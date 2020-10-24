Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM"
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Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 22 жовтня розглянув апеляційну скаргу та призупинив дію рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії радіостанції "Прямий FM" до моменту набрання законної сили рішенням суду у даній справі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Прямий".
"Дані заходи забезпечення убезпечать ТОВ "Телеканал "Прямий" від негативних наслідків позбавлення відповідної ліцензії (навіть тимчасового), а отже і від відсутності мовлення на відповідних частотах та дозволять унеможливити виконання оскаржуваного рішення до моменту розгляду судового спору, а також унеможливлять виникнення подальших судових спорів та мінімізують можливі негативні наслідки для сторін спору після вирішення даної справи по суті", - зауважують на телеканалі.
Водночас існує ризик того, що Нацрада телерадіомовлення проведе конкурс на мовлення з використанням частот, які раніше використовував ТОВ "Телеканал "Прямий".
"Задоволення клопотання про забезпечення адміністративного позову не є вирішенням спору по суті, а є лише обмеженим у часі заходом уникнення негативних наслідків для радіостанції "Прямий FM" та її слухачів, що можуть бути спричинені явно неправомірною поведінкою Національної ради, а також є механізмом гарантування належного виконання рішення суду у даній справі у разі задоволення позову, оскільки існує обґрунтований ризик, пов’язаний з можливістю проведення Національною радою конкурсу на частоти радіостанції "Прямий FM", - вважають на телеканалі.
У разі задоволення позову радіостанція буде змушена подавати позов про скасування результатів конкурсу, що потребуватиме значних зусиль, часу та витрат.
Отже, невжиття заходів забезпечення у даній справі з високим рівнем вірогідності призведе до нових судових спорів та зробить даний процес не ефективним та безрезультатним.
Як повідомлялося, 3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії "Прямий FM" в шести містах України.
Представники "Прямого" звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про скасування відповідного рішення Нацради
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вопрос то в чем?
Прямого-FM в моєму місті немає. (Запоріжжя).