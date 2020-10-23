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Закарпаття (1575) підкуп (274) Нацполіція (13914)

На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за "правильного" кандидата, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Закарпатті правоохоронці затримали групу осіб, причетних до підкупу виборців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за правильного кандидата, - Нацполіція 01

"Встановлено, що троє жителів Міжгірщини пропонували виборцям грошові кошти в сумі 1000 гривень за один голос на користь певного кандидата на главу однієї з об'єднаних територіальних громад", - сказано в повідомленні.

На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за правильного кандидата, - Нацполіція 02
На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за правильного кандидата, - Нацполіція 03

Правоохоронцям вдалося запобігти спробі фальсифікації. Чоловіків затримали безпосередньо під час передачі коштів в одному з місцевих ресторанів.

На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за правильного кандидата, - Нацполіція 04

На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за правильного кандидата, - Нацполіція 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за правильного кандидата, - Нацполіція 06

За фактом злочину слідчі поліції проводять досудове розслідування за статтею 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму). Вирішується питання про затримання осіб у порядку статті 208 КПК України та поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.
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Невже руські хотіли виграти в хазарів
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23.10.2020 22:00 Відповісти
Понять и простить?
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23.10.2020 22:15 Відповісти
Так а кандидата, який платив - визначили? Чи він так гарно заплатитив, що всі забули його прізвище?..
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24.10.2020 00:39 Відповісти
и я об этом.. не первый раз новость ни о чем... за кого платили... партия... а так абы клаву ковырять
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24.10.2020 08:05 Відповісти
 
 