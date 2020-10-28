УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13222 відвідувача онлайн
Новини Події
7 511 46
прокуратура (3170) рейдерство (284) Prozorro (216)

Рейдери спробували захопити онлайн-майданчик, що надає доступ до системи державних закупівель, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Рейдери спробували захопити онлайн-майданчик, що надає доступ до системи державних закупівель, - прокуратура

В українських медіа з'явилась новина про розслідування Київською прокуратурою спроби рейдерської атаки на один із акредитованих майданчиків у системі публічних закупівель Prozorro. Зокрема, у публікаціях йдеться, що загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro на теперішній час немає. Також деякі медіа поширили новину про те, що відбулася спроба рейдерської атаки на систему Prozorro.

Як передає Цензор.НЕТ сайт Prozorro опублікував роз'яснення з цього питання.

У повідомленні зазначається: "У дійсності ніякої загрози безпеці електронної системи Prozorro немає і ніколи було, а сама система публічних закупівель разом із державним підприємством "Прозорро" на 100% належить державі. ДП "Прозорро" підпорядковується Кабміну.

Система Prozorro побудована за дворівневою системою: є центральна база даних та модуль аукціонів, які адмініструє ДП "Прозорро". А є акредитовані приватні майданчики, які створюють користувацький інтерфейс та надають клієнтам підтримку. Власне, така розгалуженість системи якраз робить будь-які несанкціоновані втручання у електронну систему та базу даних неможливими.

Отже, майданчик, про який йдеться у публікаціях в медіа — це приватна компанія, яка серед іншого надає послуги з доступу до системи публічних закупівель Prozorro. Водночас вона не входить до Prozorro, не є одним із сайтів Prozorro. Ситуація від 2017 року, про яку повідомила прокуратура, жодним чином не стосується державного підприємства "Прозорро", яке на 100% належить державі (Кабміну)".

Читайте також: СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ "Капітал-Агроінвест"

Рейдери спробували захопити онлайн-майданчик, що надає доступ до системи державних закупівель, - прокуратура 01
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
А чому компанія Держзакупки.онлайн виявилася приватною???
показати весь коментар
23.10.2020 19:22
+13
на прямом, экспрессо и пятом порох разносит бедосика на шматки
показати весь коментар
23.10.2020 19:14
+11
Как интересно. Я считала, что это государственная платформа
показати весь коментар
23.10.2020 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как интересно. Я считала, что это государственная платформа
показати весь коментар
23.10.2020 19:10 Відповісти
Для участия в тендере по госзакупкам надо платить не малые деньги в частный карман. Кормушка что надо.
показати весь коментар
23.10.2020 19:17 Відповісти
И 4 года как провернули дело, а только обнаружили! И это госсзакупки пипец ...
показати весь коментар
23.10.2020 19:23 Відповісти
Понятно, что платить. Но почему этим карманом не стало государство? Одну кормушку убрали , когда между нотариусами и гос реестром сидела какая-то депутутская рожа, но отдать Прозорро, где так важна именно прозрачность , не понимаю логики таких действ. Интересно, ху из хозяин
показати весь коментар
23.10.2020 19:25 Відповісти
в приватну кишеню вже нічого не платиться
показати весь коментар
24.10.2020 09:51 Відповісти
"По данным следствия, получить контроль над "Госзакупками.Онлайн" злоумышленники решили в 2017 году."

Прошло почти 4года. Понятно, что сейчас решили взяться т.к. перешли дорогу "одному из"...
PS/ "Семибоярщина" ("пятиолигарщина") продолжается в Украине....
показати весь коментар
23.10.2020 19:12 Відповісти
на прямом, экспрессо и пятом порох разносит бедосика на шматки
показати весь коментар
23.10.2020 19:14 Відповісти
Наостанок перед днем тиші.
показати весь коментар
23.10.2020 19:18 Відповісти
о мерах - ті,що кладуть плитку,яку виробляє твій завод
в Сенкевича палка
показати весь коментар
23.10.2020 19:28 Відповісти
А шо, так можно было. Тогда, я раду себе возьму. Там 450 откормленных рыл есть, траншеи мне копать будут.
показати весь коментар
23.10.2020 19:15 Відповісти
Я уже представляю те 'накопанные траншеи'-за миллиарды долларов, но которые нужно с лупой искать.
показати весь коментар
24.10.2020 07:02 Відповісти
Здобутки наркомана.
показати весь коментар
23.10.2020 19:18 Відповісти
Он и в 2017 был презом?
показати весь коментар
23.10.2020 19:19 Відповісти
А чому компанія Держзакупки.онлайн виявилася приватною???
показати весь коментар
23.10.2020 19:22 Відповісти
Есть и положительный момент , оказывается, в рейдерстве. Если б не это, то общество бы так и не поставили в известность, что Госзакупки совсем не гос.
показати весь коментар
23.10.2020 19:31 Відповісти
Татяна Флай Prozorro намагалися захопити рейдери, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5366, але ти тупе, на заборах теж різні речі пишуть, не плутай назву і діяльність компанії по організації і проведенню держзакупівель, і взагалі, якщо ти не вкурсі, а ти не вкурсі з причин тупості, компаній які надають такі послуги в Україні дофіга
показати весь коментар
24.10.2020 09:57 Відповісти
для всех тупых зебилов поясняю

речь идет только о площадке - по сути это организация которая выполняет две функции
1. проверяет комплектность документов для участия в торгах
2. предоставляет интернет-площадку для информирования всех о торгах и их результатах

если вы тупые зеленожопые обезьяны не в теме, то хотя бы просто пообщайтесь с теми кто участвовал в торгах на прозорро
показати весь коментар
23.10.2020 19:33 Відповісти
и еще - за участие в тендере платится определенная сумма - фонду госимущества. как залог. это для совсем дебилов которые тут пытаются кудахтать из одессы
показати весь коментар
23.10.2020 19:34 Відповісти
Невже за для всього цього потрібно вставляти приватну прокладку? Хто володіє інформацією, той має вплив і на рішення.
показати весь коментар
23.10.2020 20:33 Відповісти
это не прокладка. это хостинг и аудит. который никак не связан ни с торгами ни с собственниками.
ты поинтересуйся почему цензор не купил сервера а арендует память в дата центре. для чего делается именно так.
показати весь коментар
23.10.2020 20:43 Відповісти
Цензор - це не державна структура
показати весь коментар
23.10.2020 21:30 Відповісти
о господи. ниже пример про биржу если с хостингом совсем не понятно
показати весь коментар
23.10.2020 21:31 Відповісти
форма собственности тут вообще не при чем.
тут дело в другом - ради разовой операции не надо держать технических специалистов в штате и иметь оборудование дорогое. вот это основная причина. называется все это "аутсорс" а в применении к интернет-технологиям - хостинг.
держатели площадки берут на себя все заботы с регистрацией сайта, тех.обслуживанием оборудования, устранению сбоев и даже защиту цензору от DDOS атак предоставил хостер. а сервис используется третей конторы которая специализируется на фильтрации атак дидос-ботов
показати весь коментар
23.10.2020 21:37 Відповісти
может тебе так проще будет - это по сути биржа. она не принадлежит ни покупателям ни поставщикам. она (биржа) предоставляет площадку для торгов, обеспечивает техническое сопровождение и обеспечивает проверку "входных билетов" для брокеров. не больше и не меньше. влиять на котировки биржа не может ну никак.
показати весь коментар
23.10.2020 20:44 Відповісти
"техническое сопровождение и обеспечивает проверку" - це і є можливість впливу.
показати весь коментар
23.10.2020 21:28 Відповісти
влияния на что? на то что участвующие в торгах будут собирать документы по реестру как положено? так это хорошо. а на торги площадка не влияет никак.
площадка не проверяет ничего, кроме как полный пакет документов или не хватает какой то бумаги. торги проходят на аукционе. а на площадке просто отражение участников и результатов. ничего больше. единственное хоть какое то "влияние" я могу придумать только одно - реального участника торгов не отобразят на сайте. и что? это что то изменит?
показати весь коментар
23.10.2020 21:34 Відповісти
Реальна інформація, отримана раніше інших, дозволила Ротшильдам вести безпрограшну гру на біржі. Саме тоді Натан Ротшильд вимовляє свій легендарний афоризм: «Хто володіє інформацією - той володіє світом».
показати весь коментар
23.10.2020 21:53 Відповісти
реальная информация о чем?
показати весь коментар
23.10.2020 21:53 Відповісти
Якщо не було б для чого, то навіщо рейдерське захоплення?
показати весь коментар
23.10.2020 21:58 Відповісти
для чего реудерят предприятия? "было ваше стало наше". мало?
показати весь коментар
23.10.2020 22:01 Відповісти
Задля отримання зиску.
показати весь коментар
23.10.2020 22:12 Відповісти
они скоро и генеральную прокуратуру захватят...например принесут решение какого нибудь судьи Вовка из административного или Печерского суда..да мало ли вовков в судах...где будет прописано что венедиктова никакая не керивнык офису ГПУ..а звичайна ************..і шо тоді?
показати весь коментар
23.10.2020 20:28 Відповісти
Ну в останньому твердженні, ви дуже близькі до істини.
Тому приклад не вдалий(
показати весь коментар
23.10.2020 20:51 Відповісти
В 17 при шоколаде, рейдеры застолбили Прозоро, и что-то у них не срослось с вовчиком.
показати весь коментар
23.10.2020 21:33 Відповісти
Ну вот читает человек не живущий в Украине такие новости и чуб вертикально становится!! Prozorro пытались захватить рейдеры, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8819 Если рейдеры захватывают госструктуру и СБУ им в этом помогает или вообще никак не реагирует то такой стране пи..ц!!!
показати весь коментар
23.10.2020 21:54 Відповісти
это не госструктура. это биржа
показати весь коментар
23.10.2020 22:01 Відповісти
ну биржа. рейдеры захватили биржу и сколько это будет продолжаться? еще 50 лет?
показати весь коментар
23.10.2020 22:44 Відповісти
так не захватили. а пытались захватить
показати весь коментар
23.10.2020 22:52 Відповісти
от этой конторы толку нет и так
показати весь коментар
23.10.2020 22:26 Відповісти
ОСЬ це так поворот! То ви не розумієте. Це ДЕРЖАВНИЙ мЄнт "під прикриттям" проводив суперспец. операцію по націоналізації приватної компанії, яка наживається на державі!!! Але щось пішло не так....
показати весь коментар
24.10.2020 00:32 Відповісти
ПреЗЕрватів керує країною!
показати весь коментар
24.10.2020 07:40 Відповісти
 
 