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Новини За кордоном
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Повернення делегації Росії в ПАРЄ підриває довіру до цієї організації, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Повернення делегації Росії в ПАРЄ підриває довіру до цієї організації, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що безумовне повернення делегації Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ підірвало довіру до Асамблеї.

Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що безумовне повернення делегації РФ в ПАРЄ викликало кризу довіри в рамках Організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі загалом, - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною та Радою Європи.

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Да надоела уже Украина Европе. НАДОЕЛА. Кому нужна страна, в которой граждане избирают реакционного клоуна, три раза подряд наступая на одни и те же грабли и надеющиеся, что коррупционеры поборят коррупцию? У этой страны нет будущего.
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23.10.2020 19:56 Відповісти
Дивний висновок з новини. Ви про логіку нічого не чули?
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23.10.2020 19:58 Відповісти
А не виникало питання, що цим громадянам в 2014 році - нав'язали "дещо" зовсім для них чуже?
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24.10.2020 08:20 Відповісти
Зміни Другої Світової переформатує лише Третя Світова. Нажаль.
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23.10.2020 19:58 Відповісти
Охрінеть. І що ж ви зробили, щоб цього не сталося?
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23.10.2020 20:30 Відповісти
Эээ а новость в чем?
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23.10.2020 21:33 Відповісти
Воші мої з гнидами......... Повернення делегації Росії в ПАРЄ підриває довіру до цієї організації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9423
Хто б вже про якусь "довіру" белькотів.
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24.10.2020 08:19 Відповісти
 
 