Україна очікує, що питання членства в НАТО буде включено до Стратегії Альянсу-2030 - віцеспікерка Ради Кондратюк
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Україна очікує, що до Стратегії НАТО-2030 буде включено питання щодо її членства у вигляді реальної перспективи отримання покрокового плану дій.
Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Україна очікує, що до стратегії НАТО-2030, яка визначить майбутнє Альянсу на наступні 10 років, буде включено питання членства України. Зокрема, у вигляді реальної, а не туманної перспективи отримання конкретного, покрокового плану дій. І ми готові плідно над цим працювати, розпочинаючи з роботи парламенту", - зазначила Кондратюк.
Віцеспікерка наголосила, що "найміцніша більшість, яка зараз існує в парламенті, - це проєвропейська більшість, в яку входять різні фракції".
Кондратюк закликала голову Європейської ради Дональда Туска і всіх європейських колег "бути більш чіткими і категоричними у позиції щодо безальтернативності членства України в Європейському Союзі та НАТО, які закріплені в Конституції України".
"Українцям уже не треба доводити комусь своє право на європейськість і євроатлантичну інтеграцію. Нам потрібна чесна і відверта розмова з європейськими колегами, нам потрібні спільні та рішучі кроки в боротьбі з глобальними викликами, у зміцненні нашого рівноправного партнерства, у зміцненні безпеки та співробітництва у всій Європі", - підкреслила Кондратюк.
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"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, здобувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости", - сказав Арахамія.
Загальна сума податків, яку сплатить середньостатистичний працівник у 2021 році, розподілятиметься наступним чином:
- 43 743 грн піде на утримання пенсіонерів;
- 10 858 грн працівник віддасть на освіту (школи, садочки, вищі навчальні заклади);
- 7862 грн - на різні заходи з підтримки економіки;
- 6913 грн витратять на медицину;
- 5972 грн платник податків віддасть на утримання правоохоронних органів;
- 5904 грн піде на сплату відсотків за державними запозиченнями;
- 4938 грн - на фінансування системи соціального захисту;
- 4302 грн - на фінансування Збройних сил;
- 3517 грн - на утримання чиновницького апарату;
- 1548 грн - на фінансування культури та спорту;
- 1023 грн - на підтримку комунального господарства.
- 463 грн - на охорону довкілля.
Даже больше чем в ЕС