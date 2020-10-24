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Новини Політика України
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ДТЕК (545) НКРЕКП (411)

Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК

Стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це написав гендиректор компанії "Д.Трейдінг" Віталій Бутенко в колонці для "Економічної правди", передає Цензор.НЕТ.

"Стягнення плати за передачу електроенергії під час експорту суперечить взятим Україною зобов'язанням щодо Угоди про Асоціацію із ЄС, Договору про заснування Енергетичного співтовариства, позиції Секретаріату Енергетичного співтовариства, директивам ЄС та позиції Європейського суду справедливості", - написав Бутенко.

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Він зазначив, що компаніями групи ДТЕК сплачено 9 млрд грн за користування електричною мережею за період із 1 липня 2019 року.

Крім того, за його словами, встановлення тарифу на передачу струму під час експорту є прямим методом перешкоджання експорту електроенергії, оскільки створює додатковий фінансовий тягар для експортерів. І підкреслив, що жодна з країн не запроваджує такої плати, оскільки це призведе до подвійної оплати тарифу - в країні експорту і в країні споживання електроенергії.

"Це є порушенням національного та міжнародного законодавства, істотно знижує конкурентоспроможність української електроенергії у Європі. В Україні профіцит електроенергії. Вітчизняна генерація та ГарПок захлинаються у боргах. Експорт електроенергії є одним із важелів, що може допомогти галузі вийти із кризи", - підкреслив Бутенко.

На його думку, рішення НКРЕКП  щодо стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту є згубним не лише для енергетичної галузі, а й для економіки України загалом та її іміджу на міжнародному рівні.

Нагадуємо, що раніше Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства оприлюднив свою позицію щодо стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту. Зокрема, у висновку Секретаріату ЄЕС зазначається, що стягнення тарифу на передачу під час експорту суперечить статті 41 Договору про заснування Енергетичного співтовариства і Угоді про асоціацію з ЄС.
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Топ коментарі
+16
Пора уже ету рыжую Падлу вздернуть на столбе. Сколько еще Гудок будет издеваться над 40-ка миллионами украинцев? мало того что он нам впаривает свою ненужную електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены так он еще ворует у нас нашу дешовую атомную и толкает за бугор, при етом не хочет платить за использование наших ЛЕП, которые обслуживаем опять же мы за свои деньги.
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24.10.2020 10:47
+13
В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в дол

Падло Ахметовское, почему тогда в твоем Киевобленерго мне и многим другим моим клиентам отказываются подключить мощность более 3-5кВт, рассказывая что НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТЕЙ? Когда же тебя взорвут мразину сепарскую.
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24.10.2020 11:03
+9
ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ АТОМНАЯ ДЕШОВАЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ИДЕТ НА ЕКСПОРТ, КОГДА У НАС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТАТОЧНЫМ ОБРАЗОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕЙ?
ПОЧЕМУ АХМЕТОВСКИЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ ОБЛЕНЕРГО НЕ ДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БОЛЬШЕ 3-5кВт НА ОДИН ЧАСТНЫЙ ДОМ? Ето просто насмешка, государства над людьми, когда людям дают подключить (притом за бешенные деньги) всего 3кВт которых хватает только чтобы чайник закипятить. И ето бл**** в 21 веке.
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24.10.2020 10:51
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Оно и для людей с потолка взято.
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24.10.2020 10:45 Відповісти
Пора уже ету рыжую Падлу вздернуть на столбе. Сколько еще Гудок будет издеваться над 40-ка миллионами украинцев? мало того что он нам впаривает свою ненужную електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены так он еще ворует у нас нашу дешовую атомную и толкает за бугор, при етом не хочет платить за использование наших ЛЕП, которые обслуживаем опять же мы за свои деньги.
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24.10.2020 10:47 Відповісти
Наперсточники володіють світом Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 8739Такі реалії..
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24.10.2020 11:17 Відповісти
ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ АТОМНАЯ ДЕШОВАЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ИДЕТ НА ЕКСПОРТ, КОГДА У НАС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТАТОЧНЫМ ОБРАЗОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕЙ?
ПОЧЕМУ АХМЕТОВСКИЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ ОБЛЕНЕРГО НЕ ДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БОЛЬШЕ 3-5кВт НА ОДИН ЧАСТНЫЙ ДОМ? Ето просто насмешка, государства над людьми, когда людям дают подключить (притом за бешенные деньги) всего 3кВт которых хватает только чтобы чайник закипятить. И ето бл**** в 21 веке.
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24.10.2020 10:51 Відповісти
Не несите чепухи ни одна АЭС не соединена с сетями ЕС, весь экспорт электроэнергии идет с Бурштына, а это тепловая электростанция.
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24.10.2020 13:08 Відповісти
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245156043

Вот схема. Внимательно смотрим на стрелочки, куда экспортируется электроэнергия с РАЭС, ХАЭС, ЮУ АЭС.
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24.10.2020 13:38 Відповісти
Отличная схема. Думаю для вас не составит труда назвать 2 даты: когда Украина отсеоединилась от Росссийской энергосистемы и когда подсоединилась к Европейской энергосистеме, чтоб собственно продавать электроэнергию в ЕС. Насколько мне известно, только Бурштынский энергоостров подсоединен в системе ЕС, и он как обеспечивает Запад Украины электроэнергией+торгует излишками в ЕС.
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24.10.2020 14:13 Відповісти
Я вам предоставил карту из первоисточника, министерства энергетики. РАЭС и ХАЭС изначально проектировались под производства электроэнергии на экспорт. ЛЭП от РАЗС в сторону Киева протянули буквально лет 5-6 назад.
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24.10.2020 19:34 Відповісти
Проект и реальность вещи разные.
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25.10.2020 03:04 Відповісти
что за бред? У меня вон 30 квт подключено мощности.
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24.10.2020 15:02 Відповісти
бородатой бабушке нужно бабло ®
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24.10.2020 10:58 Відповісти
В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в дол

Падло Ахметовское, почему тогда в твоем Киевобленерго мне и многим другим моим клиентам отказываются подключить мощность более 3-5кВт, рассказывая что НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТЕЙ? Когда же тебя взорвут мразину сепарскую.
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24.10.2020 11:03 Відповісти
Потому что вы неуч и не понимаете, что речь идет о нехватке передающих мощностей, а именно подстанции не рассчитаны передавать больше и провода от них соответственно тоже.
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24.10.2020 13:11 Відповісти
Не хочется платить ? А нам в тридорога "зелёную" продавать в тютельку? Карма ...
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24.10.2020 11:23 Відповісти
По требованием ЕС? *ЕС* имеется ввиду Петина Европейская Солидарность? Тоесть простолюдинам подымать тарифы можно и даже нужно, а Ахметову низзя? Тоесть простолюдины обязаны платить и за подключение и за провода и за трубы которые нам насчитывает Обленерго Ахметова, и за растаможку и пошлины, а господину Ринату должна только чистая прибыль в Монако перечисляться? Заметили как с завидной регулярностью Бутусов печатает статьи как притесняют бедного Рината и заставляют его платить налоги а порохоботы поддерживают?
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24.10.2020 11:34 Відповісти
Может противоречит требованиям рыжей скотины ахметова?!
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24.10.2020 11:56 Відповісти
Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 8869 А що, передача єнергии на єкспорт осуществляется не по проводам?
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24.10.2020 12:01 Відповісти
По требованием ЕС?
А что, Украина уже полноправный член ЕС?
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24.10.2020 13:04 Відповісти
Нет, но с дуру много обязательств на себя взяла.
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24.10.2020 13:13 Відповісти
Не с дуру.
https://interfax.com.ua/news/election/575916.html
Для этого надо было мягко стелиться перед ЕС.
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24.10.2020 15:54 Відповісти
Бажаєш бути в ЄС ,то дотримуйся їх законодавства !!))
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24.10.2020 14:31 Відповісти
а якщо НЕ бажаєш ?
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24.10.2020 16:19 Відповісти
 
 