Повернення делегації Росії в ПАРЄ підриває довіру до цієї організації, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що безумовне повернення делегації Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ підірвало довіру до Асамблеї.

Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що безумовне повернення делегації РФ в ПАРЄ викликало кризу довіри в рамках Організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі загалом, - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною та Радою Європи.

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