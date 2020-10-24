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Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину

Столичні слідчі повідомили про підозру одному з учасників конфлікту, унаслідок якого постраждав учасник АТО Іван Дєєв і його дружина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Ми встановили, що чоловіки почали з'ясовувати стосунки з приводу можливого порушення правил дорожнього руху. Як наслідок, один із водіїв із кулаками накинувся на опонента. Згодом у бійку між чоловіками втрутився ще пасажир БМВ та почав бити не тільки водія "Ауді", але і його дружину. Очевидці інциденту викликали поліцію, проте, коли правоохоронці прибули на виклик, активні учасники конфлікту зникли з місця події", - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи і встановили двох осіб, причетних до правопорушення. Одному з них слідчий Печерського управління поліції вже повідомив про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ветеран АТО Іван Дєєв постраждав під час дорожнього конфлікту 16 жовтня. За словами дружини Дєєва, двоє чоловіків напали на них після того, як Іван посигналив машині, що перекрила йому рух. Детальніше про інцидент можна дізнатися зі статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Донецький тіньовий мільйонер Свиридов побив тяжкохворого героя-диверсанта Івана Дєєва, який дивом вижив у катівнях бойовиків".
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Топ коментарі
+38
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 3364
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24.10.2020 09:54
+31
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7494Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7926Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 1831Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7269Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 2573
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24.10.2020 09:56
+31
К сожалению, мало кто в Украине осознает, какой хитрый, лживый, циничный враг УПЦ МП=РПЦ=ФСБ. Это коварный клан негодяев, свивший гнездо в самом сердце украинского православия - Киево-Печерской Лавре - не имеет ничего общего с верой. Это бизнес-проект ФСБ РФ для масштабного влияния на граждан Украины, манипуляторы, собравшие вокруг себя негодяев и подонков типа Новинского, Добкина, Вилкула и проч. нечисти. Не думайте, что покровительство УПЦ МП донецких рыгов было случайным, их объединяла ненависть ко всему украинскому и любовь к "русскому миру". Да и цели у них одни: деньги и власть.
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24.10.2020 10:17
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Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 3364
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24.10.2020 09:54 Відповісти
Подозрение ? В сизо на время следствия может нужно Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину - Цензор.НЕТ 3053
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24.10.2020 10:45 Відповісти
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7494Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7926Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 1831Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7269Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 2573
показати весь коментар
24.10.2020 09:56 Відповісти
К сожалению, мало кто в Украине осознает, какой хитрый, лживый, циничный враг УПЦ МП=РПЦ=ФСБ. Это коварный клан негодяев, свивший гнездо в самом сердце украинского православия - Киево-Печерской Лавре - не имеет ничего общего с верой. Это бизнес-проект ФСБ РФ для масштабного влияния на граждан Украины, манипуляторы, собравшие вокруг себя негодяев и подонков типа Новинского, Добкина, Вилкула и проч. нечисти. Не думайте, что покровительство УПЦ МП донецких рыгов было случайным, их объединяла ненависть ко всему украинскому и любовь к "русскому миру". Да и цели у них одни: деньги и власть.
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24.10.2020 10:17 Відповісти
Цікаво,які вірні адепти московсько православ'я в Україні крокують в першому ряду: єврей,молдаванин і напіввірменин-напівкацап.
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24.10.2020 12:23 Відповісти
даунбаське бидло шикує в Києві, а мало би тремтіти.
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24.10.2020 10:00 Відповісти
Взагалі то в цій справі ситуація досить двояка... Якщо з неї прибрати особливості сторін, тобто - "домбабвійці" та "учасник АТО", і розглядати як типовий конфлікт між фізичними особами то невідомо на чиїй стороні було б прихільність коментаторів...
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24.10.2020 12:16 Відповісти
А было бы оружие ...
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24.10.2020 10:01 Відповісти
Надеюсь резонанс сделает своё дело!А потерпевший настоящий герой,почитайте про него.
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24.10.2020 10:02 Відповісти
Поліція, без копняка, не могла порушити справу проти бика доуМбаського? ДБР не планує зацікавитися цими істотами, чи своїх не чіпає?
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24.10.2020 10:09 Відповісти
Если бы не резонанс в СМИ, все бы так и спустили на тормозах.
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24.10.2020 10:18 Відповісти
Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину - Цензор.НЕТ 5223
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24.10.2020 10:39 Відповісти
Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину - Цензор.НЕТ 6467
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24.10.2020 10:39 Відповісти
Один з Донбассу обісцяв меморіал Небесної Сотні.
Інший з Донбасу побив ветерана.
А Україна досі толерастує???
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24.10.2020 10:46 Відповісти
Я так розумію, "бикував" Свиридов, а підозру оголосили його водію?... Не перший випадок...
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24.10.2020 10:47 Відповісти
Підпільному мільйонеру-рецидивісту , чи одному з його шісток ? Це має значення .
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24.10.2020 10:58 Відповісти
Дорогі українці, будьте дуже уважні. "Руцький мір" ніколи не покладав надії знищити Україну. Його адепти уже відкрито про це заявляють. Українська армія зупинила ворожу армаду, яка мала намір "прорубати" сухопутний коридор до Криму та створити Новоросію. Герої повернулись із війни і отримують побиття від даунів з Донбасу, які шикують у столиці замість того, щоб сидіти у в"язниці. Це лише один з прикрих випадків, бо ніхто предметно не займається ні криміналітетом, ні ворогами держави. Що воно там робить у Києві? Який у нього там бізнес після втечі з Донбасу? Таких ідіотів -за поребрик. А коли більш серйозно, то для ******** реформованих правоохоронних органів та найсправедливіших судів хотів би розповісти один випадок із життя. На Заході України, в одному селі на Великдень 2 "герої" побили старшого чоловіка. Так би може і зійшло, але в це село прибула СОГ з молодим слідчим, ********* арештували, СІЗО, суд , реальний строк (відбуття покарання в спецкомендатурі). Через 25 років зустрів людей із того села, впізнали, у розмові повідомили, що з того часу в селі не було більше жодної подібної прикрої історії. Люди "прозріли", що так робити не можна.
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24.10.2020 11:10 Відповісти
Жітєля дамбаса вєрнуть назад в дамбас
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24.10.2020 11:43 Відповісти
Тільки без українського паспорта.
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24.10.2020 15:15 Відповісти
А де цивільні корпуси Азову, ПС чи це не їхнє діло,ах да проплатити немає кому. Хлопці де ви, куди дивитесь? Чи оцей покидьок недоторканий?
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24.10.2020 11:46 Відповісти
Може вступиш до цивільного корпусу Азову? Їх на всіх мудаків прокацапських не вистачає. Допоможи хлопцям.
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24.10.2020 12:30 Відповісти
Отрезать чем писять, пусть писяет через трубочку
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24.10.2020 12:44 Відповісти
или как баба , сидя ))
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24.10.2020 12:54 Відповісти
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
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24.10.2020 12:52 Відповісти
 
 