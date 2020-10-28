Рейдери спробували захопити онлайн-майданчик, що надає доступ до системи державних закупівель, - прокуратура
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В українських медіа з'явилась новина про розслідування Київською прокуратурою спроби рейдерської атаки на один із акредитованих майданчиків у системі публічних закупівель Prozorro. Зокрема, у публікаціях йдеться, що загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro на теперішній час немає. Також деякі медіа поширили новину про те, що відбулася спроба рейдерської атаки на систему Prozorro.
Як передає Цензор.НЕТ сайт Prozorro опублікував роз'яснення з цього питання.
У повідомленні зазначається: "У дійсності ніякої загрози безпеці електронної системи Prozorro немає і ніколи було, а сама система публічних закупівель разом із державним підприємством "Прозорро" на 100% належить державі. ДП "Прозорро" підпорядковується Кабміну.
Система Prozorro побудована за дворівневою системою: є центральна база даних та модуль аукціонів, які адмініструє ДП "Прозорро". А є акредитовані приватні майданчики, які створюють користувацький інтерфейс та надають клієнтам підтримку. Власне, така розгалуженість системи якраз робить будь-які несанкціоновані втручання у електронну систему та базу даних неможливими.
Отже, майданчик, про який йдеться у публікаціях в медіа — це приватна компанія, яка серед іншого надає послуги з доступу до системи публічних закупівель Prozorro. Водночас вона не входить до Prozorro, не є одним із сайтів Prozorro. Ситуація від 2017 року, про яку повідомила прокуратура, жодним чином не стосується державного підприємства "Прозорро", яке на 100% належить державі (Кабміну)".
Будь ласка, зачекайте...
Прошло почти 4года. Понятно, что сейчас решили взяться т.к. перешли дорогу "одному из"...
PS/ "Семибоярщина" ("пятиолигарщина") продолжается в Украине....
в Сенкевича палка
речь идет только о площадке - по сути это организация которая выполняет две функции
1. проверяет комплектность документов для участия в торгах
2. предоставляет интернет-площадку для информирования всех о торгах и их результатах
если вы тупые зеленожопые обезьяны не в теме, то хотя бы просто пообщайтесь с теми кто участвовал в торгах на прозорро
ты поинтересуйся почему цензор не купил сервера а арендует память в дата центре. для чего делается именно так.
тут дело в другом - ради разовой операции не надо держать технических специалистов в штате и иметь оборудование дорогое. вот это основная причина. называется все это "аутсорс" а в применении к интернет-технологиям - хостинг.
держатели площадки берут на себя все заботы с регистрацией сайта, тех.обслуживанием оборудования, устранению сбоев и даже защиту цензору от DDOS атак предоставил хостер. а сервис используется третей конторы которая специализируется на фильтрации атак дидос-ботов
площадка не проверяет ничего, кроме как полный пакет документов или не хватает какой то бумаги. торги проходят на аукционе. а на площадке просто отражение участников и результатов. ничего больше. единственное хоть какое то "влияние" я могу придумать только одно - реального участника торгов не отобразят на сайте. и что? это что то изменит?
Тому приклад не вдалий(