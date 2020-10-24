Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат
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За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.
"За минулу добу, 23 жовтня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було", - зазначили в штабі.
Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки - підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.
Крім того, вчора військовослужбовці Збройних сил і рятувальники Держслужби з НС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської і локалізували загорання неподалік населеного пункту Лопаскине.
"Від початку поточної доби, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - додали в штабі.
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Судя по его переляку на сильный звук - недолго и до дурки его довести!
рубрика: "В мире животных"
Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
Вчора о 09:26 ·
Убівалі нардепов зєльонєнькіх
Рікошетілі пулі врага
На дєрєв'ях повісла оторвана
Дєпутата Качури нога
Дєпутати Дубінскій з Ярьомєнко
Тьомной ночью нє сдалісь врагу
За отсуствієм сосн корабєльних
Разрєшалі друг другу табу
Словно дрон пролєтєла над вражескім
Бліндажом дєпутат Вєрєщук
І готова била біть по ворогу
Но бомбіть запрєтіл Мєдвєдчук
Знают правду тєпєрь слугі общєства
ЗМІ не зможуть тєпєрь ім соврать
Ща получат по ордєну мужества
І поєдут в Вєлюр обмивать