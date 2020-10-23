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Зеленський закликав Шмигаля посилити підтримку осіб з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський закликав Шмигаля посилити підтримку осіб з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і доручив йому посилити підтримку осіб з інвалідністю в період пандемії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Однією з найвразливіших верств населення України, які страждають від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю. Вони вже мають значний рівень втрати здоров'я, і ​​для них пандемія означає збільшення ризику для життя і поява ще більших ускладнень", - наголошується в листі.

Зеленський підкреслив, що особи з інвалідністю ще до пандемії мали проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання.

"Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходи щодо посилення підтримки людей з інвалідністю в період пандемії і мінімізації її наслідків для них", - сказано в листі.

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уберите этого зеленое говно(зеленское) из эфира...прошу
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23.10.2020 19:29 Відповісти
Новость про вакцинацию против гриппа, за которую ратует зеленый сатанячий Степанов и зеленая украинская медицина,так вот в Южной Корее после вакцинации от гриппа умерло 13 человек, в том числе 17 летний здоровый парень. Корейская медицина остановила эту смертельную вакцинацию в своей стране.
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23.10.2020 21:03 Відповісти
Ти ба, шо вибори роблять
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23.10.2020 19:30 Відповісти
Буба має на увазі себе, як інваліда-наркозалежного та ментально недієздатного, чи гепу, яке взагалі недієздатне?)
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23.10.2020 19:45 Відповісти
Зеля хочет Гепе пребывание в Шарите оплатить? Наверное, за то, что в Харькове ситуевина сковидом - полный швах.
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23.10.2020 20:26 Відповісти
Вот что выборы животворящие с президентом делают - и про инвалидов вспомнил на целых пару минут пока "поручение" раздавал.
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23.10.2020 20:26 Відповісти
Та прямо б к Ахметке обратілся , зачем через левое ухо к правому лезть...
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23.10.2020 21:12 Відповісти
ДА СКОТИНА ЗЕЛЁНАЯ !!!!!!

МОЮ МАМУ ИНВАЛИДА 1 ГРУППЫ ПРАМ В ГРОБ В БОЛЬНИЦЕ !!!!!!!!! СКОТЫ ВРАЧИ КИЕВ ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ КРАСНЫЙ ХУТОР ,,,,НАРОД ТУЛА НЕИДИТЕ ЛЕЧИТЬСЯ ТАМ С М Е Р Т Ь !!!
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23.10.2020 21:55 Відповісти
Під ручки буде їх водити? Віслюку, займися нарешті, своїми прямими обов'язками - хоча ні, ліпше сядь на жопу і сиди так 3,5 роки і нічого своїми передніми копитами не трогай.
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24.10.2020 09:59 Відповісти
 
 