Домовляємося про обмін у першій хвилі 10 осіб, які потребують медичної допомоги, - Резніков

Україна подала списки на обмін утримуваними особами та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян, які потребують медичної допомоги.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми знаходимося в режимі перемовин. Українська сторона подала списки за чотирма категоріями на ім’я відповідного модератора ОБСЄ. І сьогодні стоїть питання про одну з можливих перших хвиль з 10 осіб, які особливо потребують звільнення у зв’язку з певними медичними показниками. Ми маємо надію, що окупаційний режим, який працює під дахом Російської Федерації, все ж таки завершить свої формальні речі. Тому є шанс, що ми дійдемо до нового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб", – повідомив Резніков.

Він відмовився називати прізвища згаданих 10 осіб та наголосив, що часові рамки обміну передбачити складно.

"На жаль, в ОРДЛО використовують людей як заручників для того, щоб у перемовинах максимально виторгувати по інших позиціях", - пояснив віцепрем’єр.

Резніков запевнив, що контакти у безпековому та гуманітарному аспектах в рамках ТКГ відбуваються постійно.

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