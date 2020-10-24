Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину

Столичні слідчі повідомили про підозру одному з учасників конфлікту, унаслідок якого постраждав учасник АТО Іван Дєєв і його дружина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Ми встановили, що чоловіки почали з'ясовувати стосунки з приводу можливого порушення правил дорожнього руху. Як наслідок, один із водіїв із кулаками накинувся на опонента. Згодом у бійку між чоловіками втрутився ще пасажир БМВ та почав бити не тільки водія "Ауді", але і його дружину. Очевидці інциденту викликали поліцію, проте, коли правоохоронці прибули на виклик, активні учасники конфлікту зникли з місця події", - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи і встановили двох осіб, причетних до правопорушення. Одному з них слідчий Печерського управління поліції вже повідомив про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ветеран АТО Іван Дєєв постраждав під час дорожнього конфлікту 16 жовтня. За словами дружини Дєєва, двоє чоловіків напали на них після того, як Іван посигналив машині, що перекрила йому рух. Детальніше про інцидент можна дізнатися зі статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Донецький тіньовий мільйонер Свиридов побив тяжкохворого героя-диверсанта Івана Дєєва, який дивом вижив у катівнях бойовиків".