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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17381) опитування (1401) Порошенко (13228) коронавірус (16711)

За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За гроші, які витратять на

За підрахунками Громадянської мережі "ОПОРА" опитування Зеленського обійдеться не менше ніж у 100 млн гривень. Ці гроші було б ефективніше витратити на забезпечення медзакладів.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "ЄС".

"Хочу нагадати, що з лютого місяця мій фонд фінансує боротьбу з коронавірусом. Можу сказати, що кисневий концентратор за кордоном коштує півтори тисячі доларів, тут він коштує вже 100 тисяч. Навіть якщо це буде 100 тисяч, то це буде 1000 кисневих концентраторів, тисячі хворих пацієнтів одночасно будуть врятовані життя", – зазначає Порошенко.

"Це мільйони і мільйони масок, десятки мільйонів тестів. Це обладнання, КТ. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день більше 27 апаратів закуплених раніше стоять і не введені в експлуатацію? Це злочин. І для них це все неважливо. Для них принципова позиція – обдурити людей і пройти в місцеві ради", – переконаний п’ятий Президент.

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"Я ж не проти питати в народу. Проінформуйте, за чий рахунок банкет, хто платить? Переконайтеся, що там немає корупції – і в будь-який з 365 днів опитуйте – 1, 8, 15 листопада. Один день Конституція вам забороняє це робити – 25 жовтня. Заборонено", – наголошує лідер "ЄС".

"Це не є опитування, це заборонена агітація і фальсифікація виборів, яка відкидає нас від Європи, руйнує демократичні стандарти, руйнує все, що було створено нами, і повертає нас назад в сферу впливу Росії", – застерігає Порошенко.

Також читайте: Орієнтовні витрати на "опитування Зеленського" становитимуть 103 млн грн, - ОПОРА
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Топ коментарі
+39
За деньги, которые потратят на "опрос" Зеленского, можно было бы купить тысячу кислородных концентраторов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7932
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23.10.2020 22:34
+28
Відразу впізнаєш зедебіла. Сам шучу, сам торчу.
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23.10.2020 22:35
+25
проблемка, що витрата таких коштів на акцію, яка проходить в день голосування - це корупція. Окрім очевидного порушення виборчого законодавства.
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23.10.2020 22:41
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Благодаря деятельности таких людей, как Порошенко, большинство украинцев кроме буханки хлеба вряд ли что-то способны купить
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24.10.2020 00:28 Відповісти
А ты, бедняга, аж в Турцию здриснул, чтоб этого не видеть?
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24.10.2020 00:56 Відповісти
Загострення?
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24.10.2020 13:34 Відповісти
А, если тебя на органы разобрать, то тоже что-то да купить можно будет.
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24.10.2020 01:24 Відповісти
А за сумму налогов, уплаченных в казну РФ Липецкой фабрикой после 2014 можно было купить 2000 концентраторов!
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23.10.2020 23:50 Відповісти
Я незнаю сколько Липецкая кино фабрика Зеленского заплатила налогов в РФ но думаю поболее чем 2000!
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23.10.2020 23:51 Відповісти
"но думаю". Этого не может быть.
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23.10.2020 23:53 Відповісти
вот урод .
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24.10.2020 00:07 Відповісти
Щось тут москалями тхне !! 🤣
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24.10.2020 00:17 Відповісти
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 1657 При Шапкокраді народилася "приказка": адепти розробили новий засіб створення діаманту шляхом вилизування язиками чавунної болванки..."Халва, халва",- а усе рівно лайно...
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24.10.2020 00:52 Відповісти
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 3408
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24.10.2020 01:04 Відповісти
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 4213
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24.10.2020 01:05 Відповісти
Та можно и Пуйла замовити.Гроши на ветер.100 лямов в никуда.Ладно ещё если бы был какой то выхлоп с этого опроса.А так..На языке бизнеса бессмысленное вложение За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 3274
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24.10.2020 01:24 Відповісти
Фигасе бессмысленное.
1. Распил.
2. Агитация во время выборов прямо у избирательных участков, когда остальным агитация запрещена.
3. Опрос, результаты которого можно объявить как угодно без проверок.

В понедельник тебе обїявят, что все против конопли и все за свободную экономическую зону в Донбабве и все - ЗЕ будет этим прикрываться, обдирая Украину и финансируя террористов.
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24.10.2020 01:28 Відповісти
1.Агитация не поможет.
2.Опрос вне правового поля,априори нелегитимен и применения не найдёт.
3.Распил возможно.Но насколько я знаю Зеля банкует со своего кармана и карманов заинтересованных почувствовать народ олигархов. За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 6278
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24.10.2020 01:37 Відповісти
Банкует он, а проводит не он. За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 1464

На примитивных даже телевизор действует. А уж такие хорошие вопросы в такой важный день...

Вся деятельность ЗЕ уже второй год вне правового поля. Но это ему не особо мешает.
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24.10.2020 01:45 Відповісти
По мне, це як у классика"Много шума из ничего".Плодами опроса всё равно никто пользоваться не будет по нескольким причинам.Первая-это его неправомочность,а вторая- ума тупо нет,щоб его использовать. За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 8125
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24.10.2020 01:57 Відповісти
"За деньги, которые я трачу на какао-ботов, мармеладо-каналы и "акции протеста" можно было бы купить миллион кислородных концентраторов" - Порошенко
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24.10.2020 03:40 Відповісти
А ще Порошенко запропонував купити тобі,недоумку,мізки.
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24.10.2020 04:35 Відповісти
Это именно его натура - заглядывать в чужой карман. Был таким, есть такой и будет таким. Завистливый по натуре, не украинец , а истинны хохол. Насколько я понимаю эти бабки на опрос идут из партийной кассы СН. Это же не его бабки! Так уже и туда рученки свои пытается запустить. Или он бросил уже свою ЕС и переметнулся в СН? Почему не расскажет, куда идут партийные бабки ЕС? Или рассказать нечего? Реальный хохол!!!
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24.10.2020 07:39 Відповісти
З Петра міг би бути непоганий головний лікар районної лікарні
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24.10.2020 08:30 Відповісти
Міг би, але став найкращим президентом України.
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24.10.2020 08:49 Відповісти
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2950
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24.10.2020 08:50 Відповісти
Нервове? За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2551
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24.10.2020 09:24 Відповісти
редчайший подонок . И Зеля его в этом деле уже догоняет .
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24.10.2020 09:21 Відповісти
сцикун вже перегнав янукоовоща.
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24.10.2020 09:25 Відповісти
Яка добра, чуйна, чемна, уважна, вихована, делікатна людина - наш п'ятий президент. А як він піклується про людей, як зворушливо спостерігати коли Петро Олексійович особисто керує розподілом допомоги з власних коштів малозабезпеченим та соціально незахищеним родинам, які теплі слова знаходить при цьому:
«Більшенько накладайте цукерочок "Рошен", але уважненько пильнуйте, аби не сплутати - за кругленькі по 170, за квадратненькі по 230 - щоб не занизити підсумочок у рахуночках на оплату».
А інколи як гаркне: «Я кому сказав, нездари тупоголові, чорти б вас позабирали!»
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24.10.2020 09:10 Відповісти
Сьогодні прямо якесь зелено-совково-кацапське загострення. Наче останній совковий рубіж кинулись захищати зеленоопзжопні гібриди.
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24.10.2020 13:40 Відповісти
А скільки можна було б купити за гроші, які ти витратив на відпочинок на Мальдівах, на себе і своїх клопів, які сосуть кров з України, ти про це не питаєш ? Звичайно, у твого буратіна бутусова теж питань до шефа немає ...
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25.10.2020 02:14 Відповісти
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