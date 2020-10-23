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Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський

Україна веде переговори з Туреччиною про спільне будівництво нових корветів для ВМС України. Йдеться про турецький проєкт, який буде локалізовано на українських підприємствах.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

"Перший корвет може бути виготовлений з нашою участю на території Туреччини, а всі наступні вже виготовлятимуться на українському підприємстві. Тут у нас в Україні, а не в Туреччині. Це важлива умова", - підкреслив Уруський.

При цьому чиновник пояснив, що детальних переговорів щодо цього проєкту з турецькою стороною поки не було, проте підтвердив інформацію про певну зацікавленість Міністерства оборони України в турецьких корветах.

Також міністр зазначив важке становище української суднобудівної галузі.

"У нас ситуація дійсно дуже критична в кораблебудівній галузі. На сьогодні у нас у концерні "Укроборонпром" фактично два державні підприємства залишилося, що мають стосунок до кораблебудування", - сказав Уруський.

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Він пояснив, що одне з них це конструкторське бюро (ДПЦК), а друге - ДП "Миколаївський суднобудівний завод", який через велику кількість проблем швидше можна назвати судноремонтним. Практично всі інші приватні кораблебудівні підприємства, поряд із найбільшим - ЧСЗ (на якому власне колись і почалося будівництво українського корвета) теж у досить важкому стані.

"На сьогодні, я так розумію, Міністерство оборони не бачить доцільності продовження будівництва корвета в своїх інтересах. Зате розглядається питання - це вже предмет переговорів, якщо буде прийнято остаточне рішення щодо Туреччини - то яким чином використовувати ті напрацювання, які були щодо нашого корвета, до будівництва корвета дещо іншого класу", - зазначив Уруський.

"Підприємство яке реально розвивається сьогодні, це "Нібулон". Воно дійсно може бути базою на сьогодні. Де ми реально можемо робити локалізацію і щодо виробництва ракетних катерів і щодо будівництва тих же корветів", - підкреслив віцепрем'єр.
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Топ коментарі
+9
Одна ракета-и нет корвета!Сначала Нептунов наклепайте. сотни и тысячи единиц.....что бы Украины была защищена с моря
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23.10.2020 20:26
+7
Не обсуждать надо а ДЕЛО ДЕЛАТЬ ,дообсуждались уже за 30 лет ...
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23.10.2020 19:52
+6
Тема перспективная, флот нужен, но максимум класс не выше корвета + масса ракетных катеров. Хоть как-то поддержать оставшиеся верфи.Турция надежный и естественный союзник и партнер.
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23.10.2020 20:13
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Не обсуждать надо а ДЕЛО ДЕЛАТЬ ,дообсуждались уже за 30 лет ...
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23.10.2020 19:52 Відповісти
Апсуждали? 30 лет все разваливали и разворовывали.
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23.10.2020 20:04 Відповісти
"У нас ситуация действительно очень критическая в кораблестроительной отрасли. На сегодня, у нас, в концерне "Укроборонпром", фактически два государственных предприятия осталось, имеющих отношение к кораблестроению"

Чорномо́рський суднобудівни́й заво́д (ЧСЗ) - українське корабле- та суднобудівне підприємство у місті Миколаєві (Україна). - верфи совецких авианосцев и крейсеров


сейчас:
собственость русского шпиона Новинского
У вересні 2019 року за рішенням Господарського суду Миколаївської області майно ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ) виставлено на продаж. Майно реалізується двома лотами - нежитлові приміщення та плавальні засоби. Окрім них також виставлено на продаж наявне обладнання у цих цехах та територіях включно з кранами, огорожею, система освітлення та інше.[
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23.10.2020 20:42 Відповісти
В добрий час!!!)))
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23.10.2020 20:01 Відповісти
А в чём проблема самим построить/достроить корвет?
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23.10.2020 20:06 Відповісти
Тот, что достроить у Новинского? Вы в это верите? У Рашенского агента? Вообще-то два наших крайних корвета "Тернополь" и "Луцк" были спущены "Кузней". Только я не верю что при Зеле там разместят такие заказы.
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23.10.2020 20:22 Відповісти
"кузня" корабли такого водоизмещения не потянет . Альбатросы они маленькие были

а на счет " «Владимира Великого» была же здравая идея у Новинского только спустить на воду а достраивать на другом заводе . пускай и том же Нибулоне
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23.10.2020 20:26 Відповісти
Новинский никогда не построит корвет для Украины. Даже за большие деньги. Так нам и Альбатросы, перепрофилированные под установку ракетного ВО, те-же Нептуны, не помешали бы.
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23.10.2020 20:31 Відповісти
Альбатрос переделывать только время тратить . но сама идея строить корабли меньше корветов но больше РКА вполне недурна . у тех же москалей получились очень неплохие МРК Буян и Каракурт
я вообще считаю что при нашей бедности и отсутствии для флота задач в мировом океане можно отказаться от строительства корветов в 2500 тонн и сосредоточиться на таких корабля с водоизмещением в районе 1000 тонн . автономность и вертолет как на корвете туда конечно не влезет но за то можно обеспечить приемлемые возможности ПВО в отличии от стандартного ракетного катера
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23.10.2020 20:47 Відповісти
Таки да. Тем более что 1124М чуть повместительнее Альбатроса. Думаю конструкторы смогли бы его освоевременить. Двигатели у нас есть, корабельные ракеты тоже, средства РЭБ есть, акустические станции и средства обнаружения есть. ПВО посовременнее можно прикупить
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23.10.2020 20:58 Відповісти
А я наоборот считаю, что при нашей бедности нужно построить пару корветов (не больше) для обеспечения присутствия в любых районах Океана в случае необходимости, да и просто демонстрации флага. А ракетные катера и МРК - пустая трата денег.
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23.10.2020 21:22 Відповісти
тогда я поздравляю . вы от мечты в одном шаге . Гетьман Сагайдачный никуда не делся . считай пол дела сделано . куда прикажете отправить ? где обеспечить присутствие нужно ? в Новую Зеландию или на Мадагаскар ? где демонстрацию флага устроим ? Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 5048

и это я еще не спрашиваю зачем Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 1516
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23.10.2020 21:30 Відповісти
"Сагайдачный" достаточно часто мотался по Красным морям и т.п. в рамках международных миссий. Но Сагайдачный не вечен, поэтому ему и нужна смена - пара корветов. Совсем другое восприятие страны, когда в Стамбул/Марсель/Ливерпуль совершает дружественный визит современный украинский корабль собственной постройки.
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23.10.2020 21:38 Відповісти
я правильно понимаю ? вы считаете что крупные современные боевые корабли строят только для того что бы они ошивались по заграницам и демонстрировали величие страны ? так вот значит зачем ВМС Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 9610
замечу . все походы Сагайдачного были до войны . сейчас не до этого
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23.10.2020 21:54 Відповісти
Есть страны с огромной береговой полосой или многочисленными островами, есть бывшие империи с остатками колоний в разных частях мира. Им нужны надводные корабли, как достаточно дешёвое оружие. Основные боевые задачи у могучих стран уже давно лежат на плечах подводных лодок и авианосцев.
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23.10.2020 22:01 Відповісти
ну авианосцы нам по вполне понятным причинам не нужны

подлодки вещь хорошая и нам не лишняя но очень не дешевая . надеюсь они у нас будут в каком то не очень далеком будущем

поэтому наше все это надводные корабли умеренного водоизмещения с противокорабельными ракетами поддержанные береговыми комплексами и авиацией с этими же самыми ракетами
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23.10.2020 22:17 Відповісти
Я бы сконцентрировался на последнем Вашем пункте - на авиации, как наиболее многофункциональном и мобильном компоненте обороны. И может быть береговых ракетах. Надводные корабли/катера в нашем положении скорее мишени, требующие защиты, чем какая-то угроза противнику.
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23.10.2020 22:25 Відповісти
Тема перспективная, флот нужен, но максимум класс не выше корвета + масса ракетных катеров. Хоть как-то поддержать оставшиеся верфи.Турция надежный и естественный союзник и партнер.
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23.10.2020 20:13 Відповісти
так понимаю речь идет о корветах типа Ада(программа MILGEM)

по водоизмещению и вооружению они ничем особо не отличаются от нашего проекта 58250 «Владимир Великий» . кроме одного наш не достроен а турецкие 4 уже в строю и кроме того строятся на экспорт

с одной стороны резко увеличивается вероятность получения новых кораблей с другой стороны наших проектировщиков можно разгонять . государству ( в лице зеленой власти ) они не нужны . так как оно не желает строить корабли по украинским проектам

если в случае с ракетными катерами от англичан это вполне разумно то в случае с корветами от турков решение неоднозначное . как по мне наш проект ни чем не хуже
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23.10.2020 20:22 Відповісти
И есть предприятие с мощностями и опытом постройки корветов. Но зеленые об этом упорно молчат. Они скорее отдадут заказ Новинскому или Вадатурскому
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23.10.2020 20:27 Відповісти
С Турцией и Англией войти в долгосрочные договора и по морским и по воздушным силам и ракетной тематике с Байрактарами впридачу с обустройством баз. Англия - наш гарант по Будапештскому меморандуму с опытом Владычицы морей, а Турция стратегический сосед. Строить все,что выгодно, начинать все-таки с ракетных катеров /судостроение очень дорогая тема и Украине явно не по бюджету/. рашисты бесятся, когда мы с этими двумя странами имеем дела, значит все делаем правильно, жаль с опозданием.
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23.10.2020 20:41 Відповісти
да кто спорит . нужно сотрудничать . но в тех областях где мы отстаем . нет у нас ударных дронов . нужно брать проверенные Байрактары . нет нормального проекта ракетного катера . берем английские от BAE . а вот проект корвета у нас есть . ни чем не хуже турецкого
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23.10.2020 20:57 Відповісти
Кстати был же разработан неплохой проект корвета на 2700 тонн вместе с французами для Бразилии.

Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 2197
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23.10.2020 21:09 Відповісти
Одна ракета-и нет корвета!Сначала Нептунов наклепайте. сотни и тысячи единиц.....что бы Украины была защищена с моря
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23.10.2020 20:26 Відповісти
ага . миллионы и миллиарды
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23.10.2020 20:30 Відповісти
cотні буде достатньо... на весь чорноморський флот рашки(більше катера) плюс керченський міст Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 8237
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23.10.2020 20:51 Відповісти
ну не знаю . тут вот поварисч выше считает что мало сотни . нужны тысячи Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 5208
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23.10.2020 21:00 Відповісти
треба чітко рахувати ефективність..
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23.10.2020 21:07 Відповісти
И деньги, чай не лопатой гребем.
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23.10.2020 21:11 Відповісти
правильно . но пиши это не мне а Serge Coalminer 94e34c80 это у него там с математикой туговато Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 2153
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23.10.2020 21:12 Відповісти
Кому будуть належати ці "українські" підприємства?
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23.10.2020 20:35 Відповісти
Новинскому и Бабакову.
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23.10.2020 20:44 Відповісти
ГІВНО ВАРТА ІНІЦІАТИВА. Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 5524

"Потішні війська " України.

На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.

Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 4299
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
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23.10.2020 20:47 Відповісти
президент Турции Реджеп ***** Эрдоган (Recep ****** Erdoğan) принял участие в спуске на воду корвета TCG Burgazada (F513) класса Ada (программа MILGEM

«Бургазада» является третьим кораблем серии, первым был «Хейбелиада» (Heybeliada), спущенный на воду в 2008 году. Корветы предназначены для патрулирования, борьбы с подводными лодкам, поисково-спасательных операций, водоизмещение 2400 т, максимальная скорость хода более 29 узлов,
дальность 3500 морских миль,
вооружение 76 мм артустановка, ракеты, торпеды,
вертолет Seahawk.

Красивий корабль,але..

Бал (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 «Sennight» (рус. «неделя»)) - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. ГСИ завершены в 2004[2]. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году[2].

Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У
Удаленность стартовой позиции от береговой линии: до 10 км
Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
Интервал пуска ракет в залпе: не более 3
сСтартовая масса ракеты: 620 кг
Суммарный боекомплект комплекса: до 64
Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський - Цензор.НЕТ 7733
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23.10.2020 21:02 Відповісти
ти не чув про ІДЖИС?
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23.10.2020 23:51 Відповісти
Набагато дешевше, швидше та розумніше купити бу корвети і поставити на них протикорабельні ракети та передове озброєння. Але вкрасти бабла вийде меньше
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23.10.2020 23:48 Відповісти
Турки себе сделать не успели а уже на экспорт, ну да ну да
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24.10.2020 10:46 Відповісти
Пока зеленский у руля Украины , не будет у нас ни корветов , ни ракетных катеров, ни чего!! Зеленский ещё раз посмотрит в глаза путину и получит мир во всём мире!!
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24.10.2020 10:56 Відповісти
Хотя бы при Зе береговую линию"Нептунами"укрепили,а то в постройку корветов, судя по отношению"зелени"к армии, верится с большим трудом
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24.10.2020 14:08 Відповісти
 
 