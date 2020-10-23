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Лещенко (477) суд (8030) Юра Єнакієвський (105)

Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали

Київський апеляційний суд відхилив скаргу Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакієвський. Позивач намагався домогтися, щоб Сергій Лещенко не називав його "смотрящим" і не повідомляв, що стосовно нього "перевіряється інформація на предмет фінансування підвезення тітушок".

Про це колишній журналіст, а тепер член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Марафон довжиною чотири з половиною років добігає кінця. Я зі своїм чудовим адвокатом Романом Васильняком вкотре переміг одіозного соратника Януковича та екснардепа Юрія Іванющенка. І, схоже, це вже остаточне", - написав Лещенко.

Суперечка Іванющенка з Лещенком триває з квітня 2016 року.

"Хоча вони самі подали позов, але зрозуміли, що не можуть "порішати", і тому представники Іванющенка всіляко намагалися зривати засідання в апеляції. Тож слухання відкладалися 3 рази з різних причин неявки саме позивача (який ховається в Монако) та його представників", - зазначив Лещенко.

Читайте також: Іванющенко і його адвокати ховаються від мене і не приходять на суди, - Лещенко. ВIДЕО

Ексжурналіст сподівається, що нинішнє рішення буде остаточним.

Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали смотрящим Януковича, - Лещенко 01
Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали смотрящим Януковича, - Лещенко 02
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Сережа как Христос Воскрес! Давай иди в журналисты- так тебя не хватает одних олигархов на других стравливать, типа бороться с ними... Вовка их уже всех окучил вокруг себя - бери не хочу...
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23.10.2020 21:01 Відповісти
Потужно. Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли "смотрящим" Януковича, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4769
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23.10.2020 21:02 Відповісти
Ты еще Байдена не поздравил, кстати, провокатор?
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23.10.2020 21:02 Відповісти
Сергей, дави гада! Конечно, смотрящий. Кстати, удивлена, что комментаторы набросились на Лещенко, а не на енакиевского. Или не удивлена
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23.10.2020 21:16 Відповісти
Видихай, задавив остаточно гада. Я б навіть сказав весь олігархат. Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3404 І навіть окуляри не спітніли. Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8211
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23.10.2020 21:23 Відповісти
Чему удивляться. Один реально урка, второй пе 3 да говорящая.
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23.10.2020 21:42 Відповісти
... продажноговорящая
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23.10.2020 22:28 Відповісти
Сліпий Пью Януковича не бажає бути "зрячим"
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23.10.2020 22:24 Відповісти
какой ранимый и утончённый юра монакиевский.
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24.10.2020 03:49 Відповісти
 
 