Україні поки рано вступати в НАТО, - генерал армії США у відставці Ходжес

Грузія готова вже зараз приєднатися до НАТО, а Україна ще має "пройти певний шлях". Поки наша країна має продовжувати посилювати інтеграцію з Альянсом.

Таку думку на Спеціальному Київському безпековому форумі озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Я вірю, що врешті-решт Україна стане членом НАТО. Я вірю, що Грузія має стати вже зараз членом НАТО. Але у випадку з Україною треба ще почекати, пройти ще певний шлях. Україна має далі йти, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО", - сказав він.

У зв'язку з цим Ходжес вважає, що країни НАТО не повинні визнавати окупацію Росією Криму і частини Донбасу.

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