Домовляємося про обмін у першій хвилі 10 осіб, які потребують медичної допомоги, - Резніков
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Україна подала списки на обмін утримуваними особами та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян, які потребують медичної допомоги.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні ми знаходимося в режимі перемовин. Українська сторона подала списки за чотирма категоріями на ім’я відповідного модератора ОБСЄ. І сьогодні стоїть питання про одну з можливих перших хвиль з 10 осіб, які особливо потребують звільнення у зв’язку з певними медичними показниками. Ми маємо надію, що окупаційний режим, який працює під дахом Російської Федерації, все ж таки завершить свої формальні речі. Тому є шанс, що ми дійдемо до нового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб", – повідомив Резніков.
Він відмовився називати прізвища згаданих 10 осіб та наголосив, що часові рамки обміну передбачити складно.
"На жаль, в ОРДЛО використовують людей як заручників для того, щоб у перемовинах максимально виторгувати по інших позиціях", - пояснив віцепрем’єр.
Резніков запевнив, що контакти у безпековому та гуманітарному аспектах в рамках ТКГ відбуваються постійно.
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Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3219018
23.10.20 18:34 Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан, Источник: https://censor.net/ru/n3226732