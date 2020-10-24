Лідери нормандської четвірки мають визначити, де зустрічатиметься ТКГ замість Мінська, - Резніков
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Враховуючи ситуацію, яка склалась після виборів президента Білорусі, Україна готова розглянути інші переговорні майданчики для зустрічі в рамках ТКГ.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З політичних міркувань Мінськ для України не є майданчиком незалежним. Сьогодні багато країн цивілізованого світу, включаючи Україну, не визнають результати виборів у Білорусі. Тому, звісно, у нас немає довіри до того майданчика і ми точно, як посадовці, не поїдемо до Мінська", - наголосив Резніков і зазначив, що яким буде інший переговорний майданчик - залежатиме від спільного рішення ОБСЄ, які є модераторами в процесі.
Водночас Резніков нагадав, що ТКГ є логістичним майданчиком, а основні ж перемовини відбуваються на рівні лідерів нормандського формату. "За рішенням саме лідерів нормандського формату ми будемо визначатись який буде новий майданчик для очних зустрічей", - підкреслив Резніков.
На думку міністра, це може бути будь-яке місто будь-якої країни, що має статус нейтральної. Серед можливих варіантів він назвав Стокгольм, оскільки Швеція головуватиме в ОБСЄ з січня 2021 року, чи Варшаву, яка головуватиме після Швеції.
Нагадуємо, остання очна зустріч членів ТКГ відбулась у Мінську в першій декаді березня, а від початку пандемії її учасники раз на два тижні контактують у форматі відеоконференції.
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