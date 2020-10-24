Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду
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Поліція завершила слідство у справі про вчинення 21-річним студентом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Про це повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, поліція Печерського району столиці завершила досудове слідство у кримінальному провадженні про хуліганські дії студента одного з київських вузів, який справив нужду на стелу пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні.
У понеділок справу передадуть до Печерського районного суду Києва.
Таке швидке розслідування пояснюється як резонансом події, так і тим, що дії підозрюваного є кримінальним проступком, який, на відміну від кримінального злочину, розслідується за спрощеною процедурою.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Невдовзі зловмисника затримали. Джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції назвали його ім'я і паспортні дані. Це 21-річний житель Донецька, у Києві він навчається в Державному університеті комунікацій.
Хуліган пояснює свої дії тим, що був п'яний.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко просить керівництво вузу, в якому навчається порушник, "вжити дисциплінарних заходів".
Будь ласка, зачекайте...
Как такой ушлёпок вообще попал в ВУЗ и как он там учится ? Оно ж тупое животное...
напоминаю - дважды не судимымый проффессор именно оттуда.
интересно в каких киевских вузах учатся сопля с ноздрей?
2 Изьять паспорт и препроводить до границы с Дырой
3 Дать подсрачника
4 Занести в черный срисок - оно наверняка припрется восстанавливать паспорт
Так отож оця дермократія нас і погубить, нас це Українв і українськість!
Бо в Києві гниль сцить на могили героїв і нічого не боїться, а треба члени рубать!
Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А.
Чтобы получить паспорт Украины приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз."
Ю.Бутусов
Сложно сдерживать эмоции, за такое преступление должно быть неотвратимое наказание.
А потім хлопчик буде співати тонким голосом у Сятогірській Лаврі.
І вища освіта не знадобиться...
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.
Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.
Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.
Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!
Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.
Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!
А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.
***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!
15. 08. 2020 р.