Блоковано використання фальшивих поштових марок "Укрпошти" найманцями "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала використання підроблених поштових марок АТ "Укрпошта", які представники терористичної організації "ЛНР" клеїли на листи для залякування переселенців з окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що впродовж 2019-2020 років група осіб, яка діяла на території декількох областей, реалізовувала підроблені поштові марки Укрпошти різним замовникам. Частина з них використовувалася представниками "ЛНР" для розсилки переселенцям поштової кореспонденції. У ній окупаційна влада вимагала від громадян підтвердити право на власну нерухомість на тимчасово окупованій території. У разі ненадходження документації, "органи влади ЛНР" погрожували позбавити людей майнових прав на цю нерухомість. За задумом терористичної організації, використання марок державного поштового оператора України на таких листах повинно було підривати довіру переселенців до органів української державної влади.

В ході досудового слідства також було встановлено, що серійне виробництво підроблених марок перебувало на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", які потім контрабандою завозили в Україну.

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Тільки за попередніми оцінками фахівців, збитки державного оператора Укрпошта від використання фальшивих поштових марок могли становити понад 5 млн гривень.

В рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці затримали одного з фігурантів під час спроби відправити партію підроблених марок. Одночасно в 5 регіонах проведено понад 30 обшуків у приміщеннях ділків і автотранспортних засобах, які використовувались у протиправній діяльності. Під час обшуків вилучено гроші в різній валюті, зокрема російські рублі на загальну суму майже 3 мільйони в гривневому еквіваленті, засоби зв'язку, зброю і боєприпаси до неї, а також фальшиву продукцію орієнтовною вартістю приблизно 5 млн гривень.

Зараз двом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.