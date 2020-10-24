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Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Засідання тривало з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Сьогодні в суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.

Підтримати нацгвардійця приїхав глава МВС Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути прийняте на початку листопада.

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"Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено - мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, - буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться", - заявив Аваков.

Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту 01
Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту 02
Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту 03
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Топ коментарі
+7
"європейське правосуддя" ?! Повна дискредитація правосуддя , політична справа , підкріплена меркантильними інтересами родини потерпілого .
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23.10.2020 23:26
+4
Тільки прочитав новину перше що спало на думку,на цьому буде ПіАритись чортРюкзакян.Звичайно Італія проросійська держава,але ця **** розказує про абсурдність звинувачень і справедливий суд,забувши про "звинувачення" у справі Шеремета і "справедливий" суд у справі самозахисту Стерненка.
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23.10.2020 23:42
+3
Что мешает нашим спецслужбам обвинить любого заезжего высокопоставленного макаронника во всех смертных грехах? А потом милостиво взаимно снять обвинения. Отсутствие желания у власть предержащих постоять за страну приводит к тому, что во внешнем мире,любого из украинцев независимо от его материального положения или политических предпочтений могут безнаказанно пинать все кто угодно. От неграмотных нигерийских пиратов до утонченных итальянских вафлистов.
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24.10.2020 00:20
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На фото прокурорша? Подлая, бессовестная дрянь в услужении людоедов! Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты - Цензор.НЕТ 3874
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23.10.2020 23:19 Відповісти
"європейське правосуддя" ?! Повна дискредитація правосуддя , політична справа , підкріплена меркантильними інтересами родини потерпілого .
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23.10.2020 23:26 Відповісти
_Да это просто вопиющий акт агрессии! Бандитское нападение и похищение человека организованной преступной группировкой в форме и рясах судей!
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23.10.2020 23:37 Відповісти
Судьюнамыло!
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24.10.2020 06:33 Відповісти
А когда уже наконец-то начнутся заседания этих судей относительно присвоения ,,Ордена Миртворца,, Папой Римским относительно ***** после того как анексировал Крым и пытался уже регулярными войсками прорубить сухопутную дорогу в Крым?
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23.10.2020 23:36 Відповісти
Never! От подельников и сообщников людоедов этого ожидать попросту нелепо.
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23.10.2020 23:38 Відповісти
Тільки прочитав новину перше що спало на думку,на цьому буде ПіАритись чортРюкзакян.Звичайно Італія проросійська держава,але ця **** розказує про абсурдність звинувачень і справедливий суд,забувши про "звинувачення" у справі Шеремета і "справедливий" суд у справі самозахисту Стерненка.
показати весь коментар
23.10.2020 23:42 Відповісти
Что мешает нашим спецслужбам обвинить любого заезжего высокопоставленного макаронника во всех смертных грехах? А потом милостиво взаимно снять обвинения. Отсутствие желания у власть предержащих постоять за страну приводит к тому, что во внешнем мире,любого из украинцев независимо от его материального положения или политических предпочтений могут безнаказанно пинать все кто угодно. От неграмотных нигерийских пиратов до утонченных итальянских вафлистов.
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24.10.2020 00:20 Відповісти
Целую кучу "доказательств" Аваков за собой убрал?
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24.10.2020 00:42 Відповісти
Не кидайте тапками в Авакова - он действительно помогает . Почему упирается итальянская Фемида ? "Дело" было состряпано на скорую руку, чтобы сразу удовлетворить две "хотелки" - первая, это "успокоить" родителей погибшего , бегавших по всем инстанциям и стучавшим во все двери, подсунув им первого попавшегося украинца, вернувшегося из АТО в Италию (да еще и ляпавшего языком направо и налево). Второе - регион, где проводилось судилище - проропутинский и профашистский (что есть одно и то же), подтянулись фашики , надавили на судей, и те - ошибочно решив, что дело на никому неизвестного украинца можно состряпать безнаказанно - пошли на явную профанацию. Теперь почему "буксует" - это норм для итальянской фемиды в случаях явной судейской ошибки, потому-что компенсация от государства за невинное осуждение может потянуть на миллионы евро, что уже случалось. Если ит.суд его не отпустит, отпустит европейский и компенсация будет еще больше. Адвокаты Маркива скорее всего прекрасно знают об этом.
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24.10.2020 16:54 Відповісти
 
 