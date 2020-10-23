Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький. ДОКУМЕНТ
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Печерський районний суд Києва зобов'язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальну справу проти народного депутата з ОПЗЖ Іллі Ківи за брехливу заяву про полк "Азов".
Про це в Телеграм повідомив лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що Ківа - це ватяний дегенерат із довідкою з психіатричної лікарні, який здатний говорити будь-які дурниці - ні для кого не новина. Новина - це те, що в країні, де йде війна, генпрокурорка не реагує на наклеп проти бойового підрозділу НГУ. Мабуть, для неї і її керівництва приниження гідності військових, які захищають країну, є нормальною ситуацією.
Тепер відреагувати на брехню Ківи про "Азов" Венедіктову зобов'язує суд. А ми зі свого боку зробимо все, щоб довести цю справу до логічного кінця", - написав Білецький.
Будь ласка, зачекайте...
•22 мар. 2017 г.
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10 декабря 2014 приказом главы МВД Арсена Авакова Илья Кива был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, с этого времени Кива стал активнее внедрять в оперативную работу базу данных проекта «Миротворец»...
Илья Кива руководит общественной организацией «Всеукраинский союз ветеранов АТО». Руководил полтавским центром «Правого сектора» и региональным руководителем этого движения на востоке Украины.
Адепти Шарікова причаїлись неподалеку.
І коли "орли" "білого вождя" з ножами (для самозахисту) напали на палатку де знаходились "знаменоносец", пару активістів та пару мамочек з дитинами - з "кущив" вискочило "відкриплення" та погнали "орлов" підсрачниками...Є відео...Опускалово "орлов" "ніже плінтуса"...
"Білому вождю" треба чи вдавитися від ганьби, чи писати ще одну заяву поліцаям за "політіческое прєслєдованиє" со сторони "ватніков"...