Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівництво країни відмовляється спілкуватися з представниками Асоціації міст України, яка об'єднує 900 голів територіальних громад.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Місяць тому Асоціація міст України зібрала позачергове правління. На якому 56 мерів міст, представляючи 900 мерів загалом територіальних громад по країні проголосували за те, що з президентом нам потрібно зустрітися, терміново поговорити", - розповів він.
За словами Філатова, керівництво Асоціації не змогло зв'язатися з керівництвом держави.
"Віталій Володимирович Кличко, який є головою Асоціації міст України, не може додзвонитися ні до Єрмака, ні до Зеленського. З нами ніхто місяць навіть не хоче розмовляти", - заявив Філатов.
Він припустив, що в Офісі президента чекають результатів місцевих виборів, щоб спілкуватися вже з тими, хто на них переможе.
"Ну, це ненормально. Президент повинен зібрати мерів і з ними поговорити. Я так розумію, вони чекають до виборів, коли, умовно, хто виграє", - сказав Філатов.
Будь ласка, зачекайте...
"Працювати треба, а не теліпати мовою" - каже Олег Петрович.
"Работать надо, а не майданить" - казали якісь "кормільци всєя України".
Втім у вашому коменті є доля істини, тільки речення треба скоротити:
"Про що мерам говорити з Президентом, який не є".
Отак збсь ✔
Мабуть, таки дійсно є питання (не дивно, враховуючи "таланти" президента й слуг) і з цього приводу потрібна серйозна тертушка. І що ж Зеленський та Єрмак за неабиякі цабе, що "оне не изволят"?
Латвія не церемониться! Все просто: «чемодан-вокзал-руцкіймір»
https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
хотя бы сказать - привет дурак
и услышать ответ - сам привет
Ти диви, як "високо вознєслісь господа", що мери міст (!) для них "ничтожное холопье".
дороги асхвальтом недокатаны, Алимпияда на носу, пять медгородков повисли.
работать надо преЗику, а не
лялякать с мэрами за какой-то коронавирус
вот "квартал" 24 жовтня в "Палаці Україна" (на 3 тисяці місць!!!) даэ 2 (два !!!) концерти
https://kiev.karabas.com/ua/vechirnij-kvartal-17-03
косят бабло під час чуми,
ра-бо-та-ют
Оля Полякова, ти дурна, в "Україні" треба виступати і тобі за це нічого не буде
слугухозяина, но не могут найти.
А для того, что бы твои Дерьмаки и Зеленские не устраивали частных вечеринок с Ахметовыми и Коломойскими.
И не мотались в Оман перетереть свои дела с кацапами
Это идёт разрушение управления государством - внушают быдлу что согласовывать свои действия нужно с агентом ФСБ.
На днях вспоминали, как он выгнал детскую флотилию из удобного здания в центре и заселил туда, на секундочку, департамент гумполитики и управление внешкольного образования. Каков цинизм! https://www.facebook.com/vladislav.slobodyanik/posts/3481986445200813
Мэры должны хозяйственные вопросы решать, а не политикой заниматься