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Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.

"За минулу добу, 23 жовтня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було", - зазначили в штабі.

Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки - підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

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Крім того, вчора військовослужбовці Збройних сил і рятувальники Держслужби з НС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської і локалізували загорання неподалік населеного пункту Лопаскине.

"Від початку поточної доби, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - додали в штабі.

Найманці РФ двічі порушили перемиря за минулу добу, у ЗСУ без втрат 01
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Топ коментарі
+7
Чергова звіздьож від Зеленського.
Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
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24.10.2020 08:36
+5
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2205Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4758
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24.10.2020 08:53
+5
А що, пострілюють? Та неправда! віфсьоврьотє! Он сам Бубочка каже, що пєрєиіріє!
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24.10.2020 09:15
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Надо пару петард бахнуть под окнами Бубочки и сказать, что ночная тишина не нарушалась!
Судя по его переляку на сильный звук - недолго и до дурки его довести!
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24.10.2020 08:25 Відповісти
Навіщо петарди? Там вистачить три бомжі, літра горілки і відро вареного гороху. 😊
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24.10.2020 08:49 Відповісти
просто напоминаю один из многих рядовых эпизодов
рубрика: "В мире животных"
Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 6141
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24.10.2020 08:28 Відповісти
ну уже хорошо то, что нарушили перемирие наемники РФ, а не повстанцы из бунтующих степей или сепаратисты. Уже прогресс.
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24.10.2020 08:29 Відповісти
в мире есть страна, победившая разум

Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7944
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24.10.2020 08:31 Відповісти
Чергова звіздьож від Зеленського.
Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
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24.10.2020 08:36 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2205Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4758
показати весь коментар
24.10.2020 08:53 Відповісти
А що, пострілюють? Та неправда! віфсьоврьотє! Он сам Бубочка каже, що пєрєиіріє!
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24.10.2020 09:15 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2740
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24.10.2020 09:22 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2824
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24.10.2020 10:52 Відповісти
Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.
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24.10.2020 09:57 Відповісти
Vitaliy Deynega

Вчора о 09:26 ·

Убівалі нардепов зєльонєнькіх

Рікошетілі пулі врага
На дєрєв'ях повісла оторвана
Дєпутата Качури нога

Дєпутати Дубінскій з Ярьомєнко

Тьомной ночью нє сдалісь врагу
За отсуствієм сосн корабєльних
Разрєшалі друг другу табу

Словно дрон пролєтєла над вражескім

Бліндажом дєпутат Вєрєщук
І готова била біть по ворогу
Но бомбіть запрєтіл Мєдвєдчук

Знают правду тєпєрь слугі общєства

ЗМІ не зможуть тєпєрь ім соврать
Ща получат по ордєну мужества
І поєдут в Вєлюр обмивать Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793
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24.10.2020 11:14 Відповісти
 
 