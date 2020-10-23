Начальника Харківського університету Повітряних Сил Туринського відсторонено на час розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом, - Міноборони
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До остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака АН-26Ш генерал-майора Олександра Туринського відсторонено від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Триває робота комісії Міністерства оборони України з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш в Харківській області та урядової комісії на чолі з віцепрем'єром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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З 1 вересня 2004 року, 203-я навчальна авіаційна бригада входить до складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.