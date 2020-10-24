Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК

Стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це написав гендиректор компанії "Д.Трейдінг" Віталій Бутенко в колонці для "Економічної правди", передає Цензор.НЕТ.

"Стягнення плати за передачу електроенергії під час експорту суперечить взятим Україною зобов'язанням щодо Угоди про Асоціацію із ЄС, Договору про заснування Енергетичного співтовариства, позиції Секретаріату Енергетичного співтовариства, директивам ЄС та позиції Європейського суду справедливості", - написав Бутенко.

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Він зазначив, що компаніями групи ДТЕК сплачено 9 млрд грн за користування електричною мережею за період із 1 липня 2019 року.

Крім того, за його словами, встановлення тарифу на передачу струму під час експорту є прямим методом перешкоджання експорту електроенергії, оскільки створює додатковий фінансовий тягар для експортерів. І підкреслив, що жодна з країн не запроваджує такої плати, оскільки це призведе до подвійної оплати тарифу - в країні експорту і в країні споживання електроенергії.

"Це є порушенням національного та міжнародного законодавства, істотно знижує конкурентоспроможність української електроенергії у Європі. В Україні профіцит електроенергії. Вітчизняна генерація та ГарПок захлинаються у боргах. Експорт електроенергії є одним із важелів, що може допомогти галузі вийти із кризи", - підкреслив Бутенко.

На його думку, рішення НКРЕКП щодо стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту є згубним не лише для енергетичної галузі, а й для економіки України загалом та її іміджу на міжнародному рівні.

Нагадуємо, що раніше Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства оприлюднив свою позицію щодо стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту. Зокрема, у висновку Секретаріату ЄЕС зазначається, що стягнення тарифу на передачу під час експорту суперечить статті 41 Договору про заснування Енергетичного співтовариства і Угоді про асоціацію з ЄС.