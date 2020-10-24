Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту. ФОТО
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В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Засідання тривало з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Сьогодні в суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.
Підтримати нацгвардійця приїхав глава МВС Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути прийняте на початку листопада.
"Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено - мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, - буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться", - заявив Аваков.
Наступне засідання має відбутися 3 листопада.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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