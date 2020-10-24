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Депутат Сумської облради вимагав 4 тис. дол. на проведення передвиборчої кампанії, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила депутата Сумської обласної ради на вимаганні "спонсорської допомоги" для проведення передвиборчої кампанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Депутат Сумської облради вимагав 4 тис. дол. на проведення передвиборчої кампанії, - СБУ 01

За даними попереднього слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства 4000 доларів за нібито раніше надання сприяння у вирішенні службового питання. Ці гроші депутат планував використовувати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови зловмисник погрожував керівнику КП фізичною розправою.

Співробітники спецслужби затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в центрі обласного центру під час одержання другого "спонсорського внеску" в розмірі 3 тис. доларів.

Депутат Сумської облради вимагав 4 тис. дол. на проведення передвиборчої кампанії, - СБУ 02

Депутат Сумської облради вимагав 4 тис. дол. на проведення передвиборчої кампанії, - СБУ 03

Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.

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А чому ж партєйность депутата не вказано?
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23.10.2020 18:57 Відповісти
Вы что?! Как это можна за пару дней до выборов! Вот выберут его, тогда и скажут, что собирал на нужды города, канализацию чистить.
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23.10.2020 19:02 Відповісти
пес 100%
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23.10.2020 21:43 Відповісти
Тю. Це місячна зарплатня звичайного вчителя.
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23.10.2020 18:59 Відповісти
Ага. Шото мєлко дуже. Треба було вимагати зразу мільйон. )))

Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ - Цензор.НЕТ 5614
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23.10.2020 19:14 Відповісти
Скромно умолчали наименование партии...
Лейборист наверное, хотя может и консерватор.
Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ - Цензор.НЕТ 4896
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23.10.2020 18:59 Відповісти
Гомосексуалист ( в плохом смысле этого слова)
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23.10.2020 19:07 Відповісти
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/333683
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23.10.2020 21:15 Відповісти
 
 