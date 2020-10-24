Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.

"За минулу добу, 23 жовтня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було", - зазначили в штабі.

Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки - підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

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Крім того, вчора військовослужбовці Збройних сил і рятувальники Держслужби з НС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської і локалізували загорання неподалік населеного пункту Лопаскине.

"Від початку поточної доби, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - додали в штабі.