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Одеса (4014) Голокост (135) Ройтбурд (39)

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На місці артилерійських складів, де 79 років тому під час Голокосту заживо спалили 22 тисячі одеських євреїв, два роки тому побудували великий житловий комплекс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав художник Олександр Ройтбурд.

"Над Бабиним Яром пам'ятник все-таки є. Який не є. А там, де 23 жовтня 1941 року заживо спалили в артилерійських складах 22 000 (двадцять дві тисячі) одеських євреїв - там лише два роки тому позбавлені сентиментів одеські забудовники захерячили елітний житловий масив. ЖК "Омега" називається. Красива назва. Ось він на фоточках. А ви кажете "меморіал, меморіал. Український, російський, Хржановський". Якщо я не помиляюся, його будувала компанія, основні бенефіціари якої євреї. Один із них начебто навіть ходить у синагогу. Напевно вони не читали Тори. У цій книзі бог дуже просить не будувати на кістках. Нехай запитають ребе - він точно знає".

Ройтбурд додав особисту історію:

"Відразу після війни на обгорілих кістках побудували котеджне містечко для військових. В одному з цих котеджів жив мій друг юності художник Сергій Ликов, і на своєму городі раз по раз знаходив якісь кістки. Одного разу знайшов череп, я тримав його в руках. Решта території місця цього масового всеспалення (саме так перекладається з грецької слово "голокост") була обгороджена, зайнята військовою частиною та напхана якоюсь радіоапаратурою. Потім міністерство оборони продало цю землю під забудову. І пацани заробили, і мешканці задоволені".

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд 01
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Топ коментарі
+15
в Одесі вже понад 79 років керують євреї...
питання: хто вам винен?
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23.10.2020 19:35
+14
Цитата величайшего лидера современности!
На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 151
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23.10.2020 19:30
+12
Так если бабло, евреи про холокост не вспоминают. То такое, с гоев льготы себе выплакивать. Главное гешефт. На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 6260
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23.10.2020 19:32
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мертвые сраму не имут .им мертвым до лампочки весь наш позор.... но нам зачтется
а еврей что хозяин застройщиков..и что... чтобы упустил халяву и гешефт вы шо Талмуд учит иному..посмотрите на Вольку..вам надо что то пояснять...
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23.10.2020 19:29 Відповісти
а то говорят, что под румынами евреям в оккупации было куда лучше
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23.10.2020 19:33 Відповісти
к сожалению 22 тысячи туда вписали и раненных матросов и солдатов и младший командный состав и вспомогательный состав который был оставлен на произвол при оставлении Одессы представляете почти 2 суток город был ничейный советские войска сдрыснули а румуны и немцы с итальянцами ка кто не сообразили зайти... а в окопах наши оставили чучела и манекены и в окопах передвигались... одиночки добровольцы- оставленный для видимости присутствия типа солдат в окопах стреляли помаленьку ракеты пускали костры жгли..им потом приказ уйти в катакомбы не все дошли... когда немцы узнали что из Одессы ушел практически весь фронт то они ворвались в Одессу... жители Одессы шли по улицам и сразу даже и не поняли... что вошли немцы и румуны только на следующий день пошли обыски и все такое аресты... евреев там было куда в разы меньше... моему отцу было лет 9 точно и не помню они с пацанами бегали в порт и трясли вагоны товарные на предмет уворовать консервный томат какие то галеты иногда кое что сигареты мыло.. тушенки не было у немцев... у меня было много дел куда под тех расстрелянных.... кстати никогда не говорили свидетели в судах а я как адвокат провел много дел об установлении факта гибели евреев для выезда и получения компенсаций в германии наследниками типа что аткой то или такая то типа были среди тех жертв и ходило в суд одни и те же типа свидетели.. котоыре подтверждали мол да видели такого или такую то котрых вели в пороховые склады...что их сожгли их сначала расстреливали а уж потом немцы сделали быструю кремацию...
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23.10.2020 20:01 Відповісти
ТЦ Мегадом і будівлі за ним побудованв на місці масового поховання євреїв та військовополонених! Коли будували Мегадом вивозили кістки самосвалами і під час будівництва хмарочосів також утилізовували кістки десь на звалищі! Дикуни, з ними буде те саме, їх рештки викопають і викинуть на смітник!
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23.10.2020 21:27 Відповісти
За радянськими законами через 50 років після останнього поховання можна зносити кладовище, а хто бажає з родичів, може перезаховати останки на інше кладовище. Знаю таке, де на місці знесеного кладовища в межах міста поставили автостанцію.
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24.10.2020 11:17 Відповісти
''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'',''Холокост: бизнес на пепле. Часть 1''-----тут правда про голокост.
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24.10.2020 07:43 Відповісти
Під час румунської окупації євреїв не нищили, - їх тільки виселили з Одеси, створивши окреме гетто. Навіть навпаки, - румуни попередили місцевих жителів, щоб ті не чинили насильства проти євреїв, бо такі випадки будуть каратися на смерть.
Повідомлення префектури поліції м. Одеси про організацію Одеського гетто.
З колекції М. Пойзнера. Опубл.: История Холокоста в Одесском регионе: Сборник статей и документов. - Одесса, 2006. - Вклейка.

На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 5558
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23.10.2020 20:07 Відповісти
Інструкція з ідентифікації населення "румунської крові". 4 березня 1944 р.

На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 3225
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23.10.2020 20:24 Відповісти
Это ложь. румынские вояки мародерствовали так, что даже нацисты-фашисты презрительно плевались в их сторону. Тянули все что хорошо и что плохо лежит
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23.10.2020 20:16 Відповісти
Мародерствовать, и расстреливать мирное население - 2 большие разницы.
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23.10.2020 22:14 Відповісти
Вы, кацапы, такие жалкие и тупые профаны. Все ваше знание истории ограничивается историями с зомби-ТВ про "дедываевали". Читай, мокша И заметь это ваш руцький источник
https://gazeta-vp.ru/soyuzniki-gitlerovskoj-germanii-voevavshie-v-vojne-protiv-sssr-kto-oni-byli/
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23.10.2020 22:58 Відповісти
Село в Миколаївській обл., звідки родом мої родичі, румуни спалили. Люди кажуть, що румуни були жорстокіші за німців.
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24.10.2020 11:22 Відповісти
і тепер, ці 22 тис, претендують на квартири в цьому ЖК На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 9632
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23.10.2020 19:44 Відповісти
Цитата величайшего лидера современности!
На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 151
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23.10.2020 19:30 Відповісти
Какая неожиданность. Просто уже все застроили и нормального места под застройку не найти. Знакомый работает екскаваторщиком и утверждает что последние 10 лет чуть ли не каждый второй котлован роется на месте кладбищ или захоронений. Землю с костями стараются вывозить ночами чтобы люди не видели и не остановили стройку. Так что деньги не пахнут.
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23.10.2020 19:32 Відповісти
а дороги прокладывают по курганам и городищам, если над долиной или рекой, то из них насыпают насыпи и гатят гати...
так уничтожают память народа...рукописи еще раньше повывезли
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23.10.2020 19:36 Відповісти
Так если бабло, евреи про холокост не вспоминают. То такое, с гоев льготы себе выплакивать. Главное гешефт. На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 6260
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23.10.2020 19:32 Відповісти
Євреї просто знають ціну землі. А чим кращі кості в землі від тих, що пішли з димом у крематорії? У Києві вже більшість померлих спалюють у крематорії, тому й цікаво. А у Покровську вже й сільсько-господарські землі пішли під цвинтар, скоро ніде буде картоплю саджати...
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24.10.2020 11:33 Відповісти
в Одесі вже понад 79 років керують євреї...
питання: хто вам винен?
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23.10.2020 19:35 Відповісти
Що поганого в тому, що Ройтбурд розказав про одеських андонів?
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23.10.2020 19:44 Відповісти
нічого... аби не використали для розгону семітської істерії у світі
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23.10.2020 19:51 Відповісти
Та наверно уже больше 100 лет.
В.Белаш (нач.штаба махновцев) в своей книге пишет,шо когда Григорьев взвл Одеесу в 1919г. то отправил телефонограму:"Жидівська влада скинута».
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24.10.2020 07:44 Відповісти
можеш і допотопних часів заглибитись... мені фіолетово... але Ройтбурд назвав дату - "79 років тому"...
а знаєш кого мав на увазі отаман Григор'єв? чи не красножопих зачлєнінців, які в той час роздирали Україну?
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24.10.2020 10:55 Відповісти
Это дно!
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23.10.2020 19:40 Відповісти
Чиє?
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23.10.2020 19:54 Відповісти
Дык Рабинович в Киеве тоже на еврейском кладбище строит.
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23.10.2020 19:44 Відповісти
Нажаль в основному для українських евреїв Україна не є батьківщиною, тут для них головне тільки бабло хоч на кістках, потім в Ізраілі будуть гріхи замолювати.
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23.10.2020 19:44 Відповісти
Если там массовое захоронения, то должны были это как-то это увековечить(без этого никак). А если это земли "Мин.оборны", которая продала всё это застройщику за долю "малую". То вопросы уже к автору... - конкурирующая фирма заплатила?
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23.10.2020 19:49 Відповісти
залипуха какая-то...
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23.10.2020 19:49 Відповісти
Чого тільки не вкидають перед виборами. Навіть компромат на самих себе.
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23.10.2020 19:53 Відповісти
А какая разніца?!
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23.10.2020 19:56 Відповісти
Евреи с давних времён в 5 этажей хоронили, а теперь в 25 на костях строят. Это Прага.
На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 8567
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23.10.2020 19:57 Відповісти
Я в это поверить не могу. Хоронить человека на человеке -- это делают часто в западном мире, но стеной -- не еврейская традиция. Скорее всего эту стену построили из нагробных камней для подпирания холма сзади. это часто делали коммунистические власти Праги:

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 3202

https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/prague-revamp-reveals-jewish-gravestones-used-to-pave-streets
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24.10.2020 00:28 Відповісти
Там реально хоронили в 5-7 этажей. Это чётко видно по могильным камням разных веков. Поэтому кладбище насыпали, и оно выше улиц на 5-6 м. Поверьте на слово- я в Праге уже раз 20 был, и её наизусть знаю. Но в последние годы по дороге домой ночую в Теплице и в Нимбурке, а не в Праге. Там не в пример лучше и комфортнее. На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 385
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24.10.2020 06:31 Відповісти
А чого Александр Ройтбурдт про це каже тільки зараз? Де були всі хто знав про це? Про владу я мовчу, там працює тільки шкурний вопрос. Де були всі люди хто знав про це? А тепер Шо руйнувати?
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23.10.2020 20:07 Відповісти
Ройтбурда нельзя отнести к украинофобам. По крайней мере, пока.
Ничего такого украинофобского он не сказал. Не надо преувеличивать. А то, что строят на месте кладбищ, так это повсеместно. Так будет и дальше, иначе вся земля превратится в кладбище.
Останутся только мемориальные кладбища. Надо потихоньку переходить на кремацию.
Ничего не поделаешь. Такова реальность
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23.10.2020 20:51 Відповісти
есть в Киеве такой район - Никольская слободка, за Гидропарком на берегу Днепра. А вы знаете, что на месте местного кладбища построен жилой массив, а также местная поликлиника и № 272 школа? Часть гробов или что от них осталось вывезли родственники, а у кого их не было -сгребли в кучу останки вывезли. сомневаюсь, что всех. В начале 80-х годов в школе
№ 272 были нехорошие случаи - погибли несколько детей по разным причинам, потом даже вызывали священника, чтобы освятил эту школу. Природа не прощает!!!
А что говорить о Сырце, где на месте еврейского кладбища построили телецентр и телебашню!!
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23.10.2020 22:52 Відповісти
Если "захерачили" два года назад, почему только сейчас вспомнил.
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23.10.2020 20:16 Відповісти
Ой вэй а кто таки хозяин строительства?
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23.10.2020 20:19 Відповісти
Щоб спалити 22 тисячі людських трупів, потрібно близько 3 тисяч тон вугілля.
Для прикладу, - одна піч крематорію в Освєнцімі могла спалювати за добу 24-26 тіл. В 1941 році в Освєнцімі було 6 таких печей.
Таким чином, щоб спалити в 1941 році 22 тисячі трупів одеських євреїв, крематорій Освєнцима повинен був би працювати безперервно 5 місяців.

Ще неймовірніше, - Ройтбурд пише, що 22 тисячі євреїв спалили живцем. Це як? Як можна спалити одномоментно таку кількість людей? Хіба що посадити їх на одну велетенську ракету і відправити її на Сонце...
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23.10.2020 21:45 Відповісти
Збоченцю Ройтбурту в юдофільському ражі до Коротича ще рости і рости! Той взагалі в журналі "Огонёк" писав що в Бабиному Яру знищили аж 300 000 евреїв (і це при тому що ніяких массових розстрілів взагалі не було)! Якщо вірити жидівським організаціям, то в Україні під час "холокосту" загинуло в три рази більше жидів ніж їх було фізично на всій території СРСР.
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23.10.2020 22:03 Відповісти
На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 3177
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23.10.2020 22:14 Відповісти
"3.14 здит як Троцький" было раньше выражение про того хто бреше.
Троцький тоже еврей.
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24.10.2020 07:56 Відповісти
Ну тобі полегшає як що там вбили і спалили 102 єврея ?
Це братська могила чи як ? На братських могилах будують житло для живих людей ?
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23.10.2020 22:22 Відповісти
Пам'ятаєте історію з "расп'ятим мальчіком"?
А це те ж саме. Тільки "мальчіків" у 22 тисячі разів більше.
Чи, може, скажете, що ви не обурювалися, коли почули ту кацапську побрехеньку?
P.S. А братські могили повинні бути впорядковані і взяті на облік державою. Якщо, звісно, це нормальна цивілізована держава.
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23.10.2020 22:45 Відповісти
"Пам'ятаєте історію з "расп'ятим мальчіком"?
А це те ж саме. Тільки "мальчіків" у 22 тисячі разів більше"

Які распяті хлопчики - в війну євреїв багато розтрілювали, спочатку в місто заходили частини Вермахту, а за ними вже йшли частини СС які і займались "єврейським питанням".
У Харкові на сході міста багато тисяч євреїв розтріляли у яру, ставок той що там зараз є називається "Єврейським".
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25.10.2020 02:48 Відповісти
Не перекручуйте. В новині мова йшла не про розстріляних євреїв, а про те, що "23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев".
Ця історія про спалених євреїв, - це баєчка, яку придумала "найчесніша у світі" радянська преса. Знайшли джерело цієї казки, - стаття в газеті "Чорноморська комуна" за 13 грудня 1945 року. Тільки там йшлося не про євреїв, а про безнаціональних "одеситів".
******* дослідники Голокосту про цю історію не пишуть, - бо відсутні будь-які фактичні докази. Наприклад, один з найвідоміших дослідників Голокосту на території України харківський вчений А.І.Круглов в своїх працях про "спалених живцем євреїв" у порохових складах на Люстдорфській дорозі під Одесою зовсім не згадує. У його двох фундаментальних працях "Потери евреев Украины в 1941-1944 гг." та "Катастрофа украинского еврейства 1941-1944 гг. Энциклопедический справочник" про цю подію нічого нема.

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 5759
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25.10.2020 10:23 Відповісти
І що там євреїв не вбивали ? Всюди вбивали, а там ні )
По факту це вигадка, а по суті євреїв вбивали по всій Україні, а Одесі так само, чи КАКАЯ РАЗНІЦА ? Житло на могилах будують тільки люди яким сатанізм близький.
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25.10.2020 12:08 Відповісти
По факту це вигадка
*******
Я теж з вами згоден, що це вигадка.
Фактів нема. А все інше, - тільки емоції.
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25.10.2020 12:21 Відповісти
Тільки факт що на могилах побудували житлові будинки ві скоріщ за все на еврейських могилах. В Харкові таке вже було - на районі ХТЗ побудували багатоповерхвки на місті гето де у війну помирали єврєї.
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25.10.2020 12:25 Відповісти
Тільки факти:
1. Порохові склади згоріли восени 1941 року.
2. Точна дата їх спалення, - невідома.
3. Хто їх підпалив, - невідомо. Саме тоді (22 жовтня 1942 р.) радянські диверсанти підірвали закладеним фугасом окупаційну комендатуру в Одесі, розміщену в будівлі колишнього НКВД.
4. Скільки людей було в складах, і чи були там євреї, - невідомо.
5. Після війни ексгумація не проводилась.
6. Під час житлового будівництва жодних масових поховань не виявлено. Адже приховати рештки кількох десятків тисяч людей у наш час абсолютно нереально. Якби почали вивертати тисячі черепів, про це обов'язково стало б відомо і пресі, і в соцмережах.

Насправді ж маємо черговий радянський міф, який обріс додатковими чутками і вигадками.
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25.10.2020 13:30 Відповісти
От і треба було розслідувати перед будівництвом, а не після і скоріш за все масові жертви там є ....
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25.10.2020 15:20 Відповісти
Масові жертви більшовицької пропаганди незворотно втратили здатність до критичного аналізу. Ну, скоріш за все... На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 9778
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25.10.2020 19:29 Відповісти
А для спалення одного трупа в крематорії потрібно від 30 до 60 кг вугілля.
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24.10.2020 07:28 Відповісти
ЖК Могильник
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23.10.2020 20:55 Відповісти
Читаю и афигиваю, народ,я может вас сейчас ошарашу, но если вы чего то не знали, то это не значит,что этого не было. Вы б хоть у гугла спросили,прежде чем комменты писать, про стройку на костях много писала Алена Балаба. Из тех кого я вспомнил, без гугла ...
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23.10.2020 21:35 Відповісти
Хм, еврейские олигархи построили небоскрёбы на гробах евреев. Никто больше не читает "Тору"
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23.10.2020 21:50 Відповісти
В те що євреї будують на кістках вірю. В те що євреї будують на єврейських кістках "ні". Висновок: Ройтбург бреше про "спалених жидів".
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23.10.2020 22:05 Відповісти
Нет на этой земле места, на котором бы кто-то не умер, или не похоронен. Так устроен Мир.
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23.10.2020 22:16 Відповісти
"Над Бабьим Яром памятник все-таки есть. какой ни есть. А там где 23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев - там всего два года назад лишенные сентиментов одесские застройщики захерачили элитный жилмассив. ЖК "Омега" Источник: https://censor.net/ru/n3226743

ЗНАЛИ ЯК НАЗВАТИ - ОМЕГА ЦЕ КІНЕЦЬ ГРЕЦЬКОГО АЛФАВІТУ І ОЗНАЧАЄ КІНЕЦЬ На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 4542
Це ще кінець моральним якостям українських будівників, таке враження що вони мати рідну за прибутки на панель можуть виставити.
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23.10.2020 22:20 Відповісти
Будувати на кістках померлих, вбитих... було звичним явищем за комунобільшовицької влади. І не мало жодного значення: єврейські, православні, католицькі чи ісламські цвинтарі чи інші пам'ятні місця виділялись під забудову. Ця "традиція" не викорінена в ******** Україні. Прикладів - чимало. Не так давно на південному кордоні Солом'янської площі (раніше - площа Урицького) втелющили величезний будинок суду - він не вміщувався на краєчку скверика й дороги, то прихопили трохи давнього кладовища.
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23.10.2020 23:30 Відповісти
Хороший художник. И смелый.

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 1556

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 5550

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 2739

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 4402
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24.10.2020 00:21 Відповісти
Ню - ню... А персонажи то какие! - Ющенко(Адельгейм), Тимошенко (Капительман), Ульянов (Бланк) и Ким Чен Ир... Скорее всего он на них дрочит... На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 254
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24.10.2020 14:50 Відповісти
В Риме где не копни - кости, как и во многих других городах Европы.
Так что накласть.
Или евреи претендуют на эту землю?
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24.10.2020 00:40 Відповісти
Самі ж хабадникі і побудували.
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24.10.2020 06:25 Відповісти
 
 