Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі 13 жовтня затримали українського моряка Олексія Бистрику, якого нібито за злочин у Чехії розшукував Інтерпол. Відтоді з ним немає зв'язку, і родичі нічого не знають про його долю. Дружина моряка стверджує, що той ніколи не був у Чехії.
Про це 23 жовтня повідомила на брифінгу глава наглядової ради благодійної організації "Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль" (Одеса) Світлана Фабрикант, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, в організацію звернулися родичі моряка - жителя Одеси. Бистрика прямував на роботу на теплохід "Західний", де був на посаді кадета. Посадка на судно мала відбутися в порту Клайпеди (Литва) 13 жовтня.
На судно моряк слідував транзитом із міжнародного аеропорту "Одеса" до Варшави (Польща), звідки планувався виліт до Вільнюса (Литва).
Як повідомила його дружина Ганна Бистрика, у Варшаві його затримали, і суд постановив затримати його на 7 діб до з'ясування ситуації. Телефоном перекладач суду повідомив, що затримання пов'язане із запитом правоохоронців Чехії.
Як стверджує Ганна Бистрика, відтоді зв'язку з чоловіком немає, і родичі нічого не знають про його долю.
"Вже минуло 11 днів від моменту затримання. Ми, як і раніше, нічого не знаємо. За цей час могло статися все, що завгодно. Ми просто хочемо знати, що він живий, зрозуміти, що відбувається і в чому його звинувачують", - сказала дружина моряка.
Вона стверджує, що її чоловік ніколи не був у Чехії, а в Польщі опинився вперше в жовтні, адже прямував через цю країну транзитом.
Родичі заявляють, що їм вдалося вийти на консульську службу України. Водночас, як розповів брат затриманого Валерій Бистрика, представник посольства виявився не в курсі того, що відбувається, і заявив, що у дипломатів "багато роботи". За словами родича, цією проблемою також відмовилися займатися в посольстві Польщі в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
каждый моряк, побывавший в чехии, вызывает подозрение
Посол России спрашивает:
- Зачем вам это? У вас же нет моря.
- Но ведь у вас есть министерство культуры!
Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность
Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном!
Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника
Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
шо у кого было до Майдана - будем рассказывать друг другу после победы Майдана.
пока шо зелено-кацапы наступают - Майдан пятится....
Ложится на пожухлую траву,
Ещё недавно был тот лист зелёным
И нес с восторгом всякую ботву.
Судьба у листьев разная бывает:
Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
С берёзы - в бане к жопе прилипает,
Дубовый лист гербарий украшает,
Лавровый же - и в супе, и в венке.
Но все они заканчивают просто:
Их топчут люди,черви их жуют
И зелень вдруг становится компостом,
И вот уже для организмов роста
Их в виде удобрений продают.
Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
Блискуче.
Дедвейт всего 3200, а год постройки 1970 (ахренеть).
В данный момент идет из Нидерландов в Британию.
Как же он PSC проходит с таким возрастом и флагом???
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices