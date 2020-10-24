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За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків

В Україні станом на ранок суботи, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одужали 2 177 осіб, померло 125  хворих.

Днем раніше, 23 жовтня, було зареєстровано рекордну від початку пандемії кількість випадків інфікування COVID-19 за добу - 7 517, 22 жовтня було 7 053 хворі, 21 жовтня - 6 719 інфікованих.

Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок суботи 337 410 осіб, померли від COVID-19 6 289 осіб, видужали 139 755.

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Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 191 366 осіб, що на 4 712 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484), Хмельницькій (450) областях.

За минулу добу було зареєстровано 7 395 підозр на COVID-19.
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Топ коментарі
+7
ЗЕбилы ковид придумали жидо-масоны, рептилоиды и лично Порошенко! Вы можете маски не носить. Здоровей планета будет! За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 1962
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24.10.2020 09:58
+5
Ну если поверили что из Зеленского получится президент то в то что при Зеленском создадут вакцину ещё легче поверить!
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24.10.2020 09:59
+4
эксперт из параши как у вас там дела с короной? когда ху#ла накроет, мы тут уже ждем не дождемся, а вы?
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24.10.2020 10:29
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как узнать, где опасность заразиться
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24.10.2020 09:21 Відповісти
в церкви вестимо ибо там воют мантры шоп Бок взял взад(вирус) ..... и усиленно заражаются)))
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24.10.2020 09:45 Відповісти
В толпе.
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24.10.2020 12:05 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 7787
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24.10.2020 09:34 Відповісти
Я конечно не медик, но как вирус может жить в легких? По идее он же живет в крови? По такой логике ВИЧ живет в члене За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 9169
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24.10.2020 09:51 Відповісти
это я ведук тому что уважаемая редакция вечно пилит в новости эту картинку
За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 3183
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24.10.2020 09:53 Відповісти
Вирус живет везде.
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24.10.2020 09:57 Відповісти
Зебил что-ли? Вирус не может жить вне клетки!
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24.10.2020 10:00 Відповісти
Сам ты зебил. ВИЧ передается при половом контакте, через шприц когда электорат зеленского ширяется одним инструментом, кароче через кровь. А тут пилят легкое. Я понимаю, шо на рысунке скорее всего отображена пневмония, но зачем там тогда корона нарисована? К слову ученые доказали что вирус передается через туалетные трубы, а значит через какахи, а значит живет и в прямой кишке, не?
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24.10.2020 10:03 Відповісти
Так а кровь состоит из клеток. вот вирус находиться в клетке и попадая в благоприятную среду начинает размножатся. Так же и воздушно капельным путем он находится в клетке которую ты выплевываешь в окружающую среду если вирус попадает в благоприятную среду то начинает размножатся. Это конечно утрированно! На рисунки изображенны легкие. это основное место где обитает вирус. Я так понимаю что вирус поражает клеки легких которое приводит к воспалению легких и сепсису после этого человек погибает. И получается что в крови он не живет а только кровью переносится к легким!
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24.10.2020 10:12 Відповісти
Вот СПИД как раз живет и размножается в крови!
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24.10.2020 10:15 Відповісти
извиняюсь что принял вас за зебила. сообщение было адресовано не мне
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24.10.2020 10:10 Відповісти
Извинения приняты! И вобще нам порохоботам не время сорится За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 7171
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24.10.2020 10:16 Відповісти
не порохоботам, а хрякоотсосам За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 4081
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24.10.2020 21:55 Відповісти
Я про клетки и говорю - не только в легких или только в горле.
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24.10.2020 10:39 Відповісти
Верней он может только выживать вне клетки не продолжительное время
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24.10.2020 10:06 Відповісти
если сношаться в противогазе вирус передастся партнеру? За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 6795
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24.10.2020 10:08 Відповісти
Противогаз помоему не защищает от вирусов. сквозь фильтр пролетает вирус на ура.
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24.10.2020 10:14 Відповісти
Суть я думаю вы уловили. Я написал "противогаз" как собирательный образ. Имелось ввиду, что если партнеры будут заниматься сексом без резинки с защищенными на 100 % органами дыхания и возможность заразиться воздушно-капельным путем исключена до нуля, то что в таком случае будет с корона вирусом За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 7896
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24.10.2020 10:22 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 2936

Уже придумали но сначала это воспринимали как шутку! За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 3740
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24.10.2020 10:26 Відповісти
Не, ну если презерватив одевать верхнюю на голову, то по идее не должен заразиться.
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24.10.2020 10:26 Відповісти
Ага только задохнуться! За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 2250
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24.10.2020 10:27 Відповісти
эксперт из параши как у вас там дела с короной? когда ху#ла накроет, мы тут уже ждем не дождемся, а вы?
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24.10.2020 10:29 Відповісти
Коронавирус в крови не живет, но ей переносится, а реплицирует (типа, живет) в клетках эндотелия сосудов и слизистых оболочек дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
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24.10.2020 11:10 Відповісти
"Эндотелий сосудов" звучит тупо, но не все знают, где этот "эндотелий" искать. За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 7376
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24.10.2020 11:12 Відповісти
сразу понятно, что ты не медик ибо это инфекция.
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24.10.2020 12:16 Відповісти
Виявляється в Україні немає жодної лабораторії з третім рівнем захисту, тобто такої, яка могла б працювати в сфері розробки вакцин від коронавіруса.
Остання така лабораторія закрилася в 2012 році.
Це для тих ідіотів, які вірять Зеленському, що у нас буде вакцина !
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24.10.2020 09:57 Відповісти
Ну если поверили что из Зеленского получится президент то в то что при Зеленском создадут вакцину ещё легче поверить!
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24.10.2020 09:59 Відповісти
Все потенциальные сотрудники для таких лабораторий свалили на запад....
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24.10.2020 19:51 Відповісти
ЗЕбилы ковид придумали жидо-масоны, рептилоиды и лично Порошенко! Вы можете маски не носить. Здоровей планета будет! За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 1962
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24.10.2020 09:58 Відповісти
ты будешь удивлен, порохоботов не меньше, чем зебилов без масок ходют Один зебил у нас с маской, с анисепом и на соем авто пол офиса заразил.
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24.10.2020 16:31 Відповісти
Случай не больной а здоровый носитель вируса коих сотни у человека Если покопаться можно найти любой и обьявить здорового больным. Это сказал изобретатель этого теста Кавера.
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24.10.2020 10:00 Відповісти
Юра ходи без маски! Эволюция только выиграет!
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24.10.2020 10:01 Відповісти
Давненько читал про вакцинацию от гриппа. Каждый год новый вид гриппа. Чтобы изготовить вакцину от данного вида гриппа нужно около двух лет (как и для COVID-19). Откуда они знают какой грипп будет не в этом, а в следующем году чтобы успеть изготовить вакцину? Получается, что если вакцина для сегодняшнего гриппа действует, то они сами этот вирус гриппа распространяют. Сначала изготавливают вирус гриппа, после вакцину для этого гриппа, а после этот грипп запускают и продают вакцину от него, имеют стабильный доход. Помню, осенью 2013 года, когда ещё было всё спокойно, в телевизоре сказали, что на Украину надвигается 3 новейших, ужасных вида гриппа, канадский, европейский и какой-то NH. Неожиданно случился Майдан. Лучших условий для распространения гриппа, чем массовое скопление людей, трудно придумать, но эти три вида гриппа той зимой обошли Украину, даже я той зимой впервые гриппом не болел. Лучшее средство от всяких вирусов, это Майдан.
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24.10.2020 10:48 Відповісти
В прошлом году не угадали со штаммами вируса гриппа.
Прививка была бесполезна
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24.10.2020 13:39 Відповісти
7000 новых случаев и переполненные больницы в которых нет лекарст для бесплатного лечения от ковид - это лучшая реклама для партии зеленого наркомана накануне выборов.
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24.10.2020 14:20 Відповісти
желаю всем крепкого здоровья
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24.10.2020 16:33 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 571
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24.10.2020 17:06 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків - Цензор.НЕТ 1039
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25.10.2020 00:27 Відповісти
Ладно, уговорили, пандемия, так пандемия, гулять так гулять.
Но объясните мне, почему можно купить носки в отделах нижнего белья супермаркетов (такие отделы имеются в супермаркетах австралийских сетей Coles и Woolworth и супермаркеты открыты), и невозможно купить точно такие же носки точно таких же проиаводителей в одежных магазинах, которые закрыты из-за дурантина?
Где логика?
Нами управляют шизофреники?
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25.10.2020 06:53 Відповісти
 
 