Україні поки рано вступати в НАТО, - генерал армії США у відставці Ходжес
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Грузія готова вже зараз приєднатися до НАТО, а Україна ще має "пройти певний шлях". Поки наша країна має продовжувати посилювати інтеграцію з Альянсом.
Таку думку на Спеціальному Київському безпековому форумі озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Я вірю, що врешті-решт Україна стане членом НАТО. Я вірю, що Грузія має стати вже зараз членом НАТО. Але у випадку з Україною треба ще почекати, пройти ще певний шлях. Україна має далі йти, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО", - сказав він.
У зв'язку з цим Ходжес вважає, що країни НАТО не повинні визнавати окупацію Росією Криму і частини Донбасу.
Топ коментарі
+15 Zelya Vsyo
показати весь коментар23.10.2020 19:51
+12 yuri sheyko
показати весь коментар23.10.2020 19:57
+10 Сергей Титаренко 7980c65d
показати весь коментар23.10.2020 19:51
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Будь ласка, зачекайте...
Вот Турция дааавно член НАТО, а в ЕС её, как морковкой на палочке, манили, манили, да так и не взяли, потому как слишком сильная.
Вы думаете почему ЕС проглотила то, что у нас оккупировали Крым и часть Донбасса? Да они нас элементарно бояться!!! Поляки аж ножками *****, так хотят дорваться до продажи с/х земель Зеленским и даже не скрывают, что наш чернозем минимум в три раза плодороднее их грунтов.
Нас возьмут в ЕС только после потери Причерноморья, когда Румыния оттяпает Черновецкую область, Венгрия Закрапатскую, а Польша ВолынскуюЮ Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую Винницкую и Хмельницкую области. а РФ Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую. Вопрос - а оно нам ТАКОЕ надо?
А сижу не так уж далеко от Киева.
К тому же, действия Германии и Австрии ведут к развалу НАТО.
Я лелею надежду, что после отставки Зеленского и досрочного переизбрания ВР, у нас пойдет курс на создание "Междуморского союза" с Великобританией, Норвегией, Швецией, Данией, Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Молдовой, Грузией и Азербайджаном. А впоследствии желательно и с Беларусью.
Особоозабоченны...мы должны дать политический опор анальными пробками в рамках коллективной анальной безопасности....итд и тп.
Но их реакция появится лишь когда из оккупированных москалями государств, к ним валом повалят беженцы, да ещё и злые на этих самых бюргеров.