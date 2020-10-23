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Новини Політика України
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Зеленський (17381) Кличко (2810) мер (483) шоу_Шустера (309) Філатов (419) Єрмак Андрій (1226)

Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов

Керівництво країни відмовляється спілкуватися з представниками Асоціації міст України, яка об'єднує 900 голів територіальних громад.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Місяць тому Асоціація міст України зібрала позачергове правління. На якому 56 мерів міст, представляючи 900 мерів загалом територіальних громад по країні проголосували за те, що з президентом нам потрібно зустрітися, терміново поговорити", - розповів він.

За словами Філатова, керівництво Асоціації не змогло зв'язатися з керівництвом держави.

"Віталій Володимирович Кличко, який є головою Асоціації міст України, не може додзвонитися ні до Єрмака, ні до Зеленського. З нами ніхто місяць навіть не хоче розмовляти", - заявив Філатов.

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Він припустив, що в Офісі президента чекають результатів місцевих виборів, щоб спілкуватися вже з тими, хто на них переможе.

"Ну, це ненормально. Президент повинен зібрати мерів і з ними поговорити. Я так розумію, вони чекають до виборів, коли, умовно, хто виграє", - сказав Філатов.
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Топ коментарі
+13
Достойное предложение шанпанЗе. Только вряд ли он тебя тут прочитает.
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23.10.2020 23:25
+12
чуть другое, только что набрёл на видео - вот демократично, согласись

Латвія не церемониться! Все просто: «чемодан-вокзал-руцкіймір»

https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
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23.10.2020 23:32
+11
Охмуїти влада. Якщо навіть до мерів "негоже снисходить", то народу для них взагалі не існує - так, інсектоморфи якісь повзають вулицями.
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23.10.2020 23:26
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А о чём говорить? Работать надо а не языком ляпать гаварить.
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23.10.2020 23:23 Відповісти
тем может быть много. Странно, правда?
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23.10.2020 23:24 Відповісти
Та ми це вже колись чули.
"Працювати треба, а не теліпати мовою" - каже Олег Петрович.
"Работать надо, а не майданить" - казали якісь "кормільци всєя України".
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24.10.2020 00:24 Відповісти
А чому мери не хочуть публічно висказати свою позицію? Про що мера говорити з Президентом, який не є головою виконавчої влади в країні? Хочуть якісь мутні договорняки?
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24.10.2020 01:46 Відповісти
Робочі питання обговорити, наприклад. Хоча я взагалі про сам факт відсутності опцій зворотного зв'язку, причому в такій зверхньо-(с)царській формі.
Втім у вашому коменті є доля істини, тільки речення треба скоротити:
"Про що мерам говорити з Президентом, який не є".

Отак збсь ✔
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24.10.2020 01:52 Відповісти
Робочі питання мають обговорювати з керівниками обласних державних адміністрацій!
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24.10.2020 01:57 Відповісти
"Місяць тому Асоціація міст України зібрала позачергове правління. На якому 56 мерів міст, представляючи 900 мерів загалом територіальних громад по країні проголосували за те, що з президентом нам потрібно зустрітися, терміново поговорити"

Мабуть, таки дійсно є питання (не дивно, враховуючи "таланти" президента й слуг) і з цього приводу потрібна серйозна тертушка. І що ж Зеленський та Єрмак за неабиякі цабе, що "оне не изволят"?
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24.10.2020 02:07 Відповісти
Зато у президента есть время по фонтанчикам ездить и ледовые катки открывать, хотя в них из казны ни копейки не влодено, только из городской казны.
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24.10.2020 06:15 Відповісти
Ранее по сообщениям СМИ к Порошенко желающие занимали очередь у дверей президента до ночи. Клычко было исключение: он был соратником президента. Теперь придётся как всем ранее.
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24.10.2020 10:03 Відповісти
Достойное предложение шанпанЗе. Только вряд ли он тебя тут прочитает.
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23.10.2020 23:25 Відповісти
чуть другое, только что набрёл на видео - вот демократично, согласись

Латвія не церемониться! Все просто: «чемодан-вокзал-руцкіймір»

https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
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23.10.2020 23:32 Відповісти
Вполне демократичная русофобия. Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 8042
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23.10.2020 23:37 Відповісти
бедного пенсионера-ветерана в тапочках, взяли как щенка и выкинули из страны, перед этим ещё и накололи неизвестно какими то мидикаментами, ну как тут не плакать Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 2867
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23.10.2020 23:43 Відповісти
Ну хоть не распяли в трусиках Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 45
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23.10.2020 23:44 Відповісти
а жаль, щас ещё отприсков надобно вышвенуть если они негры Латвии
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23.10.2020 23:46 Відповісти
как о чём говорить?
хотя бы сказать - привет дурак
и услышать ответ - сам привет
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23.10.2020 23:25 Відповісти
Ну, взагалі-то Ввталік мер найбільшого міста, столиці. І не свм по собі, а вибраний щонайменше мільйоном українців, яких і представляє. Отож Зєля просто ігнорує не лише Віталіка, але й киян. І це у часи рандемії КОВІДУ. Це тоді, коли і "завдяки" діям тищенок і інших велюрівців Київ у важкій ситуації стосовно боротьби з КОВІД. Хоча будь-який Юзік, чи його корабельна сосна подзвонити Зєлі напряму запитань реалізації квитків на концерт безумовно можуть. І Зєля безперечно їм відповість.
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24.10.2020 08:22 Відповісти
Тобто вас не бентежить, що центральна влада відверто плює на державу?
Ти диви, як "високо вознєслісь господа", що мери міст (!) для них "ничтожное холопье".
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23.10.2020 23:35 Відповісти
прав, ох как ты прав Олег Петрович !
дороги асхвальтом недокатаны, Алимпияда на носу, пять медгородков повисли.
работать надо преЗику, а не
лялякать с мэрами за какой-то коронавирус

вот "квартал" 24 жовтня в "Палаці Україна" (на 3 тисяці місць!!!) даэ 2 (два !!!) концерти
https://kiev.karabas.com/ua/vechirnij-kvartal-17-03
косят бабло під час чуми,

ра-бо-та-ют

Оля Полякова, ти дурна, в "Україні" треба виступати і тобі за це нічого не буде
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23.10.2020 23:52 Відповісти
Так все хотят заставить работать твоего слугу хозяина, но не могут найти.
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24.10.2020 00:13 Відповісти
Твоя работа сидеть на бутылке! Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 7060 А ты зачем то языком тут ляпаешь Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 6604
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24.10.2020 17:47 Відповісти
Охмуїти влада. Якщо навіть до мерів "негоже снисходить", то народу для них взагалі не існує - так, інсектоморфи якісь повзають вулицями.
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23.10.2020 23:26 Відповісти
Бюджет Киева лакомый кусочек для Коломойского.Он руками своего кодлана хотел поставить на раздачу своего человечка- Ткаченко: Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа / Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко .Но Ткаченко киевляне забрезговали и вора государственного значения-Ткаченко своровал Одесскую киностудию- Коломойский определил в министры культуры.
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23.10.2020 23:27 Відповісти
Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов - Цензор.НЕТ 2894Медный тазКличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов - Цензор.НЕТ 6899
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23.10.2020 23:27 Відповісти
вор чертов
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23.10.2020 23:28 Відповісти
Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов - Цензор.НЕТ 7992 Бедолага...А пройти декілька кроків та "в живу" побачитись вже здоров*я не дозволяє...Яка прикра обставина...
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23.10.2020 23:28 Відповісти
Если нет мозгов, просто прочитай что такое официальный протокол.
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23.10.2020 23:37 Відповісти
Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 7594 тому, хто діє в інтересах громадян, повинно бути глибоко фіолетово на офіціоз, коли навкруги усе накривається мідною жеппою...Бажаєш - шукаєш шляхи, не бажаеш - шукаєш причини..
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23.10.2020 23:45 Відповісти
А протокол не для того создан, что бы дать тебе возможность рассказать что Кличко работать не умеет и только оправдания ищет.
А для того, что бы твои Дерьмаки и Зеленские не устраивали частных вечеринок с Ахметовыми и Коломойскими.
И не мотались в Оман перетереть свои дела с кацапами
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23.10.2020 23:56 Відповісти
Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 1393 Дякую за інфу! Глибоко фіолєтово.
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24.10.2020 00:07 Відповісти
или проехать по той же велодорожке, где президент каждый день на велике ездит, и поговорить
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23.10.2020 23:44 Відповісти
Давайте просто сравним: кто такой Виталий и кто такие эти 2 чмо... Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов - Цензор.НЕТ 1161
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23.10.2020 23:33 Відповісти
И Филатова и Кличко и многих других меров, зелье рассчитывает заменить при выборах и уже считает их списанным материалом. Но может случится обратка, непокорные меры останутся и сместят самого верховного главнокомандующего.
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23.10.2020 23:35 Відповісти
Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 1638
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23.10.2020 23:37 Відповісти
Пусть вИталька им за это свет отключит..
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23.10.2020 23:37 Відповісти
Виталий набирает на дисковом телефоне, а у всех зеленых тач пады.
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23.10.2020 23:38 Відповісти
пля - а что за гавно такое ермак что с ним нужно мэру разговаривать? Где в его обязанностях прописано управление мэрами?

Это идёт разрушение управления государством - внушают быдлу что согласовывать свои действия нужно с агентом ФСБ.
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23.10.2020 23:38 Відповісти
Они просто не в состоянии. Штырит
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23.10.2020 23:44 Відповісти
Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 998
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24.10.2020 00:02 Відповісти
на горячую линию нехай звонит
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24.10.2020 00:20 Відповісти
Існує одна ознака поганого мера, це коли нічого не робиться, особливо коли не світять деякі ліхтарі на стовбах. Все інше все ріво виконують інші.
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24.10.2020 00:23 Відповісти
Боятся что нокаутирует?
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24.10.2020 00:23 Відповісти
А чего по этому поводу вякает Филатов? Кличко разучился говорить? Кличко не ходит на телевидение? Или Филатов уже возомнил себя мэром всея Украины? Очень надеюсь, что Филатова остановят на этих выборах!

На днях вспоминали, как он выгнал детскую флотилию из удобного здания в центре и заселил туда, на секундочку, департамент гумполитики и управление внешкольного образования. Каков цинизм! https://www.facebook.com/vladislav.slobodyanik/posts/3481986445200813
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24.10.2020 00:28 Відповісти
Филатов и иже с ними обгаживали и саботировали руководство страны. Что они теперь хотят?!
Мэры должны хозяйственные вопросы решать, а не политикой заниматься
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24.10.2020 00:54 Відповісти
Кинули Витальку, а он так старался. .. А шо он хотел по телефону узнать?
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24.10.2020 00:32 Відповісти
А зачем звонить этим тупорылым наркоманам?
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24.10.2020 00:42 Відповісти
Кличко об этом молчит.
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24.10.2020 03:36 Відповісти
І що він хоче почути від розумово відсталих? Тому і не відповідають.
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24.10.2020 07:06 Відповісти
Ввімкніть йому хто-небудь телефон.................. Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов - Цензор.НЕТ 2042
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24.10.2020 08:07 Відповісти
а чего им звонить целый месяц если можно записаться на приём в присутствии журналистов и вопрос был бы решён в течении недели . Виталя не включай дурака .
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24.10.2020 09:25 Відповісти
пишите SMS)
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24.10.2020 10:34 Відповісти
с ними не хотят общаться, а те без вазелина в жопу лезут.
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24.10.2020 10:41 Відповісти
Тут вся страна ослу полтора года дозвониться не может. К сожалению пока,,позазоною,,.
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24.10.2020 11:29 Відповісти
Что значит "с мэрами никто не хочет разговаривать"??? А если дело важное? Если неотложное? Почему полит. амбиции стоят выше деловых, государственных? Когда уже этот цирк уедет?
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24.10.2020 15:44 Відповісти
 
 