ДБР у день виборів відкриває "гарячу лінію" для повідомлень про порушення

У день проведення місцевих виборів 25 жовтня в Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства суб'єктами, підслідними ДБР.

Про це поінформувала пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, ДБР працюватиме в посиленому режимі і прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення вчинені:

- високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);

- правоохоронцями та військовослужбовцями;

- суддями.

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У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, необхідно повідомляти про них за телефоном: (044) 294-64-63.