Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту. ФОТО

В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Засідання тривало з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Сьогодні в суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.

Підтримати нацгвардійця приїхав глава МВС Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути прийняте на початку листопада.

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"Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено - мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, - буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться", - заявив Аваков.

Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.





