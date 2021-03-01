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Україна очікує, що питання членства в НАТО буде включено до Стратегії Альянсу-2030 - віцеспікерка Ради Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна очікує, що питання членства в НАТО буде включено до Стратегії Альянсу-2030 - віцеспікерка Ради Кондратюк

Україна очікує, що до Стратегії НАТО-2030 буде включено питання щодо її членства у вигляді реальної перспективи отримання покрокового плану дій.

Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". 

"Україна очікує, що до стратегії НАТО-2030, яка визначить майбутнє Альянсу на наступні 10 років, буде включено питання членства України. Зокрема, у вигляді реальної, а не туманної перспективи отримання конкретного, покрокового плану дій. І ми готові плідно над цим працювати, розпочинаючи з роботи парламенту", - зазначила Кондратюк.

Віцеспікерка наголосила, що "найміцніша більшість, яка зараз існує в парламенті, - це проєвропейська більшість, в яку входять різні фракції".

Кондратюк закликала голову Європейської ради Дональда Туска і всіх європейських колег "бути більш чіткими і категоричними у позиції щодо безальтернативності членства України в Європейському Союзі та НАТО, які закріплені в Конституції України".

"Українцям уже не треба доводити комусь своє право на європейськість і євроатлантичну інтеграцію. Нам потрібна чесна і відверта розмова з європейськими колегами, нам потрібні спільні та рішучі кроки в боротьбі з глобальними викликами, у зміцненні нашого рівноправного партнерства, у зміцненні безпеки та співробітництва у всій Європі", - підкреслила Кондратюк.

Дивіться також: "Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
оооо....что ж так быстро то ?
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23.10.2020 19:33
+3
"ННе надо печалится ,вся жизнь впереди,вся жизнь впереди ,надейся и жди !!"!!!)))
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23.10.2020 19:31
+2
З ким чесно та відверто говорити ,з зеленою пліснявою?? Бубочка на другий день не пам"ятає що він вчора говорив !!))
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23.10.2020 19:34
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"ННе надо печалится ,вся жизнь впереди,вся жизнь впереди ,надейся и жди !!"!!!)))
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23.10.2020 19:31 Відповісти
Скорее 3030 ... Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 7467
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23.10.2020 19:31 Відповісти
оооо....что ж так быстро то ?
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23.10.2020 19:33 Відповісти
А з ким говорити???З цим забудьковатим ??))
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23.10.2020 19:35 Відповісти
(ні.. з цим краще й не треба...сорому і так досить...але.. ж воно не назавжди )
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23.10.2020 19:45 Відповісти
Чесно кажучи,мене дуже непокоїть майбутнє України !!!В спільноті повний розгардіяш !!))
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23.10.2020 20:06 Відповісти
і на цій бурхливій хвилі ЗАЖопніки так лізуть-вилазять...як піна зі скаженої тварини..
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23.10.2020 20:16 Відповісти
То отож!! Зажопінці, це не зелена пліснява ,це затяті,агрисивні адепти "Русского мира" ,вони шмарклі жувати не будут !!!)))
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23.10.2020 20:38 Відповісти
знають, вміють, можуть...якщо не дати по культяпках (так?)
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23.10.2020 20:43 Відповісти
З ким чесно та відверто говорити ,з зеленою пліснявою?? Бубочка на другий день не пам"ятає що він вчора говорив !!))
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23.10.2020 19:34 Відповісти
может не надо брать украину в нато, а вдрух путин нападьот - думают в альянсе Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2328
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23.10.2020 19:35 Відповісти
НАТО бачить що нема з ким говорити !!!))
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23.10.2020 19:39 Відповісти
Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО/ Чтобы да так нет, а вы покупаете или продаёте? Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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23.10.2020 19:35 Відповісти
В 2030?... в стратегию??...Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 8400
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23.10.2020 19:36 Відповісти
Бути, чи не бути в НАТО ,в першу чергу залежить від України!!!)))
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23.10.2020 19:38 Відповісти
Ага, размечтались! Вас, как шкодливых котов, вываляли в собственном гавне в GB за прорву шпионов во всех щелях, а вам по барабану. По-моему, у слуг НЕ СЛОВО РАДИ ДЕЛА, а СЛОВО РАДИ ЗВУКА. Ляпнули что-то и забыли, только шпионы ничего не забывают и методично "стучат" за поребрик.
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23.10.2020 19:44 Відповісти
Это Шмаркля с Ермаком думают,что досидят в своих креслах до 2030,х.й им в сраку ,Украина намного раньше вступит в НАТО,а они будут в России шляпами на рояли играть.
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23.10.2020 19:50 Відповісти
Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк - Цензор.НЕТ 9730 Головний "Слуга народу" хоче скоротити чисельність армії
"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, здобувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости", - сказав Арахамія.
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23.10.2020 19:54 Відповісти
"У 2021 році працівник в середньому сплатить 97 043 грн податків. Це на 15 235 грн більше, ніж 2020 року (81 808 грн)".
Загальна сума податків, яку сплатить середньостатистичний працівник у 2021 році, розподілятиметься наступним чином:
- 43 743 грн піде на утримання пенсіонерів;
- 10 858 грн працівник віддасть на освіту (школи, садочки, вищі навчальні заклади);
- 7862 грн - на різні заходи з підтримки економіки;
- 6913 грн витратять на медицину;
- 5972 грн платник податків віддасть на утримання правоохоронних органів;
- 5904 грн піде на сплату відсотків за державними запозиченнями;
- 4938 грн - на фінансування системи соціального захисту;
- 4302 грн - на фінансування Збройних сил;
- 3517 грн - на утримання чиновницького апарату;
- 1548 грн - на фінансування культури та спорту;
- 1023 грн - на підтримку комунального господарства.
- 463 грн - на охорону довкілля.
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23.10.2020 20:33 Відповісти
Якщо до Нового Року "імпічнути" Майданом Лінча всю "прокаЗЕблену" погань і почати займатися армією та економікою, і до 2029 звільнити Крим та Донбас, то тоді, можливо, в 2030 Україна і вступить в НАТО. Сцикунів в НАТО не беруть, а "рабів до Раю не пускають". Нам допоможуть і підтримають бо ми праві. Але воювати замість нас і звільняти землю від окупантів маємо ми самі. Інакше ніяк.
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23.10.2020 20:26 Відповісти
Хочу в НАТО!)
Даже больше чем в ЕС
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23.10.2020 20:46 Відповісти
НАТО не цель, а средство. Что то вроде замка на двери от кацапов.
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23.10.2020 21:08 Відповісти
Украина ожидает,---не Украина ожидает,а "слуги" по указанию мацковскому включили для Украины "ожидание" еще на 10 лет для предоставления шагов ,а опосля еще 40 лет будут шагать не вступая ..А почему без ожиданий ,не провести референдум о вступлении Украины в НАТО и результаты референдума положил на стол штаб-квартиры НАТО?
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23.10.2020 20:49 Відповісти
НАТО это не "богодельня" для нищих, глупых, технически отсталых и сцикливых.
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23.10.2020 21:10 Відповісти
речь о референдуме, а джавелины ,байрактары и многое другое,что для глупых НАТО не показывает тоже имеется.
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23.10.2020 23:56 Відповісти
Референдумы могут проводится внутри страны исключительно по внутренним вопросам в рамках действующей в стране Конституции. Никаких референдумов о присоединении к другому государству, требований к другим государствам вступить в войну на стороне голосующих и т.п. быть не может по определению. С НАТО мы, безусловно, будем сотрудничать. Ну не с ****** же!
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24.10.2020 00:31 Відповісти
с каких пор НАТО - государство?НАТО- военно политическая организация,Это организация для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Без референдума внутри страны- никак,
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24.10.2020 10:08 Відповісти
Вы действительно считаете что мы не знаем что НАТО не страна а военно-политический союз?
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24.10.2020 14:21 Відповісти
человек написавший сие -"Никаких референдумов о присоединении к другому государству, требований к другим государствам вступить в войну на стороне голосующих и т.п. быть не может по определению" манипулятор ,который или не ведает ,что НАТО не страна и для вступления в эту организацию нужен референдум ,или он знает ,что НАТО военно-политическая организация (союз) ,но выдает этот союз из 30 стран как государство
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24.10.2020 18:03 Відповісти
Вам так хочется считать? Продолжайте... Референдум имеет смысл только в том случае если страна соответствует всем критериям и ее уже пригласили. Мы не готовы и "домашняя работа" не выполнена... И Вы это знаете!!! однако предлагаете целой стране стать международным посмешищем и сцикливым попрошайкой. Так кто из нас манипулятор?
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24.10.2020 18:29 Відповісти
Мы не готовы и "домашняя работа" не выполнена... оценщик однако натовский оказывается...?а то, что манипуляр уже понятно ,ибо вопрос стоял о референдуме украинского народа ,а не о попрошайничестве.Разве все страны соц лагеря, которые вошли в НАТО были посмешищем и сцыкливыми попрошайками?Что мешает провести референдум в Украине и делать "домашнюю работу"?
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24.10.2020 22:43 Відповісти
Во первых, ни одна из принятых в НАТО постсовковых стран не была оккупирована и не имела территорий анексированых государством имеющим ЯО. Во вторых, уровень развития экономики и доход на душу населения позволял этим государствам вносить соответствующие членские взносы. Уже этого любому здравомыслящему человеку достаточно... Иными словами, халявы не будет!
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24.10.2020 23:11 Відповісти
Проблема только в одном, где найти блюдечко с голубой окаёмочкой, чтобы преподнести этот вопрос.
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23.10.2020 20:57 Відповісти
это сказала вице-спикер, потому что у ссущегося от имени Путина в штанишки младорыга Разумкова язык бы отсох
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24.10.2020 03:22 Відповісти
 
 