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Новини Політика України
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Мінськ (785) нормандська четвірка (1523) Тристороння контактна група (826) Резніков (1385)

Лідери нормандської четвірки мають визначити, де зустрічатиметься ТКГ замість Мінська, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідери нормандської четвірки мають визначити, де зустрічатиметься ТКГ замість Мінська, - Резніков

Враховуючи ситуацію, яка склалась після виборів президента Білорусі, Україна готова розглянути інші переговорні майданчики для зустрічі в рамках ТКГ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З політичних міркувань Мінськ для України не є майданчиком незалежним. Сьогодні багато країн цивілізованого світу, включаючи Україну, не визнають результати виборів у Білорусі. Тому, звісно, у нас немає довіри до того майданчика і ми точно, як посадовці, не поїдемо до Мінська", - наголосив Резніков і зазначив, що яким буде інший переговорний майданчик - залежатиме від спільного рішення ОБСЄ, які є модераторами в процесі.

Водночас Резніков нагадав, що ТКГ є логістичним майданчиком, а основні ж перемовини відбуваються на рівні лідерів нормандського формату. "За рішенням саме лідерів нормандського формату ми будемо визначатись який буде новий майданчик для очних зустрічей", - підкреслив Резніков.

На думку міністра, це може бути будь-яке місто будь-якої країни, що має статус нейтральної. Серед можливих варіантів він назвав Стокгольм, оскільки Швеція головуватиме в ОБСЄ з січня 2021 року, чи Варшаву, яка головуватиме після Швеції.

Нагадуємо, остання очна зустріч членів ТКГ відбулась у Мінську в першій декаді березня, а від початку пандемії її учасники раз на два тижні контактують у форматі відеоконференції.

Читайте також: Євросоюз в ОБСЄ: Росія має повернутися в СЦКК і перестати заважати роботі Тристоронньої контактної групи
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Топ коментарі
+4
Какой смысл в ваших встречах? За 6 лет ваши встречи что то хорошее для Украины принесли? Лучше возьмите пример с Алиева который Новый Год будет встречать с освобожденным Карабахом.
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23.10.2020 23:40
+2
Варшава, Вильнюс,Таллинн, Оттава.
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23.10.2020 23:22
+2
Вильнюс или лучше Оттава. Без вариантов.
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23.10.2020 23:32
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Вовка звалить - тоді й опредєляться
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23.10.2020 23:02 Відповісти
Безплідні переговори потрібно припинити і почати звільнення території України військовим шляхом, як це успішно робить Азербайджан!
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24.10.2020 01:48 Відповісти
Презніков буде проводити в Біробіджані.
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24.10.2020 07:57 Відповісти
Зробіть сміливий крок - взагалі її скасуйте !
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23.10.2020 23:04 Відповісти
Вена, Будапешт, Братислава . 1,5 часа лета .
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23.10.2020 23:06 Відповісти
Додон уверен, что олигархам, находящимся у власти пора уходит

Молдавия
Страна в Европе
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23.10.2020 23:20 Відповісти
Будапешт сейчас прокацапское гнездо путинизма в ЕС.. Во всяком случае если не все мадьяры, то их прокацапское правительство.
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23.10.2020 23:40 Відповісти
Бали? Ненуашо.
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23.10.2020 23:08 Відповісти
Доки сонце зійде-роса очі виїсть, у нашому випадку: доки Вовка звалить Путін може здохне
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23.10.2020 23:10 Відповісти
А что определяться,в мире есть только ндно место так это Гаага.Думаю что это место будет более отверезвляющим для переговорщиков.
Или кто-то имеет против этого места?
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23.10.2020 23:12 Відповісти
Предлагаю наших главных инвесторов и стратегических партнёров - братский Оман....
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23.10.2020 23:16 Відповісти
Варшава, Вильнюс,Таллинн, Оттава.
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23.10.2020 23:22 Відповісти
Вильнюс или лучше Оттава. Без вариантов.
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23.10.2020 23:32 Відповісти
Какой смысл в ваших встречах? За 6 лет ваши встречи что то хорошее для Украины принесли? Лучше возьмите пример с Алиева который Новый Год будет встречать с освобожденным Карабахом.
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23.10.2020 23:40 Відповісти
касапы для убедительности войска регулярные вводить не будут???
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23.10.2020 23:42 Відповісти
А чим Мінськ не підходить?
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24.10.2020 08:08 Відповісти
В Каунасе или Варшаве.
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24.10.2020 09:01 Відповісти
 
 