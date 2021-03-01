Україна очікує, що питання членства в НАТО буде включено до Стратегії Альянсу-2030 - віцеспікерка Ради Кондратюк

Україна очікує, що до Стратегії НАТО-2030 буде включено питання щодо її членства у вигляді реальної перспективи отримання покрокового плану дій.

Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна очікує, що до стратегії НАТО-2030, яка визначить майбутнє Альянсу на наступні 10 років, буде включено питання членства України. Зокрема, у вигляді реальної, а не туманної перспективи отримання конкретного, покрокового плану дій. І ми готові плідно над цим працювати, розпочинаючи з роботи парламенту", - зазначила Кондратюк.

Віцеспікерка наголосила, що "найміцніша більшість, яка зараз існує в парламенті, - це проєвропейська більшість, в яку входять різні фракції".

Кондратюк закликала голову Європейської ради Дональда Туска і всіх європейських колег "бути більш чіткими і категоричними у позиції щодо безальтернативності членства України в Європейському Союзі та НАТО, які закріплені в Конституції України".

"Українцям уже не треба доводити комусь своє право на європейськість і євроатлантичну інтеграцію. Нам потрібна чесна і відверта розмова з європейськими колегами, нам потрібні спільні та рішучі кроки в боротьбі з глобальними викликами, у зміцненні нашого рівноправного партнерства, у зміцненні безпеки та співробітництва у всій Європі", - підкреслила Кондратюк.

Дивіться також: "Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський. ВIДЕО