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Геращенко звернувся до керівництва вишу з проханням "вжити дисциплінарних заходів" щодо студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні

Новини Цензор.НЕТ Події

Геращенко звернувся до керівництва вишу з проханням

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до ректора державного університету телекомунікацій з проханням вжити дисциплінарних заходів щодо студента цього університету Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

У листі наголошується, що "інцидент викликав великий суспільний резонанс та обурення, оскільки в цьому місці встановлено меморіал із пам'ятними знаками на бруківці"

Геращенко просить керівництво вишу вжити щодо студента "заходи дисциплінарного впливу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник Небесній Сотні осквернив студент столичного Університету комунікацій Борисенко з Донецька. Він мусить бути відрахований, - Бутусов

Геращенко звернувся до керівництва вишу з проханням вжити дисциплінарних заходів щодо студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні 01

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Олегович Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвській, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.

Дивіться також: "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. ВIДЕО

Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А.

Щоб отримати паспорт України приїжджав у Волноваху з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.

Також читайте: Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був п'яний. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+39
Один из тех кто бесплатно и без конкурса получает образование в Украине, при этом всячески ее ненавидит. Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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23.10.2020 21:38
+30
Оно мразина ,ещё загранпаспорт Украины получило ! Вали шакал ,на кацапстан , поджавши хвост!
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23.10.2020 21:44
+30
"Бедненький переселенец" по словам Сивохи. И вот о чем с такой мразью можно говорить? Расползлись по всей стране как тараканы. Я одних таких уже на работу брал. Гниды.
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23.10.2020 21:49
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любишь метить углы? Настоящий свинособакен
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24.10.2020 03:29 Відповісти
при всем негативе исходящей от громады в сторону Антошки, он все сделал правильно. По закону ублюдку ничего существенного применить не удастья, любой говняный адвокатишко легко в суде разобьет все обвинения - скажет что мол просто не добежал, не рассчитал силы. И там будет максимум штраф 51 грн. А исключение из ВУЗа личинке даунбассни принесет много проблем и хлопот. Хотя конечно это не смертельно, и при желании он восстановится где то в другом институте. В идеале конечно его изловить и заставить поссать на свои зубы на асфальте, но это же так не гуманно))
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24.10.2020 03:27 Відповісти
Надо с врагом вести себя адекватно - повесить на него торговлю наркотой и посадить на 5 лет....Пусть "учится" на зоне.... Сосать и подмахтивать....
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24.10.2020 07:03 Відповісти
Всіх шизофреніків які придумали щоб діти ворогів навчались замість дітей солдатів потрібно гнати в шию з влади і країни. Цих водопостачальників, ці фонди допомоги окупанту цих Ахмєтових Медведчуків і їх малолітніх виродків загнати назад в Дирку!
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24.10.2020 06:24 Відповісти
Придурку треба тікать додому на дамбас
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24.10.2020 08:34 Відповісти
підсрачник кацапьонку і нехай шурує в свій данєцк
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24.10.2020 08:46 Відповісти
какие *** меры, отправьте его назад в дыру.
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24.10.2020 10:47 Відповісти
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