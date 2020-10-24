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Блоковано використання фальшивих поштових марок "Укрпошти" найманцями "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України блокувала використання підроблених поштових марок АТ "Укрпошта", які представники терористичної організації "ЛНР" клеїли на листи для залякування переселенців з окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Блоковано використання фальшивих поштових марок Укрпошти найманцями ЛНР, - СБУ 01

Співробітники спецслужби встановили, що впродовж 2019-2020 років група осіб, яка діяла на території декількох областей, реалізовувала підроблені поштові марки Укрпошти різним замовникам. Частина з них використовувалася представниками "ЛНР" для розсилки переселенцям поштової кореспонденції. У ній окупаційна влада вимагала від громадян підтвердити право на власну нерухомість на тимчасово окупованій території. У разі ненадходження документації, "органи влади ЛНР" погрожували позбавити людей майнових прав на цю нерухомість. За задумом терористичної організації, використання марок державного поштового оператора України на таких листах повинно було підривати довіру переселенців до органів української державної влади.

В ході досудового слідства також було встановлено, що серійне виробництво підроблених марок перебувало на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", які потім контрабандою завозили в Україну.

Блоковано використання фальшивих поштових марок Укрпошти найманцями ЛНР, - СБУ 02

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Блоковано використання фальшивих поштових марок Укрпошти найманцями ЛНР, - СБУ 03

Тільки за попередніми оцінками фахівців, збитки державного оператора Укрпошта від використання фальшивих поштових марок могли становити понад 5 млн гривень.

В рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці затримали одного з фігурантів під час спроби відправити партію підроблених марок. Одночасно в 5 регіонах проведено понад 30 обшуків у приміщеннях ділків і автотранспортних засобах, які використовувались у протиправній діяльності. Під час обшуків вилучено гроші в різній валюті, зокрема російські рублі на загальну суму майже 3 мільйони в гривневому еквіваленті, засоби зв'язку, зброю і боєприпаси до неї, а також фальшиву продукцію орієнтовною вартістю приблизно 5 млн гривень.

Блоковано використання фальшивих поштових марок Укрпошти найманцями ЛНР, - СБУ 04

Блоковано використання фальшивих поштових марок Укрпошти найманцями ЛНР, - СБУ 05

Зараз двом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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марки?
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23.10.2020 17:39 Відповісти
А конверти справжні були?

Прєступлєніє вєка)
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23.10.2020 17:45 Відповісти
И тут ПМС отличилась. Блокировано использование поддельных почтовых марок "Укрпочты" наемниками "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 8929
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23.10.2020 17:45 Відповісти
Кому они нужны были еще й за доллары США ? В СБУ уже сюжеты кончились , вангую на следующей неделе найдут в посадке схрон с оружием
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23.10.2020 17:48 Відповісти
А чьо? Вільну економічну зону "Бімбас" Зєлєнскій оно вже анонсував. Ото сєпари пробники і випускають.
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23.10.2020 18:08 Відповісти
Ох и бомжары, здобулы нах русский мир, на марку денег нет, подделывают, лол, тупоголовые существа
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23.10.2020 18:17 Відповісти
почтовые марки - анахронизм прошлого века, выпускать нужно как бонистику ограниченным тиражом для коллекционеров (со смехотаорным, сичто символическим номиналом), а не как вид оплаты почтовых услуг!
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23.10.2020 18:59 Відповісти
серийное производство поддельных марок находилось на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", которые затем контрабандой завозили в Украину.Источник: https://censor.net/ru/n3226716

ще один аргумент до скорішої ліквідації цих псевдореспублік..
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23.10.2020 19:10 Відповісти
 
 