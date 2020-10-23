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Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть залучити до роботи в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, священники мають хороший досвід у відновленні довіри.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.

"Ви ж розумієте, що складні переговори передбачають, зокрема, складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві і відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог", - сказав він.

За його словами, це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков
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Топ коментарі
+15
Байрактары имеют гораздо лучший опыт "возобновления доверия"...
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23.10.2020 18:20
+14
Що тепер з Мацковського Паханата будут миротворців ліпити !!)))
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23.10.2020 18:15
+13
_Что. Ты. Пля. Несёшь? ****! Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 1765 У кого ты доверие заслужить хочешь, у оккупанта?! Или внушаешь что это на Украину т. н. республики напали?
Зелёный $бан!
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23.10.2020 18:24
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Резников , только мацковскую секту не привлекайте !!!
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23.10.2020 18:14 Відповісти
А інша на Даунбасі не проканає !!!))
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23.10.2020 18:16 Відповісти
Вот и подозрительно , что он про церковь вспомнил
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23.10.2020 18:22 Відповісти
Зелена пліснява виконує взяті на себе забов"язання , веде до влади зажопінців і Ко,відвертих та агресивних адептів "Русского мира" !!!))
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23.10.2020 18:30 Відповісти
Що тепер з Мацковського Паханата будут миротворців ліпити !!)))
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23.10.2020 18:15 Відповісти
Сам Гундяй возглавит прерговоры с Украинской стороны. Он ещё в феврале 2014 г возил "Дары волхвов" в Крым вместе с Гиркином.
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23.10.2020 18:32 Відповісти
Попи МП благословляли сепарів на праведний бій проти "бєндєровцов" !!!))
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23.10.2020 18:35 Відповісти
Що, РПЦ в агітатори? Тляті, та ви подуріли!
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23.10.2020 18:16 Відповісти
Байрактары имеют гораздо лучший опыт "возобновления доверия"...
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23.10.2020 18:20 Відповісти
А чё? Ход конём! Может кремлёвский мясник от смеха подохнет?!
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23.10.2020 18:21 Відповісти
по перше, ми вже пойняли, кого ви сунете. По друге, Саньок Рєзнікоff гундяйських ********* просовуйте на параші.Тут вам не помийка.
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23.10.2020 18:21 Відповісти
ждёть народец Лугандона
сваево попа Гапона,
шо он сепар, то не главное,
лишь бы с.ка праваславная...
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23.10.2020 18:23 Відповісти
Ага, гундяевских глашатых там еще нехватало....
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23.10.2020 18:24 Відповісти
_Что. Ты. Пля. Несёшь? ****! Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 1765 У кого ты доверие заслужить хочешь, у оккупанта?! Или внушаешь что это на Украину т. н. республики напали?
Зелёный $бан!
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23.10.2020 18:24 Відповісти
Вытолкать Онуфрия и всю его сатанинскую секту на переговоры в лугандонию, и потом не впускать назад .... Пусть там живут, там - их болото, там смердит "руским духом", "руским миром".....
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23.10.2020 18:24 Відповісти
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Вот это устроился чувак. Ни чётко поставленной задачи, ни критериев оценки. ни реально ожидаемого результата, т. е. ни-ка-кой ответственности. Ни хе-ра. Придумывай сам себе всякие занятия и осваивай бабло. Удачно прилип. Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 4541
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23.10.2020 18:25 Відповісти
Точное замечание о непыльной шикарной должности Резникова: лучше только должность посла Украины на Кипре или на Мальте:

никаких служебных дел, никакой ответственности: сидишь себе со всем семейством в красивой служебной резиденции на шикарном курорте в прекрасном климате, получаешь зарплату 5 тысяч евро в месяц и ни цента из неё не тратишь.
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24.10.2020 00:15 Відповісти
Цікаво, Рєзніков теж клехть дурня, чи просто не знає, що дирівці поважають лише одну конфесій - РПЦ/ФСБ/УПЦ МП? Про їхнє ставлення до інших свідчать трупи віруючих однієї протестантської громади, знайдені у звільнено у від них Слов'янську. Яким посередником може бути у перемовинах ФСБ?
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23.10.2020 18:26 Відповісти
Особливо ті, що свого часу з Гіркіним мали справу або вінчали і благословляли на окупованих територіях сепарню
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23.10.2020 18:27 Відповісти
О, да! Особенно кгб-шные попы мацковского паханата! Уж те если возьмутся внушать доверие, то не отпустят, пока агентом не станешь, сам того не ведая.
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23.10.2020 18:28 Відповісти
Я уже вижу рпцэшного колобка с заявлением "'єсть чоткое поніманіє данная сітуація"
Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 7465
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23.10.2020 18:29 Відповісти
Только не попов Московского Патриархата там они все агенты ФСБ как Ермак.
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23.10.2020 18:30 Відповісти
Саме іх і мали на увазі,інші на Даунбасі не канают !!))
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23.10.2020 18:32 Відповісти
Доржи Батомункуев, тот самый танкист из 5-й бригады, в интервью говорил, что его лама благословил. Так что надо лам пригласить, и хорошо бы шаманов.

П.С. И психиатра для Резникова.
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23.10.2020 18:31 Відповісти
Этот олень конечно имеет в виду кацапских сатанистов?
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23.10.2020 18:31 Відповісти
То отож!!))
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23.10.2020 18:33 Відповісти
Помню Резникова по Оранжевой Революции. Был же вменяемым... А сейчас втюхивает каких-то попов в деменции. Это ж надо так деньги от бэни любить!
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23.10.2020 18:31 Відповісти
Маячня "Русского мира" ,це край небезпечна пошість !!))
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23.10.2020 18:33 Відповісти
У нас что нет вменяемых для переговоров по Донбассу и его интеграции?То Сивохо,а теперь вот Резников.Он что действительно такой тупой и не понимает,что в противостоянии,кроме военного,присутствует и религиозный фактор?Его,как я понимаю,приберегли на самый самый конец.Язык как то проскочили,хотя не факт.И вот теперь это одоробло начинает затрагивать конфессии.Он безголовый,как он попал в министры?Там же такой винегрет,что только ковырни.Кацапы с МП,мы с ПЦУ и с тоже с МП."Бандеровцы" с грекокатоликами,а еврей,а мусульмане.Там сколько религиозных течений?О сектах я вообще молчу...
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24.10.2020 15:10 Відповісти
Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу

А шо ж за 6 лет не восстановили? Лишь бы пи32ануть что-нибудь.
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23.10.2020 18:38 Відповісти
Да всё это бред. Вы же должны понимать, что все эти "телодвижения" абсолютно бессмысленны. Так.... "Движения, для того, чтобы были хоть какие-то движения!". Всё это, для Украины, только на пользу- по итогу.
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23.10.2020 18:42 Відповісти
Пліснява влада дупу рве на кацапський хрест, щоб виконати всі забаганки фуйла.
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23.10.2020 18:44 Відповісти
Все має бути за затвердженним сценарієм !!))
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23.10.2020 18:48 Відповісти
Перемовник, за версією пліснявої наволочі.
Центр «Миротворець» показав фото російського священника, який катував полонених і про якого вчора відзвітувалися в СБУ про те, що йому заочно оголосили підозру. Служитель так званої «УПЦ МП», був виявлений Центром «Миротворець» у серпні 2019 року після чого занесений до «Чистилища».

Йдеться про протоєрея РПЦвУ Московського патріархату Бориса (Александровича) Хлипитько. За даними «Миротворця», він є заштатним священником у батальйоні «Восток» так званої «ДНР». Раніше протоєрей РПЦвУ Борис служив у Моспіно Донецької області.
Народився 19 січня 1950 року в місті Гуково Ростовської області. Має іншу адресу реєстрації: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Південна 22.

Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 2185
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23.10.2020 18:54 Відповісти
Чайка,не трынди.Назови "забаганки"пуйла,и какие выполнил Зе?Хотя бы вспомни что подписано было в Минске 1 и 2.Понятно,что их подписал не клоун и не дипломат,а опытнейшимй государственный "муж",образец борьбы с пуйлом,который никогда его не поздравлял и не заглядывал в глаза.
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24.10.2020 15:15 Відповісти
"Формулу штайнмаєра" хто підписав? І в якому пункті "мінську" прописане відведення військ чи ревізія терористами наших позицій? Повне припинення вогню вже сталося? Пункт №1.
Що з "мінських" виконали кацапи? Наші війська вже контролюють Дебальцево? То чому бубочка- велічайший кинувся виконувати умови окупантів?
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24.10.2020 15:40 Відповісти
Этих "миротворцев" зебильё пригласило?
Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 4979
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23.10.2020 18:48 Відповісти
Обосцанный был, маразматик совковый был, попов ещё не было и аккордионистов
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23.10.2020 18:48 Відповісти
Нада би ше послать на переговори сосну корабєльную. Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 600
Вона би всєх удовлєтворіла.

Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8376
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23.10.2020 19:03 Відповісти
А нафига мне их доверие?Или им моё?Доверие как девственница.Раз потерял вже не восстановишь. И попы её не намолят.Разве,шо могут заслужить доверие,начав вырезать мордовских оккупантов Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6587
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23.10.2020 18:51 Відповісти
Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу.- Резников спихивает ответственность за провал стратегии Коломойского С Путиным можно договориться. На Запад спихнуть не удалось.Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников.
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23.10.2020 18:52 Відповісти
С кем переговоры? С оккупантами? С оккупантами ведут не переговоры, а униженно оккупированная сторона выклянчивает уступки и послабления у победителя. На сегодня побеждённая сторона-Украина, и победитель-Россия. Идёт война откровенная, наглая России с путинскими ухмылками против независимости Украины, И нечего прикрываться фиговым листком "Донбасский сепаратизм". Пора, наконец, осознать, что имперская Россия не согласится с независимостью Украины. И есть только один путь решения по Донбассу и Крыму-оружием. Это должен выжечь у себя на лбу каждый украинец. "Государство строится железом и кровью". Отто фон Бисмарк. Только так, а не соплями клоуна и хохлацкими "они же братья-славяне". Условие одно-сепаратисты капитулируют, а российские войска убираются из Крыма. Всё остальное-95 квартал с Украиной проституткой.
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23.10.2020 19:12 Відповісти
А представляете, каково мне, атеистке, слушать этот бред от юриста, государственного чиновника?! Рептилоиды когда будут, мля?! В них же тоже кто-то верит.)))
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23.10.2020 19:18 Відповісти
Рептилоиды - это такие долбоящеры с зелёной шкурой? Ой...
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23.10.2020 19:40 Відповісти
правильно.
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23.10.2020 19:43 Відповісти
КГБ "договаривается" с ФСБ под видом МГБ, делая ореол "героя освободителя" для МП.
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23.10.2020 19:46 Відповісти
Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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23.10.2020 19:48 Відповісти
И, главное, двух диаконов не забыть пригласить - баптистского Турчинова и УПЦ МПшного Порошенка для, так сказать, межконфессионального каждения переговоров - пущай глотки подерут и кадилами померяются. А то, шо конфессии разные, Богоугодному делу не помеха.
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23.10.2020 19:48 Відповісти
ФСБшних попів???
Допоможуть...
Створити новоросію...
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23.10.2020 20:00 Відповісти
Можно уточнить каких священников...? Протестантов, которых Гиркин в Славянске убивал, греко-католиков, католиков, свидетелей иеговы, штундов, менонитов или это ты про московских попов, которые в Святогорской лавре оружие хранили и Гиркина бодигардили...? Уточни, пожалуйста!
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23.10.2020 20:07 Відповісти
Ще сюди і відбірного мракобісся вплутають. Вони будуть цитувати дренєсемітскі казки , які розраховані на рівень дошкільнят, вирішуючі складні дипломатичні питання. Дебіли - як казав один дипломат.
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24.10.2020 06:47 Відповісти
Главное еврей советует православных попов.
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24.10.2020 09:26 Відповісти
зе-прислуга кремля хочет легализовать гундяевскую секту.
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24.10.2020 10:54 Відповісти
 
 