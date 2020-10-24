Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду

Поліція завершила слідство у справі про вчинення 21-річним студентом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Про це повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, поліція Печерського району столиці завершила досудове слідство у кримінальному провадженні про хуліганські дії студента одного з київських вузів, який справив нужду на стелу пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У понеділок справу передадуть до Печерського районного суду Києва.

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Таке швидке розслідування пояснюється як резонансом події, так і тим, що дії підозрюваного є кримінальним проступком, який, на відміну від кримінального злочину, розслідується за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

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Невдовзі зловмисника затримали. Джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції назвали його ім'я і паспортні дані. Це 21-річний житель Донецька, у Києві він навчається в Державному університеті комунікацій.

Хуліган пояснює свої дії тим, що був п'яний.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко просить керівництво вузу, в якому навчається порушник, "вжити дисциплінарних заходів".

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