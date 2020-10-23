Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах щодо вирішення карабаського конфлікту.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорюємо це, ми працюємо з Вірменією... Подивимося, що станеться, ми зараз бачимо по-справжньому великий прогрес", - сказав Трамп.

Він нагадав, що в США проживає безліч людей з вірменськими коріннями.

"Вони дуже хороші люди", - додав лідер США.

У п'ятницю глава Держдепу Майк Помпео провів переговори зі своїми колегами з Вірменії та Азербайджану. Американська сторона не повідомляла про результати цих зустрічей.

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