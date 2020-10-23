На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за "правильного" кандидата, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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На Закарпатті правоохоронці затримали групу осіб, причетних до підкупу виборців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.
"Встановлено, що троє жителів Міжгірщини пропонували виборцям грошові кошти в сумі 1000 гривень за один голос на користь певного кандидата на главу однієї з об'єднаних територіальних громад", - сказано в повідомленні.
Правоохоронцям вдалося запобігти спробі фальсифікації. Чоловіків затримали безпосередньо під час передачі коштів в одному з місцевих ресторанів.
За фактом злочину слідчі поліції проводять досудове розслідування за статтею 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму). Вирішується питання про затримання осіб у порядку статті 208 КПК України та поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.
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