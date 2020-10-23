Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада національної безпеки та оборони володіє інформацією про стан медійного простору країни, однак не втручатиметься в діяльність телеканалів, навіть якщо на їхню адресу лунають звинувачення в антиукраїнській риториці.
Про це під час спеціального Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я так само, як багато патріотично налаштованих громадян, дуже хотів би, щоб багато каналів (з сумнівними власниками та редакційною політикою – ред.) в нашій країні не працювало. Але є демократія, є свобода слова, і різні речі, які сьогодні, на превеликий жаль, не дають можливості так брати і з плеча вирішувати ті чи інші питання. Є процедурні питання, ми їх маємо проходити", - заявив Данілов.
Він також запевнив, що повною мірою володіє інформацію про ситуацію в інформаційному просторі України.
"Ми кожного дня отримуємо інформацію щодо стану медійного простору нашої країни. Звичайно, у нас є власне бачення цього процесу, але є демократія", - підкреслив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Тут просто - пиши данилов по собственномуи или поидёшь вон из за халатное отношение к обьязаностям
ВСЕ КАЦАПСКИЕ ПОМОЙКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ!
НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ****** НА ЛЕТ 10!
националистов у нас уже нет?
или, что тогда делают националисты, чтобы прийти к власти, т.е. не потерять Украину , видя как это происходит день за днём ???
Так що давайте , брехунці, беріться за сепарню. Бо за вас народ візьметься.
Источник: Интервью Порошенко "5 канала".
Прямая речь: "Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой "У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку", и я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .
"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он. pravda.com.ua
А вообще или свобода слова есть (без всяких исключений) или это говнострана. Большинство наших граждан, включая 2-х последних президентов этой истины не знают, увы...
- " Не мы сдавали Крым - не нам и возвращать ! "
Явная отмазка что бы ничего не делать!
Эти каналы нарушили достаточно много законов Украины, что бы при желании их можно было закрыть!
Ударение - ПРИ ЖЕЛАНИИ!
https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
- фактов обстрелов с россии не доказано, факты неоднозначны...
- что вторжение россиян в 14 возможно не было и можно об этом дискутировать...
- как и расстрельного зеленого коридора - возможно групповой гипноз
- что в самой россии и у местных адептов нет вредного для независимой Украины империализма (своего рода учения-концепции), который можно тут бы и запретить...
- захват Крыма не был фактом агрессии, если Украина не сопротивлялась...
По всем статьям можно спорить. И у вас уже никогда не будет молодежи в вашей армии, которая пойдет отвоевывать Крым и Донбасс. Ведь ситуация неоднозначная и можно дискутировать...
путин-медведчук, гениально. Кланяюсь
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
Скільки не називай чорне білим - воно не посвітлішає.