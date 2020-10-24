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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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телефон (127) ДБР (2551)

ДБР у день виборів відкриває "гарячу лінію" для повідомлень про порушення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР у день виборів відкриває

У день проведення місцевих виборів 25 жовтня в Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства суб'єктами, підслідними ДБР.

Про це поінформувала пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, ДБР працюватиме в посиленому режимі і прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення вчинені:

- високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);

- правоохоронцями та військовослужбовцями;

- суддями.

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У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, необхідно повідомляти про них за телефоном: (044) 294-64-63.
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Так ось слухайте, зєлєнський чмошнік.
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24.10.2020 08:50 Відповісти
Я свидетель, именно он и есть главный нарушитель. Арестуйте его немедленно, вместе с сообщниками, пока они ещё дров не наломали... Хотя они и без того уже наломали...
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24.10.2020 14:04 Відповісти
гбр замінило всі правоохоронні структури
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24.10.2020 09:07 Відповісти
И точно такой же результат. Ноль.
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24.10.2020 09:13 Відповісти
это конечно хорошо придумали с горячей линией .Только вот никого ещё за нарушения реально не наказали за всё время выборов .
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24.10.2020 09:13 Відповісти
Я вважаю, що їм це вже не допоможе.
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24.10.2020 09:25 Відповісти
А ломи для "роботи" по заявам приготували?
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24.10.2020 09:29 Відповісти
Голосування мало б відбуватись через мобільний додаток "дія" , а не пещерно-паперово, щоб не наражати всю країну на небезпеку в час пандемії і дати можливість людям проголосувати спокійно та безпечно . Коли пів країни не голосує - це вже фальш .
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24.10.2020 11:13 Відповісти
 
 