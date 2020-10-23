Прихильника НЗФ "ДНР", який закликав до створення "Новоросії", суд відпустив на випробувальний термін, - ЗМІ
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Київський райсуд Одеси засудив до випробувального терміну чоловіка, який регулярно закликав у соцмережах підтримувати незаконні збройні формування "ДНР" і "ЛНР" і закликав до створення на південному сході України "Новоросії".
Рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
Суд встановив, що чоловік з січня 2014 року через соцмережі поширював фейки про те, що українська влада "знищує росіян". Він закликав жителів Одеської області підтримати терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" і створити "Новоросію". Також він неодноразово закликав підтримати НЗФ "ДНР" фінансово.
На суді обвинувачений визнав свою провину і заявив, що розкаюється.
Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, але від відбування покарання звільнили на три випробувальні роки. Впродовж цього часу він має періодично з'являтися в органи пробації для реєстрації.
Будь ласка, зачекайте...
В Австрії місцеву жительку Моніку Унгер, яка закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська і планувала влаштувати в країні військовий переворот, засудили до 12 років тюремного ув'язнення.
орки приговорили Сенцова к 25 годам.
судьи предательские хари.
Не пора ли нам менять УК и судей?
ЭТО САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ТЫСЯЧИ УБИТЫХ, БЕЖЕНЦЫ, БАНДИТИЗМ, КОНЦЛАГЕРЯ, ПОДВАЛЫ, РЕПРЕССИИ, ПЫТКИ ... И ЗА ЭТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК - ДА ВЫ С УМА СОШЛИ!!!!
Зеля, ты политичский импотент
Якщо за таке не будуть давати довічне ув'язнення, то України скоро не буде. Ця падла, якщо прийдуть москалі, буде розстрілювати людей з насолодою. Народ! Коли ви порозумнішаєте?
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Мабуть майбутній депутат...Наразі у 11 році подібний сепар "волав" "путін памагі" - щас "раскаявся" та став ультрасуперпупер патріотом...