Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть залучити до роботи в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, священники мають хороший досвід у відновленні довіри.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.
"Ви ж розумієте, що складні переговори передбачають, зокрема, складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві і відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог", - сказав він.
За його словами, це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.
Будь ласка, зачекайте...
сваево попа Гапона,
шо он сепар, то не главное,
лишь бы с.ка праваславная...
Зелёный $бан!
Вот это устроился чувак. Ни чётко поставленной задачи, ни критериев оценки. ни реально ожидаемого результата, т. е. ни-ка-кой ответственности. Ни хе-ра. Придумывай сам себе всякие занятия и осваивай бабло. Удачно прилип.
никаких служебных дел, никакой ответственности: сидишь себе со всем семейством в красивой служебной резиденции на шикарном курорте в прекрасном климате, получаешь зарплату 5 тысяч евро в месяц и ни цента из неё не тратишь.
П.С. И психиатра для Резникова.
А шо ж за 6 лет не восстановили? Лишь бы пи32ануть что-нибудь.
Центр «Миротворець» показав фото російського священника, який катував полонених і про якого вчора відзвітувалися в СБУ про те, що йому заочно оголосили підозру. Служитель так званої «УПЦ МП», був виявлений Центром «Миротворець» у серпні 2019 року після чого занесений до «Чистилища».
Йдеться про протоєрея РПЦвУ Московського патріархату Бориса (Александровича) Хлипитько. За даними «Миротворця», він є заштатним священником у батальйоні «Восток» так званої «ДНР». Раніше протоєрей РПЦвУ Борис служив у Моспіно Донецької області.
Народився 19 січня 1950 року в місті Гуково Ростовської області. Має іншу адресу реєстрації: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Південна 22.
Що з "мінських" виконали кацапи? Наші війська вже контролюють Дебальцево? То чому бубочка- велічайший кинувся виконувати умови окупантів?
Вона би всєх удовлєтворіла.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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