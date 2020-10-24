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Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі

У Польщі 13 жовтня затримали українського моряка Олексія Бистрику, якого нібито за злочин у Чехії розшукував Інтерпол. Відтоді з ним немає зв'язку, і родичі нічого не знають про його долю. Дружина моряка стверджує, що той ніколи не був у Чехії.

Про це 23 жовтня повідомила на брифінгу глава наглядової ради благодійної організації "Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль" (Одеса) Світлана Фабрикант, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, в організацію звернулися родичі моряка - жителя Одеси. Бистрика прямував на роботу на теплохід "Західний", де був на посаді кадета. Посадка на судно мала відбутися в порту Клайпеди (Литва) 13 жовтня.

На судно моряк слідував транзитом із міжнародного аеропорту "Одеса" до Варшави (Польща), звідки планувався виліт до Вільнюса (Литва).

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Як повідомила його дружина Ганна Бистрика, у Варшаві його затримали, і суд постановив затримати його на 7 діб до з'ясування ситуації. Телефоном перекладач суду повідомив, що затримання пов'язане із запитом правоохоронців Чехії.

Як стверджує Ганна Бистрика, відтоді зв'язку з чоловіком немає, і родичі нічого не знають про його долю.

"Вже минуло 11 днів від моменту затримання. Ми, як і раніше, нічого не знаємо. За цей час могло статися все, що завгодно. Ми просто хочемо знати, що він живий, зрозуміти, що відбувається і в чому його звинувачують", - сказала дружина моряка.

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Вона стверджує, що її чоловік ніколи не був у Чехії, а в Польщі опинився вперше в жовтні, адже прямував через цю країну транзитом.

Родичі заявляють, що їм вдалося вийти на консульську службу України. Водночас, як розповів брат затриманого Валерій Бистрика, представник посольства виявився не в курсі того, що відбувається, і заявив, що у дипломатів "багато роботи". За словами родича, цією проблемою також відмовилися займатися в посольстві Польщі в Україні.
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Топ коментарі
+7
"у дипломатов "много работы" - сигареты дипломатической почтой возят? Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 8691
Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 2425 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
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24.10.2020 03:15
+6
Якась дивна від початку історія.
Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
Блискуче.
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24.10.2020 07:25
+4
Вот жёлтый лист,кружась,слетает с клёна,
Ложится на пожухлую траву,
Ещё недавно был тот лист зелёным
И нес с восторгом всякую ботву.
Судьба у листьев разная бывает:
Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
С берёзы - в бане к жопе прилипает,
Дубовый лист гербарий украшает,
Лавровый же - и в супе, и в венке.
Но все они заканчивают просто:
Их топчут люди,черви их жуют
И зелень вдруг становится компостом,
И вот уже для организмов роста
Их в виде удобрений продают.
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24.10.2020 06:44
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У чехії овал хворих, питання чого поперся до польщі.
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24.10.2020 01:59 Відповісти
в чехии моряку делать нечего...там жеж нет моря...
каждый моряк, побывавший в чехии, вызывает подозрение
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24.10.2020 06:37 Відповісти
В Чехии решили создать министерство морского флота.
Посол России спрашивает:
- Зачем вам это? У вас же нет моря.
- Но ведь у вас есть министерство культуры!
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24.10.2020 12:04 Відповісти
прачечная
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24.10.2020 16:52 Відповісти
Надо что бы журналисты больше об этом писали и ещё что бы журналисты звонили и писали в посольство Украины в Польше
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24.10.2020 02:49 Відповісти
"у дипломатов "много работы" - сигареты дипломатической почтой возят? Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 8691
Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 2425 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
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24.10.2020 03:15 Відповісти
давайте все таки говорить об етом конкретном случае...
шо у кого было до Майдана - будем рассказывать друг другу после победы Майдана.
пока шо зелено-кацапы наступают - Майдан пятится....
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24.10.2020 06:36 Відповісти
а давайте без давайте, ок? Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі - Цензор.НЕТ 2746
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24.10.2020 12:32 Відповісти
без проблем, весь внимание и буду искать ваш ответ
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24.10.2020 14:16 Відповісти
это я еще не дорассказал как консульство в итоге развело этого несчастного гражданина на деньги (50 долл в эквиваленте, не копейка) - взяло оплату (красиво, через почтампт, по квитанции) и не сделало ничего Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі - Цензор.НЕТ 1952
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24.10.2020 12:36 Відповісти
have to keep an eye on that case.
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24.10.2020 06:28 Відповісти
Вот жёлтый лист,кружась,слетает с клёна,
Ложится на пожухлую траву,
Ещё недавно был тот лист зелёным
И нес с восторгом всякую ботву.
Судьба у листьев разная бывает:
Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
С берёзы - в бане к жопе прилипает,
Дубовый лист гербарий украшает,
Лавровый же - и в супе, и в венке.
Но все они заканчивают просто:
Их топчут люди,черви их жуют
И зелень вдруг становится компостом,
И вот уже для организмов роста
Их в виде удобрений продают.
показати весь коментар
24.10.2020 06:44 Відповісти
Кадетом !? ..Потрібно було по- перше до армії сходити !
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24.10.2020 06:48 Відповісти
Мутная история .... Что - то нам родственники моряка не договаривают....Возможно , он в Чехии всё - таки ограбил какой - то банк или кого - то изнасиловал...
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24.10.2020 07:13 Відповісти
Якась дивна від початку історія.
Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
Блискуче.
показати весь коментар
24.10.2020 07:25 Відповісти
Zapadny это реальное название судна, видимо принадлежит кацапам, но зарегистрирован под флагом Белиза.
Дедвейт всего 3200, а год постройки 1970 (ахренеть).
В данный момент идет из Нидерландов в Британию.
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24.10.2020 11:44 Відповісти
Еще и танкер.
Как же он PSC проходит с таким возрастом и флагом???
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25.10.2020 04:51 Відповісти
Мутная история,..якобы..
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24.10.2020 07:33 Відповісти
Оло вы дозвонились в полициею мне жаль что у вас проблемы досвиданию
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24.10.2020 08:06 Відповісти
Ну ви тут...того, а я працювати поїхав. І да- не соромте Україну своїми коментами.
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24.10.2020 08:07 Відповісти
Почему "якобы" Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 3384 ? Грамотные журналисты пишут "по подозрению" . Набрал Бутусов ПТУшников Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 5643
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24.10.2020 08:20 Відповісти
"Дёшево и сердито" (с)
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24.10.2020 08:26 Відповісти
А що він накоїв?
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24.10.2020 08:34 Відповісти
Інтерпол - не райвідділ поліції. Там все серйозно.
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24.10.2020 08:49 Відповісти
ну это родственники думают шо он никогда не был в Чехии...
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24.10.2020 10:16 Відповісти
Перебрал все варианты написания его фамилии, искал по имени - нет его в базе разыскиваемых лиц Интерпола. Попробуте кто-то еще

https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
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24.10.2020 11:05 Відповісти
Там из разыскиваемых Чешской республикой всего 20 человек и Бистрика там нет. Может, уже удалили из базы, по причине задержания?
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24.10.2020 11:15 Відповісти
Зачем тебе это нужно?
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24.10.2020 13:15 Відповісти
А зачем тебе знать, зачем мне это нужно?
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24.10.2020 13:28 Відповісти
пшеки ваще берега спутали какашки крылатые паны ляхи вонючки
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24.10.2020 16:55 Відповісти
Ну ты ж моряк, Лёха, а это значит...
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24.10.2020 21:50 Відповісти
 
 