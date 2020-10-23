Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський
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Україна веде переговори з Туреччиною про спільне будівництво нових корветів для ВМС України. Йдеться про турецький проєкт, який буде локалізовано на українських підприємствах.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
"Перший корвет може бути виготовлений з нашою участю на території Туреччини, а всі наступні вже виготовлятимуться на українському підприємстві. Тут у нас в Україні, а не в Туреччині. Це важлива умова", - підкреслив Уруський.
При цьому чиновник пояснив, що детальних переговорів щодо цього проєкту з турецькою стороною поки не було, проте підтвердив інформацію про певну зацікавленість Міністерства оборони України в турецьких корветах.
Також міністр зазначив важке становище української суднобудівної галузі.
"У нас ситуація дійсно дуже критична в кораблебудівній галузі. На сьогодні у нас у концерні "Укроборонпром" фактично два державні підприємства залишилося, що мають стосунок до кораблебудування", - сказав Уруський.
Він пояснив, що одне з них це конструкторське бюро (ДПЦК), а друге - ДП "Миколаївський суднобудівний завод", який через велику кількість проблем швидше можна назвати судноремонтним. Практично всі інші приватні кораблебудівні підприємства, поряд із найбільшим - ЧСЗ (на якому власне колись і почалося будівництво українського корвета) теж у досить важкому стані.
"На сьогодні, я так розумію, Міністерство оборони не бачить доцільності продовження будівництва корвета в своїх інтересах. Зате розглядається питання - це вже предмет переговорів, якщо буде прийнято остаточне рішення щодо Туреччини - то яким чином використовувати ті напрацювання, які були щодо нашого корвета, до будівництва корвета дещо іншого класу", - зазначив Уруський.
"Підприємство яке реально розвивається сьогодні, це "Нібулон". Воно дійсно може бути базою на сьогодні. Де ми реально можемо робити локалізацію і щодо виробництва ракетних катерів і щодо будівництва тих же корветів", - підкреслив віцепрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Чорномо́рський суднобудівни́й заво́д (ЧСЗ) - українське корабле- та суднобудівне підприємство у місті Миколаєві (Україна). - верфи совецких авианосцев и крейсеров
сейчас:
собственость русского шпиона Новинского
У вересні 2019 року за рішенням Господарського суду Миколаївської області майно ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ) виставлено на продаж. Майно реалізується двома лотами - нежитлові приміщення та плавальні засоби. Окрім них також виставлено на продаж наявне обладнання у цих цехах та територіях включно з кранами, огорожею, система освітлення та інше.[
а на счет " «Владимира Великого» была же здравая идея у Новинского только спустить на воду а достраивать на другом заводе . пускай и том же Нибулоне
я вообще считаю что при нашей бедности и отсутствии для флота задач в мировом океане можно отказаться от строительства корветов в 2500 тонн и сосредоточиться на таких корабля с водоизмещением в районе 1000 тонн . автономность и вертолет как на корвете туда конечно не влезет но за то можно обеспечить приемлемые возможности ПВО в отличии от стандартного ракетного катера
и это я еще не спрашиваю зачем
замечу . все походы Сагайдачного были до войны . сейчас не до этого
подлодки вещь хорошая и нам не лишняя но очень не дешевая . надеюсь они у нас будут в каком то не очень далеком будущем
поэтому наше все это надводные корабли умеренного водоизмещения с противокорабельными ракетами поддержанные береговыми комплексами и авиацией с этими же самыми ракетами
по водоизмещению и вооружению они ничем особо не отличаются от нашего проекта 58250 «Владимир Великий» . кроме одного наш не достроен а турецкие 4 уже в строю и кроме того строятся на экспорт
с одной стороны резко увеличивается вероятность получения новых кораблей с другой стороны наших проектировщиков можно разгонять . государству ( в лице зеленой власти ) они не нужны . так как оно не желает строить корабли по украинским проектам
если в случае с ракетными катерами от англичан это вполне разумно то в случае с корветами от турков решение неоднозначное . как по мне наш проект ни чем не хуже
"Потішні війська " України.
На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
«Бургазада» является третьим кораблем серии, первым был «Хейбелиада» (Heybeliada), спущенный на воду в 2008 году. Корветы предназначены для патрулирования, борьбы с подводными лодкам, поисково-спасательных операций, водоизмещение 2400 т, максимальная скорость хода более 29 узлов,
дальность 3500 морских миль,
вооружение 76 мм артустановка, ракеты, торпеды,
вертолет Seahawk.
Красивий корабль,але..
Бал (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 «Sennight» (рус. «неделя»)) - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. ГСИ завершены в 2004[2]. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году[2].
Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У
Удаленность стартовой позиции от береговой линии: до 10 км
Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
Интервал пуска ракет в залпе: не более 3
сСтартовая масса ракеты: 620 кг
Суммарный боекомплект комплекса: до 64