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"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Павло Фролов розповів про поїздку на Донбас, де йому випало поспілкуватися з українськими бійцями і дізнатися про їхні проблеми.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, нардеп зазначив, що у військових дуже маленькі оклади: "Після ротації і виведення із зони ООС і перебуваючи на місці дислокації бригади або на учбовому полігоні воїни отримають на руки всього 10 тис грн на місяць. --- Це треба виправляти: якщо не вдасться з початку, то впродовж 2021 року потрібно передбачити збільшення окладів військовослужбовців, можливо із прив’язкою їх до прожиткового мінімуму".

Фролов також підкреслив низьку оснащеність технічними та супутніми засобами (БПЛА, автомобілі, пальне, спецтехніка тощо), а також необхідність вручну рити окопи та облаштовувати бліндажі, та ще й у повній бойовій екіпіровці: "Потрібно збільшувати як державне фінансування забезпечення армії, так і волонтерську допомогу від усіх небайдужих".

Серед інших проблем Фролов назвав "величезну бюрократичну тяганину і писанину, яка відволікає від бойових справ, недоукомплектованість штатних посад, через що хлопці тягнуть службу практично "один за двох" або "два за трьох", несправедливість наказу МО, коли за "заліт" одного бійця знімають надбавки і премії з усіх командирів по вертикалі, майже повна відсутність українського TV навіть на контрольованій Україною території (ні канал "Дім", ні інші українські канали майже не доступні в безкоштовному доступі на звичайних телевізорах, проте "Сепар-ТВ" дуже легко зловити)".

Також нардеп підкреслив, що місцеві жителі негативно сприймають скасування місцевих виборів у 18 ОТГ в прифронтовій зоні.

"А у нас - депутатів, на жаль, немає зрозумілих для дончан аргументів для відповіді на їх питання "чому парламентські та президентські вибори-2019 можна було проводити, а місцеві-2020 – ні?". Отже, у березні 2021 року (це найближча дата за Законом, коли їх можна провести) потрібно дати людям право обрати місцеву владу", - написав Фролов.

Слуга народу Фролов про поїздку на Донбас: Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати 01
Слуга народу Фролов про поїздку на Донбас: Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати 02
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Топ коментарі
+19
Татышо??? Огромное количество проблем? Так и не дошло до зеленого мозга, шо проблема там одна - наличие русского оккупационного зверья.
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23.10.2020 17:57
+18
А, чего же вы, гниды, год тому назад туда не поехали не зафиксировали и не порешали? Ааааа, до выборов то год оставался.
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23.10.2020 17:55
+13
"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать" - Цензор.НЕТ 3233
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23.10.2020 17:57
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"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать" - Цензор.НЕТ 2473
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23.10.2020 17:54 Відповісти
А, чего же вы, гниды, год тому назад туда не поехали не зафиксировали и не порешали? Ааааа, до выборов то год оставался.
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23.10.2020 17:55 Відповісти
Дык, год назад надо было хоть что-то решать,а сегодня можно только пообещать "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 9831
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23.10.2020 18:28 Відповісти
"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать" - Цензор.НЕТ 3233
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23.10.2020 17:57 Відповісти
Татышо??? Огромное количество проблем? Так и не дошло до зеленого мозга, шо проблема там одна - наличие русского оккупационного зверья.
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23.10.2020 17:57 Відповісти
Главная проблема делает вид, что она - президент.
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23.10.2020 18:13 Відповісти
Две: вторая - наличие там невменяемой дамбасни типа сивохо.
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23.10.2020 18:17 Відповісти
Ну да, не пройшло і сім років війни, як один з зебілів став про щось догадуватись.
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24.10.2020 09:54 Відповісти
«почти полное отсутствие украинского TV даже на контролируемой Украиной территории (ни канал "Дом", ни другие украинские каналы почти не доступны в бесплатном доступе на обычных телевизорах, однако "Сепар-ТВ" очень легко поймать)".Источник: https://censor.net/ru/n3226721»
СБУ И ГБР наконец займётся инициаторами УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ ????
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23.10.2020 18:02 Відповісти
"Слуги", які поїхали на Донбас, пишуть, що їх позиції обстріляли. Військові кажуть, що так стається кожного дня.

В той же час, РФ вже майже три місяці блокує роботу в рамках ТКГ.

Війна закінчилась.
Перемир'я триває.
В очах Путіна Зеленський продовжує бачити мир, оф ... єть !
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23.10.2020 18:09 Відповісти
Ну да, как только финансирование армии уменьшите в пользу "правоохранительных" (карательных) органов, так сразу и зарплата воинов увеличится, и оснащенность армии улучшится. Особенно, если при этом ее (армию) еще и сократить.
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23.10.2020 18:11 Відповісти
Блін! Купа наріду лев сьомий рік бойових дій дізналася, що у нас війна. Справжня. Якщо з'їзд ть ще раз, дюто дізнаються, що "та сторона" - то не Правий сектор і добровольці, які обстрілююьь мирняк і не дають закінчити війну, як каже Сциувухо і така собі Мєндель, а справжнісінькі кацапи і малоросійські колаборанти.
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23.10.2020 18:14 Відповісти
Да ладно с проблемами, у кого их нету, тут вопрос в том все ли командировочные уже участники боевых действий оформили)
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23.10.2020 18:34 Відповісти
Зеленский ВРЁТ? Депутат попал под обстрел! "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 5039
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23.10.2020 18:52 Відповісти
Он не может врать
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23.10.2020 20:41 Відповісти
Судя по репе, возраст у этого зебила вполне призывной. Предлагаю ему принять личное участие в том, что он рассказал, начиная с рытья окопов на передовой.
"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 9754
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23.10.2020 18:53 Відповісти
Из окопов, небось, предлагаешь?
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23.10.2020 19:19 Відповісти
Конечно, ты же сам всё видишь. Сам небось срёшь из соседнего. "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 4443
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23.10.2020 19:24 Відповісти
Придурки, в інші регіони не пробували поїхати?
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23.10.2020 19:18 Відповісти
У пісюніста одна проблема дороги.
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23.10.2020 19:24 Відповісти
"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 4408
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23.10.2020 20:05 Відповісти
"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 3140
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23.10.2020 20:18 Відповісти
Не понял. Зайчик пересрал? Нечто похожее было с ******, когда внезапно погас свет.
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23.10.2020 21:06 Відповісти
Просто умиляет упоминание о необходимости волонтерской помощи. Депутат, вероятно, не в курсе, что величайший нелох первый приказал не пускать на передовую волонтеров с их помощью, а также забрали транспорт, приобретенный волонтерами для Армии. Странно, что кевларовые каски и броники от волонтеров не конфисковали. Наверное, поостереглись, что им бойцы накидают по тыкве.
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23.10.2020 20:18 Відповісти
диво , сліпий прозрів !
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23.10.2020 20:54 Відповісти
Або ж хлопці в бліндажі "боки намняли".
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23.10.2020 21:09 Відповісти
Зелений новоспечений "вояка", ставай в чергу - Леонов першим догадався, що на Донбасі іде війна.
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24.10.2020 09:56 Відповісти
 
 