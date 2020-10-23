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Домовляємося про обмін у першій хвилі 10 осіб, які потребують медичної допомоги, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Домовляємося про обмін у першій хвилі 10 осіб, які потребують медичної допомоги, - Резніков

Україна подала списки на обмін утримуваними особами та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян, які потребують медичної допомоги.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми знаходимося в режимі перемовин. Українська сторона подала списки за чотирма категоріями на ім’я відповідного модератора ОБСЄ. І сьогодні стоїть питання про одну з можливих перших хвиль з 10 осіб, які особливо потребують звільнення у зв’язку з певними медичними показниками. Ми маємо надію, що окупаційний режим, який працює під дахом Російської Федерації, все ж таки завершить свої формальні речі. Тому є шанс, що ми дійдемо до нового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб", – повідомив Резніков.

Він відмовився називати прізвища згаданих 10 осіб та наголосив, що часові рамки обміну передбачити складно.

"На жаль, в ОРДЛО використовують людей як заручників для того, щоб у перемовинах максимально виторгувати по інших позиціях", - пояснив віцепрем’єр.

Резніков запевнив, що контакти у безпековому та гуманітарному аспектах в рамках ТКГ відбуваються постійно.

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Топ коментарі
+5
Військово полонені всьо? Тепер удєржіваємиє літса на кшталт таксистів. А про всіх на всіх зелена сопля вже забула?
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23.10.2020 18:44
+4
Что значит первая волна? Или обмена до этого не было. И что значит "оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации" если это и есть рашенскик оккупанты? И не более того.
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23.10.2020 18:48
+3
Свя... Тупая простота...
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23.10.2020 18:52
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Військово полонені всьо? Тепер удєржіваємиє літса на кшталт таксистів. А про всіх на всіх зелена сопля вже забула?
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23.10.2020 18:44 Відповісти
Обміни з терористами заборонені Конституцією України!
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24.10.2020 01:42 Відповісти
Что значит первая волна? Или обмена до этого не было. И что значит "оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации" если это и есть рашенскик оккупанты? И не более того.
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23.10.2020 18:48 Відповісти
Свя... Тупая простота...
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23.10.2020 18:52 Відповісти
Бажаю, щоб усе вдалося.
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23.10.2020 19:09 Відповісти
Що воно плете, за медичними показниками, перша хвиля... Та сепари тобі так наваляють таксистам і спецкозачкам, щоб виглядало ефектно, що Україні прийдеться їх кілька місяців ще лікувати, а потім виловлювати шпійонів. Список на обмін має бути конкретний - військовополонених і баста (бажано усіх, у крайньому разі військових з пораненнями, покалічених) і тих, яких вимагає українська сторона, а не яких підготувала як "обмінний фонд" сепарня.
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23.10.2020 19:20 Відповісти
А Украине нужны обмены хрен знает кого - больных? Военных обменивай и только их, зесранец.
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23.10.2020 19:25 Відповісти
помню как дермак вещал что вот-вот через неделю, потом что уже скоро...
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23.10.2020 19:31 Відповісти
Мало войска отвели, вот если бы до Киева, то пару таксистов нам отдали бы, может быть...
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23.10.2020 22:01 Відповісти
зрада. рф и лднр меняет украинских бойцов и патриотов на своих кацапских таксистов.
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23.10.2020 19:44 Відповісти
13.09.20 21:34 Уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. При этом, с обеих сторон сейчас есть "около сотни человек".
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3219018
23.10.20 18:34 Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан, Источник: https://censor.net/ru/n3226732
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23.10.2020 20:11 Відповісти
Обмін в країні де при владі не шизофреники, повинні робити один раз, після закінчення війни. А це не обмін, а постійний піар влади на тему - "Ми б здубули б..."
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24.10.2020 06:44 Відповісти
 
 