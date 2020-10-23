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Україні поки рано вступати в НАТО, - генерал армії США у відставці Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україні поки рано вступати в НАТО, - генерал армії США у відставці Ходжес

Грузія готова вже зараз приєднатися до НАТО, а Україна ще має "пройти певний шлях". Поки наша країна має продовжувати посилювати інтеграцію з Альянсом.

Таку думку на Спеціальному Київському безпековому форумі озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Я вірю, що врешті-решт Україна стане членом НАТО. Я вірю, що Грузія має стати вже зараз членом НАТО. Але у випадку з Україною треба ще почекати, пройти ще певний шлях. Україна має далі йти, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО", - сказав він.

У зв'язку з цим Ходжес вважає, що країни НАТО не повинні визнавати окупацію Росією Криму і частини Донбасу.

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Топ коментарі
+15
Перевожу. Для полшестого и 73% рано. Остальным уже в самый раз. Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 3882
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23.10.2020 19:51
+12
Уже 30 лет Зе не даёт нам вступить в НАТО.
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23.10.2020 19:57
+10
Это все логично, когда у нас народ выбирает героя сериала с олигархического канала 1+1. Тут нужна эволюция населения, а для этого нужно время. Хотя когда смотришь нашу историю плакать хочется..... вся надежда на пассионарное меньшинство - 25%
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23.10.2020 19:51
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Вступ України в НАТО можливий лише після приєднання її до ЄС!
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24.10.2020 08:22 Відповісти
Уже поздно...
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24.10.2020 09:39 Відповісти
какое нато, правит в стране цирк кремлевских скоморохов, не хватало их еще в нато.
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24.10.2020 10:51 Відповісти
Сначала Европейский Союз , потом уже надо думать про НАТО. ЕС это экономика , а экономика это фундамент с которого должно начаться освобождение оккупированных рашкой украинских территорий
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24.10.2020 12:10 Відповісти
А этот Европейский союз просуществует хотя бы 10 лет, чтобы мы успели в него войти?

Вот Турция дааавно член НАТО, а в ЕС её, как морковкой на палочке, манили, манили, да так и не взяли, потому как слишком сильная.
Вы думаете почему ЕС проглотила то, что у нас оккупировали Крым и часть Донбасса? Да они нас элементарно бояться!!! Поляки аж ножками *****, так хотят дорваться до продажи с/х земель Зеленским и даже не скрывают, что наш чернозем минимум в три раза плодороднее их грунтов.

Нас возьмут в ЕС только после потери Причерноморья, когда Румыния оттяпает Черновецкую область, Венгрия Закрапатскую, а Польша ВолынскуюЮ Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую Винницкую и Хмельницкую области. а РФ Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую. Вопрос - а оно нам ТАКОЕ надо?
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24.10.2020 12:55 Відповісти
Ты смотри, сидит в Горловке, в Лугандоне, а как разбирается в международных делах!
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24.10.2020 14:30 Відповісти
Нулевый, это вы всем незнакомым людям, по своей кацапской привычке тыкаете?
А сижу не так уж далеко от Киева.
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24.10.2020 22:30 Відповісти
А нам уже предложили членство в НАТО или хотя бы пдч учитывая что у нас конфликт с рашей ? Пока мы не освободим ВСЕ оккупированные территории никакое НАТО нам не светит .Это отлично знают в раше поэтому будут поддерживать обострение на Востоке, но понимают и в Европе , поэтому ничего делать не будут . А будут только выражать бесконечные обеспокоенности и строить потоки и заводы для х.йла
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24.10.2020 16:33 Відповісти
А нам НАТО и не предложат.
К тому же, действия Германии и Австрии ведут к развалу НАТО.
Я лелею надежду, что после отставки Зеленского и досрочного переизбрания ВР, у нас пойдет курс на создание "Междуморского союза" с Великобританией, Норвегией, Швецией, Данией, Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Молдовой, Грузией и Азербайджаном. А впоследствии желательно и с Беларусью.
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24.10.2020 22:34 Відповісти
Интересно увидеть реакцию бюргеров озабоченных проблемами ЛГБТ после появления гибридных зеленых человечков в Эстонии или зашедших в Литву через беларусь....
Особоозабоченны...мы должны дать политический опор анальными пробками в рамках коллективной анальной безопасности....итд и тп.
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24.10.2020 22:40 Відповісти
Лучше бы этого не увидеть.
Но их реакция появится лишь когда из оккупированных москалями государств, к ним валом повалят беженцы, да ещё и злые на этих самых бюргеров.
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24.10.2020 22:55 Відповісти
Желательно чтоб не наши повалили
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25.10.2020 22:37 Відповісти
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