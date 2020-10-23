За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко

За підрахунками Громадянської мережі "ОПОРА" опитування Зеленського обійдеться не менше ніж у 100 млн гривень. Ці гроші було б ефективніше витратити на забезпечення медзакладів.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "ЄС".

"Хочу нагадати, що з лютого місяця мій фонд фінансує боротьбу з коронавірусом. Можу сказати, що кисневий концентратор за кордоном коштує півтори тисячі доларів, тут він коштує вже 100 тисяч. Навіть якщо це буде 100 тисяч, то це буде 1000 кисневих концентраторів, тисячі хворих пацієнтів одночасно будуть врятовані життя", – зазначає Порошенко.

"Це мільйони і мільйони масок, десятки мільйонів тестів. Це обладнання, КТ. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день більше 27 апаратів закуплених раніше стоять і не введені в експлуатацію? Це злочин. І для них це все неважливо. Для них принципова позиція – обдурити людей і пройти в місцеві ради", – переконаний п’ятий Президент.

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"Я ж не проти питати в народу. Проінформуйте, за чий рахунок банкет, хто платить? Переконайтеся, що там немає корупції – і в будь-який з 365 днів опитуйте – 1, 8, 15 листопада. Один день Конституція вам забороняє це робити – 25 жовтня. Заборонено", – наголошує лідер "ЄС".

"Це не є опитування, це заборонена агітація і фальсифікація виборів, яка відкидає нас від Європи, руйнує демократичні стандарти, руйнує все, що було створено нами, і повертає нас назад в сферу впливу Росії", – застерігає Порошенко.

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