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Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення

Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 22 жовтня розглянув апеляційну скаргу та призупинив дію рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії радіостанції "Прямий FM" до моменту набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Прямий".

"Дані заходи забезпечення убезпечать ТОВ "Телеканал "Прямий" від негативних наслідків позбавлення відповідної ліцензії (навіть тимчасового), а отже і від відсутності мовлення на відповідних частотах та дозволять унеможливити виконання оскаржуваного рішення до моменту розгляду судового спору, а також унеможливлять виникнення подальших судових спорів та мінімізують можливі негативні наслідки для сторін спору після вирішення даної справи по суті", - зауважують на телеканалі.

Водночас існує ризик того, що Нацрада телерадіомовлення проведе конкурс на мовлення з використанням частот, які раніше використовував ТОВ "Телеканал "Прямий".

"Задоволення клопотання про забезпечення адміністративного позову не є вирішенням спору по суті, а є лише обмеженим у часі заходом уникнення негативних наслідків для радіостанції "Прямий FM" та її слухачів, що можуть бути спричинені явно неправомірною поведінкою Національної ради, а також є механізмом гарантування належного виконання рішення суду у даній справі у разі задоволення позову, оскільки існує обґрунтований ризик, пов’язаний з можливістю проведення Національною радою конкурсу на частоти радіостанції "Прямий FM", - вважають на телеканалі.

Дивіться також: Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий". ВIДЕО

У разі задоволення позову радіостанція буде змушена подавати позов про скасування результатів конкурсу, що потребуватиме значних зусиль, часу та витрат.

Отже, невжиття заходів забезпечення у даній справі з високим рівнем вірогідності призведе до нових судових спорів та зробить даний процес не ефективним та безрезультатним.

Як повідомлялося, 3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії "Прямий FM" в шести містах України.

Представники "Прямого" звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про скасування відповідного рішення Нацради

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Топ коментарі
+18
Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 588
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23.10.2020 20:36
+12
Я слушаю в машині
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23.10.2020 20:40
+11
У ЗЕботов сейчас массовый суицид Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 2420
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23.10.2020 20:46
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Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 588
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23.10.2020 20:36 Відповісти
Хтось слухає радіо? От реально слухає?
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23.10.2020 20:37 Відповісти
Брехливое радио - никто! Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 6238
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23.10.2020 20:40 Відповісти
самый честный блин нашелся зелебоб Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 9167
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23.10.2020 21:56 Відповісти
Главное не наезжать на твой любимый 112й😁
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24.10.2020 08:51 Відповісти
Я слушаю в машині
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23.10.2020 20:40 Відповісти
ну я слушаю в машине. в чем вопрос?
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23.10.2020 20:40 Відповісти
Пісні чи політичні та інші передачі?
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23.10.2020 20:42 Відповісти
да по разному. если в стране что то важное - ищу новостные каналы на смарте и транслирую на "балалайку" по блутузу. в остальное время - музыка+новости.
вопрос то в чем?
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23.10.2020 20:46 Відповісти
Ну твої улюблені передачі були цигарки та чай?
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23.10.2020 20:47 Відповісти
З тебе юморист- як з лайна сокира, бовдуре.
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24.10.2020 03:15 Відповісти
То більш кулі не ліпи, чуєш мене рукодупий?
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24.10.2020 08:39 Відповісти
А то що, самозабанишся?)))
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24.10.2020 18:12 Відповісти
то не твоє діло малороське Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 9417
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24.10.2020 18:21 Відповісти
Тобто твоє.
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24.10.2020 18:49 Відповісти
дякую, ти підтвердив мої сподівання. Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 1206
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24.10.2020 18:52 Відповісти
багатій думкою і далі.
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24.10.2020 18:56 Відповісти
Так, я слухаю "Радіо-Рокс". Коли реклама - перемикая на "Українське Радіо".
Прямого-FM в моєму місті немає. (Запоріжжя).
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23.10.2020 20:41 Відповісти
Шановний, це правда ,що на Запоріжчині "Батьківщина" злигалась з зеленою пліснявою та зажопінцями ??)))
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23.10.2020 20:49 Відповісти
А хіба в Раді не так? У фракції "Батьківщини" є такий Тарута, який відкрито проти НАТО, і взагалі він з ригоаналів, здається. А послухайте риторику Кучеренка (не про ЖКХ, а політичну риторику) - це теж ригівська і совкова ментальність.
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23.10.2020 22:16 Відповісти
Даже если бы никто не слушал - это повод закрывать? Или будем жить по закону?
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23.10.2020 20:43 Відповісти
Живи як знаєш, я про інше питав.
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23.10.2020 20:45 Відповісти
Вам здесь никто не даст Малороссию построить.
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23.10.2020 20:47 Відповісти
Вчи мову, бо ніц не розумієш, що я написав. Чи ти просто тупий, "утилізатор"?
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24.10.2020 03:19 Відповісти
Я в машині слухаю (не це радіо, а Рокс) і всі мої друзі-автолюбителі!
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23.10.2020 21:03 Відповісти
А какая разница. Зелькину бредятину тоже никто не слушает, но его ж блювотину хрыпатую никто ж не отключает.
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23.10.2020 21:39 Відповісти
Слухаю реально, на роботі.
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23.10.2020 21:40 Відповісти
Зюзику будут судить за каждый день его *************.366 уголовных дел за 2020 год только.
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23.10.2020 20:39 Відповісти
Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 822 он с тамарой будут парой по судам шататься...
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23.10.2020 20:45 Відповісти
Отлично.
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23.10.2020 20:42 Відповісти
це не остаточно. Це - тимчасово.
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23.10.2020 20:47 Відповісти
У ЗЕботов сейчас массовый суицид Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 2420
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23.10.2020 20:46 Відповісти
Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 3763
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23.10.2020 20:50 Відповісти
Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 4675
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23.10.2020 20:59 Відповісти
Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 3299 Сьогодні якесь свято - другий єкстаз для спецконтінгенту!
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23.10.2020 21:01 Відповісти
От піде Вовка ,Беню посадять, шлюха Герасимьюк буде знову з двічгівенним каятись?
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23.10.2020 21:09 Відповісти
Дозволили тоді, коли агітація вже завершена. Підлішої влади українці ще не обирали. Навіть янукович не здається зараз таким огидним.
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23.10.2020 21:25 Відповісти
https://ua.news/ua/snbo-ne-mozhet-zapretyt-deyatelnost-prorossyjskyh-telekanalov/
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23.10.2020 21:38 Відповісти
А де ж це Данилов із РНБО з його заявою відносно демократіі і свободи ЗМІ?
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23.10.2020 21:59 Відповісти
Я против Пети, но Набсовет лучше бы так с Медведчуковскими каналами боролся.
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23.10.2020 22:18 Відповісти
Баламути і Порошенко не сумісні.
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23.10.2020 23:13 Відповісти
ось вам приклад подвійних стандартыв від СН-"Прямий" спроба закрити-а "ньюсван" ,"112" та "ЗіК"- со неможливо.бо "свобода слова та демократія"...зелені зрадники... Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 7716
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23.10.2020 23:01 Відповісти
 
 