.2020 20:39 Відповісти
Звичайно попробувати не дати захопити Крим можна було,але не було кому пробувати, бо дуже багато зрадників і дурнів, що вважали рашистів друзями. До речі сам препіздент тільки недавно прозрів, начебто, хоча я невпевнена, бо почав звинувачувати попередників в неправильних діях в ті нелегкі для країни часи. Якась у його голові фасмагорія.
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23.10.2020 20:45 Відповісти
плохому клоуну президенту стринги давят
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23.10.2020 21:43 Відповісти
По унылому пастору тюрьма пдачет.
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24.10.2020 12:47 Відповісти
для Авакова настав час виправдовуватись - отже слова Зеленського попали в точку !
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23.10.2020 23:00 Відповісти
Якби ті події відбувались зараз, то преЗЕдент Зе сказав би: та забирайте фсьо!
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24.10.2020 00:00 Відповісти
Турч так и сделал.
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24.10.2020 12:48 Відповісти
А що тут такого, нехай розлідування і трибунал по ділам їх роздасть всім хто тоді керував , і тим хто до того 2014 року розвалив армію і спецслужби, хоч їм і писали тоді в медіа, що ви робите ідіоти. Чому зрада вищих посадових осіб і некомпетентність це якесь велике табу, яке не можна чіпати? Чому кордони Новоросії фюрера Шаломова дивним чином співпадають з кордонами Нового Єрусалиму Беркута Ігоря Вітальовича. Якого чомусь ніхто не тягає по судам, не звинувачує в сепаратизмі. Ні тобі суду, нічого. О сюжет! Ще тоді , задовго до 2014 генерал Омельченко попердежував, що буде спроба захвату території.
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24.10.2020 06:56 Відповісти
Всё таки Крым был завоеван захватчиками, жители не захотели жить в Украине или украинская власть отказалась от Крыма?
Мы настаиваем - захвачена военным путем и оккупирована!
********* - жители захотели присоединиться.
Страны типа Турции, Ирана ... - власть слабая и не смогла удержать территорию.
В подтверждение нашей теории приводим пусть и краткосрочные бои, действия татарских партизанских отрядов, освобождающих свою землю?
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24.10.2020 09:59 Відповісти
Тогдашняя власть должна ответить за сдачу Крыма вместе с Аваковым.
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24.10.2020 12:46 Відповісти
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