Геращенко звернувся до керівництва вишу з проханням "вжити дисциплінарних заходів" щодо студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до ректора державного університету телекомунікацій з проханням вжити дисциплінарних заходів щодо студента цього університету Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.
У листі наголошується, що "інцидент викликав великий суспільний резонанс та обурення, оскільки в цьому місці встановлено меморіал із пам'ятними знаками на бруківці"
Геращенко просить керівництво вишу вжити щодо студента "заходи дисциплінарного впливу".
Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Олегович Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвській, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.
Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А.
Щоб отримати паспорт України приїжджав у Волноваху з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.
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