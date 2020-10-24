ДБР у день виборів відкриває "гарячу лінію" для повідомлень про порушення
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У день проведення місцевих виборів 25 жовтня в Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства суб'єктами, підслідними ДБР.
Про це поінформувала пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, ДБР працюватиме в посиленому режимі і прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення вчинені:
- високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);
- правоохоронцями та військовослужбовцями;
- суддями.
У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, необхідно повідомляти про них за телефоном: (044) 294-64-63.
Топ коментарі
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