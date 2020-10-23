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Білецький (197) Кива (367) Азов (678) Венедіктова (756)

Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк

Печерський районний суд Києва зобов'язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальну справу проти народного депутата з ОПЗЖ Іллі Ківи за брехливу заяву про полк "Азов".

Про це в Телеграм повідомив лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Ківа - це ватяний дегенерат із довідкою з психіатричної лікарні, який здатний говорити будь-які дурниці - ні для кого не новина. Новина - це те, що в країні, де йде війна, генпрокурорка не реагує на наклеп проти бойового підрозділу НГУ. Мабуть, для неї і її керівництва приниження гідності військових, які захищають країну, є нормальною ситуацією.

Тепер відреагувати на брехню Ківи про "Азов" Венедіктову зобов'язує суд. А ми зі свого боку зробимо все, щоб довести цю справу до логічного кінця", - написав Білецький.

Читайте також: Спецслужби повинні відреагувати на створення в Україні парамілітарної організації Ківи, – Білецький

Суд зобовязав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк Азов, - Білецький 01

Суд зобовязав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк Азов, - Білецький 02

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Топ коментарі
+13
Эти "орлы" спасли Мариуполь и сдержали кацапов на юге,шмара ты ватная
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23.10.2020 21:26
+13
Кива тоже в правом секторе состоял и даже в зону ато выезжал за корочкой убд ,но видимо мало платили ,мертвечук побольше даёт
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23.10.2020 21:30
+10
Простые ребята и спасали, пока ******** и его столичное мясо, которое ближе 500 км к передовой и не доезжало, валили Пороха, прекрасно зная, к чему это приведёт.
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23.10.2020 21:31
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Кива - специалист в другой области!
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23.10.2020 21:22 Відповісти
В онанізмології? Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 3428
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23.10.2020 21:25 Відповісти
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7750
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23.10.2020 21:31 Відповісти
Накачана рука має мати на долоні волосся. 😊
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23.10.2020 21:43 Відповісти
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 6972
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23.10.2020 23:50 Відповісти
😁
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24.10.2020 08:56 Відповісти
ОРЛЫ АВАКОВА СЦЕПИЛИСЬ
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23.10.2020 21:23 Відповісти
Эти "орлы" спасли Мариуполь и сдержали кацапов на юге,шмара ты ватная
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23.10.2020 21:26 Відповісти
Кива тоже в правом секторе состоял и даже в зону ато выезжал за корочкой убд ,но видимо мало платили ,мертвечук побольше даёт
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23.10.2020 21:30 Відповісти
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 4197
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23.10.2020 21:58 Відповісти
а еще они приложили все усилия что бы зеленое говно стало президентом!
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23.10.2020 21:31 Відповісти
Простые ребята и спасали, пока ******** и его столичное мясо, которое ближе 500 км к передовой и не доезжало, валили Пороха, прекрасно зная, к чему это приведёт.
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23.10.2020 21:31 Відповісти
Кстати , Билецкий мягко так от Арсена отмежевался как-то у Шустера ...
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23.10.2020 21:37 Відповісти
Ржунимагу. Полковник полиции отмежевался от собственного министра.
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23.10.2020 23:25 Відповісти
а надо было послать?
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28.10.2020 21:23 Відповісти
Беня тоже Днипро спасал (под себя) . И Укропы... А сейчас все под беней в партии За МАЙБАХ
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23.10.2020 21:35 Відповісти
При чем тут Беня?Ты солдат оскорбляешь,гнида убогая.Или тебе только Питрушка-герой и спаситель?На Пэтю открывала пасть свою вонючую,что он Авакяна держал или только сейчас он плохим стал?
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23.10.2020 21:40 Відповісти
ЭТИ ДВА ОРЛА СОЛДАТЫ ? у Билецкого кто там в дружбанах? КГБист из беларуси правый радикал за обьединение славянских народов воеватель...и Билецкий его идеологический кореш
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23.10.2020 21:44 Відповісти
Авакян очень мудрый и очень серый , и за то, что он спасал Украину , а потом заложил ее в договорняках с Беней на победу ЗЕленой мрази - нет ему объяснения . Свой ум, как и Беня он использовал на свои соображения но не на Украину. Куда поменялся Порох (прошедший в политике Украины как хитрющий щур все медные трубы) и куда Аваков , придурок, СРАВНИ!
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23.10.2020 21:50 Відповісти
А когда твой "хитрющий щур" объявил "Одностороннее прекращение огня",дав сепарам время укрепиться и вооружиться, ты считала,что это он "заложил Украину"?
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23.10.2020 21:57 Відповісти
Не думаю, что солдаты скидывали Пороха , но если и были в толпе нацжен, то настоящие -сейчас сожалеют. Его скинули олигархи, потому что он принял условия цивилизации для развития страны с деолигархизацией в первую очередь. Олигархи вернули Украину вспять сегодня . Кстати, не был он моим героем никогда . И к сожалению , пока нет лидеров у него за спиной ... Но уж точно он не предал Украину.
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23.10.2020 22:10 Відповісти
Т.е. "Одностороннее прекращение огня"-не предательство?
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23.10.2020 22:13 Відповісти
Неа, ведь нарид "устал от войны", что , собственно, эти выборы и подтвердили 🤔
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24.10.2020 08:58 Відповісти
И еще - не отождествляй солдат с лидерами. Свободовцы гибли на Майдане и на фронте , а где сейчас Тягнибок? Лидеры клюют из грязных рук а патриотами пользуются...
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23.10.2020 21:54 Відповісти
60мин рос ТВ *********. Илья Кива - помощник Авакова в эфире российского ТВ: "Предателей из Москвы мы обязательно вырежем!"

•22 мар. 2017 г.
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23.10.2020 21:28 Відповісти
Шестёрка Медведчука с шестёркой Авакяна нефтерубли кремлёвские поделить не могут штоле?
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23.10.2020 21:24 Відповісти
Так он же бывшая шестерка Авакяна-КИВА
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23.10.2020 21:29 Відповісти
Интересно, чем дело закончится. Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 9412
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23.10.2020 21:24 Відповісти
Ну що-ж , не кожен втримається , щоб не кинути камень в сторону "звинувачуваного" ...
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23.10.2020 21:25 Відповісти
ловитеКивуОнлайн
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23.10.2020 21:26 Відповісти
А шо Онан-Варвар квакал про Азов?
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23.10.2020 21:28 Відповісти
Шо те напали на автобус
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23.10.2020 21:47 Відповісти
А, про кучу убитых и раненых своих боевиков, помню такое.
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23.10.2020 22:09 Відповісти
После упоминания о справке дело немного затянется. Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 1064
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 4885
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23.10.2020 21:29 Відповісти
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 2732
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23.10.2020 21:30 Відповісти
Та Кива уже лет пять лишних на свободе бегает ... Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7382
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23.10.2020 21:37 Відповісти
"То, что Кива - это ватный дегенерат .... - ни для кого не новость.Источник: https://censor.net/ru/n3226764

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10 декабря 2014 приказом главы МВД Арсена Авакова Илья Кива был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, с этого времени Кива стал активнее внедрять в оперативную работу базу данных проекта «Миротворец»...

Илья Кива руководит общественной организацией «Всеукраинский союз ветеранов АТО». Руководил полтавским центром «Правого сектора» и региональным руководителем этого движения на востоке Украины.
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23.10.2020 21:51 Відповісти
ЗОЛЬДАААТ
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23.10.2020 22:16 Відповісти
молодцы!
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23.10.2020 21:54 Відповісти
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 6539
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23.10.2020 22:02 Відповісти
Время тяжелое - но как все вылазит и обнажается в политическом и псевдопатриотическом бомонде. Проклятая украинская элита обнажается быстрее, чем народ мудреет.
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23.10.2020 22:15 Відповісти
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 6336 У "вождя бледнолиціх" по Одесі зашквар повний: хтось з його "орлів" злив інфу местним адептам Поліграф Поліграфовіча що готується напад "орлами "білого вождя"" на їх палатку....

Адепти Шарікова причаїлись неподалеку.
І коли "орли" "білого вождя" з ножами (для самозахисту) напали на палатку де знаходились "знаменоносец", пару активістів та пару мамочек з дитинами - з "кущив" вискочило "відкриплення" та погнали "орлов" підсрачниками...Є відео...Опускалово "орлов" "ніже плінтуса"...
"Білому вождю" треба чи вдавитися від ганьби, чи писати ще одну заяву поліцаям за "політіческое прєслєдованиє" со сторони "ватніков"...
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23.10.2020 22:24 Відповісти
Подполковник МВД Билецкий против подполковника МВД Кивы! Делаем ставки, господа!
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23.10.2020 22:27 Відповісти
И шо? Кива справку от врача принесет что контужен на всю голову и не подсуден.. Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 62
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23.10.2020 22:30 Відповісти
Чел авакяна, накатал маляву на чела авакяна прокурорше авакяна.😮☝
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23.10.2020 22:38 Відповісти
Венедиктова може зверхньо хмикнути і сказати "а мне суд не указ".
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23.10.2020 23:53 Відповісти
Веня сама вата ватная.
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24.10.2020 02:27 Відповісти
 
 