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ОЗУ (155) СБУ (10003) Офіс Генпрокурора (2340)

СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Україні припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні незаконної оперативно-розшукової діяльності, збуті зброї, рейдерських захопленнях та вимаганнях, виготовленні та збуті наркотичних речовин.

Про це повідомив Офіс генпрокурора в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, колишні та чинні співробітники правоохоронних органів, колишні бійці добровольчих батальйонів, представники кримінального середовища та працівники охоронних компаній, які входили до складу угруповання, займалися незаконною детективною діяльністю. Чинні правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію. Крім цього, члени угруповання займалися продажем спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку", - наголошується в повідомленні.

Також члени ОЗУ, в якому були чітко розподілені ролі, збували вогнепальну зброю та вибухові речовини з ООС, брали участь у рейдерських захопленнях, виготовляли та збували наркотичні речовини, займалися вимаганням коштів у підприємців та незаконним заволодінням майном.

Дивіться також: Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели 45 одночасних обшуків у Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому за місцями функціонування так званих охоронно-детективних компаній, місцями проживання організаторів та членів угруповання та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів. "Вилучено спеціальні технічні засоби, зокрема засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувалися для отримання та передачі конфіденційної інформації та ведення незаконної оперативно-розшукової діяльності, а також боєприпаси і наркотичні речовини", - зазначено в повідомленні.

СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 01
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 02
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 03
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 04
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 05
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 06
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 07
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 08
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 09
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 10
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 11
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 12
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 13
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 14

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж (ст. 263, ст. 359 та ст. 361 КК України), а двом активним учасникам за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також: Поліція цьогоріч заарештувала майже 400 учасників ОЗУ та ліквідувала понад 270 організованих злочинних угруповань, - МВС. ВIДЕО

Слідчі дії тривають.

Натомість пресцентр СБУ повідомив, що у складі бандформування були колишні і чинні правоохоронці.

"Співробітники СБУ викрили майже 100 учасників злочинного угруповання. Крім правоохоронців у його складі були представники кримінального середовища й охоронних фірм", - інформує пресцентр.

За їхніми даними, учасники ОЗУ готували провокації напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.

"Зловмисники діяли під прикриттям так званої "охоронно-детективної компанії", - зазначили в СБУ.

СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 15
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 16
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 17
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 18
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах 19
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Топ коментарі
+31
Не цікавить...
Коли вже та СБУ займеться сепарнею і зрадниками національних інтересів при владі ?
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24.10.2020 11:09
+24
сама назва яка - служба безпеки УКРАЇНИ.
То займайтесь нею.
Бо зазирнеш у виборчий список , а там практично 50 % кремлівських потвор у владу балотуються.
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24.10.2020 11:11
+18
Я вже подумав був, - майнула думка, - що заарештували ОПГ-За Жиддя.
Але потім відразу ж згадав, хто в нас президент. І розчаровано зітхнув. СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 8632
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24.10.2020 11:48
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Коли вже та СБУ займеться сепарнею і зрадниками національних інтересів при владі ?
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24.10.2020 11:09 Відповісти
сама назва яка - служба безпеки УКРАЇНИ.
То займайтесь нею.
Бо зазирнеш у виборчий список , а там практично 50 % кремлівських потвор у владу балотуються.
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24.10.2020 11:11 Відповісти
Я вже подумав був, - майнула думка, - що заарештували ОПГ-За Жиддя.
Але потім відразу ж згадав, хто в нас президент. І розчаровано зітхнув. СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 8632
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24.10.2020 11:48 Відповісти
це ж рідна організація для ЗЕ.
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24.10.2020 11:50 Відповісти
Білий шум. Літінант імітує кипучу діяльність і ганяється за чортами.
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24.10.2020 11:14 Відповісти
НИКОГДА, с бухого сепара можно взять только анализ и то когда подуется, а тут баксы сейфы и премия от конкурентов СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 4113
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24.10.2020 12:07 Відповісти
ТАК УЖЕ СЛЕГКА ЗАНЯЛОСЬ.
В СБУ "День сурка". Задержаны представители охранных структур связанных с Медведчуком. Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали. Почти год назад. Но тогда отпустили с миром. Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.
* см. по теме https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника 05.12.2019 г. Вчерашние обыски в охранных структурах Медведчука - это логическое продолжение операции начатой СБУ еще в октябре 2019 г. когда СБУ ликвидировало тренировочный лагерь этих структур на Трухановом острове (сообщение Хроники от 25.10.2019 г.) После этого последовала попытка Медведчука и К открыто надавить на СБУ возбуждением ГБР дел против руководства СБУ (сообщение Хроники от 13.11.2019 г.).
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24.10.2020 12:48 Відповісти
ну так, - медведчуковские шуцманы, самые что ни на есть сепары и предатели...С кого же начинать, как не с них...?
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24.10.2020 13:28 Відповісти
В демократических странах, после этого министр сам пишет заяву.
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24.10.2020 11:14 Відповісти
А все було виявлено завдяки ось цьому
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах - Цензор.НЕТ 3358
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24.10.2020 11:15 Відповісти
Бєня віджимає бізнес в... самі знаєте в кого
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24.10.2020 11:17 Відповісти
Авак_off?
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24.10.2020 11:28 Відповісти
Если бы это государство, в котором невозможно разбогатеть по-честному, само не толкало бы своих граждан на преступления, то это была бы позитивная новость.
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24.10.2020 11:17 Відповісти
Заставляли бедных наркотиками торговать... Напиши конкретнее, кто именно их заставлял, а то какое то абстрактное "государство", которое как минимум мы сами и избираем. Не инопланетяне же "государство" привозят.
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24.10.2020 11:24 Відповісти
Негатив цієї новини в тому, що в правоохоронних органах багато зрадників.
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24.10.2020 13:31 Відповісти
а позитив в том что их взяли с поличным. Надеюсь, в судах дела не развалятся, зная наши суды...
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24.10.2020 14:02 Відповісти
все равно!!! вот если вы возьмете за яйца Мертвечука Портнова Бойко тогда риспект а этой дымовой завессой изображая видимость работы не удивиш к тому же Аваков останется на посту и не будет уволен
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24.10.2020 11:18 Відповісти
Мусора это бандиты в форме. Так было всегда
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24.10.2020 11:20 Відповісти
На других ресурсах пишут такое от источников в СБУ стали известны подробности этой спецоперации.

По их данным, было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире
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24.10.2020 17:45 Відповісти
А що на це скаже товаріщ Сабаков?! СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах - Цензор.НЕТ 3686
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24.10.2020 11:21 Відповісти
"Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм", - информирует пресс-центр.

======================================
сообщите когда кого-то из них посадят. Остальное-неинтересно. СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах - Цензор.НЕТ 4522
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24.10.2020 11:22 Відповісти
Никого.
Потому что:
- либо это часть предвыборной показухи
- либо кто-то охренел и не занес. Щас занесут и дело закроют или дадут условно, типа были процедурные нарушения при сборе доказательств и аресте, наши «славные» суды

Жили себе и жили. До 90-х дожили. Пипец
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24.10.2020 11:39 Відповісти
Ничего нового: правоохранители в Украине - это и есть ОПГ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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24.10.2020 11:30 Відповісти
Вот так лапти кацапоидные внушают. Что Украина недострана и территория бесстыдства и беззакония.
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24.10.2020 13:16 Відповісти
На жаль, на сьогодні Україною править мафія. І кацапи, звичайно, з того радіють і мають зиск.
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24.10.2020 13:34 Відповісти
Читаешь коменты-вроде нелегальный детсад накрыли.Банда,оборотни в погонах,взрывчатка,оружие,вроде бы радоваться надо,что отловили.Но...одна фраза-"бывшие воины добробатов",и все,пускай гуляют и дальше.А ведь речь идет об обычной банде.
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24.10.2020 11:35 Відповісти
Прослушка, трафик не смеши.предьяа только за не законное хранение из 100, всего нескольким человекам. Сейчас ментя СБУ накроют, круговорот в общем, никаких последствий кроме понравится избирателям
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24.10.2020 11:39 Відповісти
Я думаю добробатовцы там были в роли бойцов. Как показали последние несколько месяцев быть защитником своей страны - опасно, власть таких по тюрьмам держит ни за что
Рулили менты и сбушники.
По этому занесут куда надо и всех отпустят.
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24.10.2020 11:43 Відповісти
Поздняк метаться, выборы уже завтра.
От тормоза, надо было накрыть банду хотя бы неделю назад, чтобы пипл схавал накануне выборов
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24.10.2020 11:35 Відповісти
Главное работают. Славься Зе. Ты наш герой, Оскар твой!
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24.10.2020 11:36 Відповісти
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 6093 "Політіческоє преслєдованіє" "вождя бледноліцих"...
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24.10.2020 11:39 Відповісти
это вам, зебилы, отвлекающий инфоповод от Бакланова за обоссаный из-за "болгарки" памперс мужественной Зели
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24.10.2020 11:40 Відповісти
Сильно много аналогий зебила с овощем. Теперь еще одна. До усрачки перепуганные оба. Того яйцо с ног свалило, этого просто громкий звук.
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24.10.2020 11:46 Відповісти
Много аналогий . почему- кадры старые Аваков - пахан как был министром МВД так и рулит. все помят как при Порошенке еще установили . что Аваков только с Одессы ежемесячно имел 800 000 зелённых. Владимир А - это ширма. а правят - Аваков . Коломойский и К
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24.12.2020 16:36 Відповісти
На официальном сайте не распространяются, что это за организация такая из ссученых ментов и бывших добробатовцев, но уже известно, что это - национальный корпус. Операция проводилась СБУ в тайне от Авакова и Венедиктовой. Налицо начало конфликта между руководством СБУ и МВД. Баканов решил пошатнуть Арсена. Не знаю получится ли. Если Аваков не даст ответку в виде аналогичных действий по отношению к С-14, а Венедиктова - по отношению к Стерненко, то можно будет с уверенностью говорить, что у Баканова получается. Кстати, в его пользу говорит и тот результат, что члены нацкорпуса, напавшие на автобус Кивы, до сих пор на нарах, хотя Билецкий им обещал полную неприкосновенность для Фемиды.
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24.10.2020 11:51 Відповісти
Та конец Авакову скорее всего. Сейчас его бандюков зачистят, а он сам или сдрыснет или сядет. Как политик он кончился давно.
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24.10.2020 13:37 Відповісти
Сомневаюсь. Скорее всего он придет к одному клоуну, возомнившему себя королем и тонко намекнет, что завтра все эти ребята будут стоять под его резиденцией с коктейлями молотова.
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24.10.2020 23:33 Відповісти
Какая польза от ловли этих чертей, если суд их масимум через две недели выпускает.
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24.10.2020 11:55 Відповісти
предлагаете сразу их отпустить и даже не пытаться инчего сделать? вы шо - москаль?
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24.10.2020 14:04 Відповісти
А в Україні взагалі є злочинці окрім можновладців.депутатів і силовиків?
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24.10.2020 11:55 Відповісти
В СБУ "День сурка". Задержаны представители охранных структур связанных с Медведчуком.
Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали.
Почти год назад. Но тогда отпустили с миром.
Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.
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24.10.2020 12:20 Відповісти
а что бенин, Харьковский педофильный гомик сАбаков крышующий всю контробанду, янтарь, наркоту и т.д туда не входил!!!
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24.10.2020 12:27 Відповісти
А бывают вообще ОПГ без правоохранителей? СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 8672
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24.10.2020 12:30 Відповісти
Ні. Ніде в світі організованна злочинність не може довго існувати без прикриття з боку правоохоронців чи можновладців.
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24.10.2020 12:55 Відповісти
Макаков напрягся?? Или скажет шо я ни-чо не знаю и это не мои орлы??
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24.10.2020 12:32 Відповісти
Перед выборами изображают бурную деятельность. Свои своих накрыли СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 27726-го будут бухать в одном ресторане.
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24.10.2020 13:02 Відповісти
Имитация бурной деятельности паразитов и бездельников 27-30 -тысячной СБУ.Правильно пишут в коментах,что ,то или их отпустит,самый справедливый(коррупционный) суд в мире, то ли уголовное дело спустят на "тормозах",когда медведчуковцы занесут российские "бабки", так называемым ,следователям СБУ и так далее по списку украинских мерзостей,от которых противно.
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24.10.2020 13:24 Відповісти
Нет. Это попытка убрать силовой блок Авакова перед тем как его снять с поста. Сейчас зачистят его людей и всё. Нет Авакова.
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24.10.2020 13:34 Відповісти
Эти шавки, люди Авакова - не смешите мои тапки...
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24.10.2020 16:43 Відповісти
Короче, скоро Нацкорпус Белецкого будет свинки кидать в стены тюрьмы, где будет сидеть. Белецкий вспомнит кем он был при Януковиче. Зеком.
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24.10.2020 13:35 Відповісти
А всем этим Боцманам-Малютам пусть смотрят на судьбу Тесака. Великого вождя русских националистов. Что с ним стало.
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24.10.2020 13:35 Відповісти
Невже шайку Авакова-Бєлєцкого пресонули ?
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24.10.2020 13:46 Відповісти
Самое большое ОЗУ это МВС во главе с авакяном.
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24.10.2020 14:10 Відповісти
Роблячи аналіз подій в Україні "боротьбі"СБУ,прихожу до виводу,що іде чітко спланована операція проти держави__зробити хаос,неконтрольованіість, суцільної брехні, корупції,продажності,хамства і т.ін.--щоб розвалити державу.і розпалити ворожнечу. І як наслідок приходу до влади посібників фашистської росії.
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24.10.2020 15:13 Відповісти
Весь цей "травневий" шум перед виборами нагадує мені ще шум води з зливного бачка в талеті і нічого більше. Ще ніхто не сів, всі оці "подвиги"СБУ закінчуються нічим, бо там нічого нема.
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24.10.2020 15:13 Відповісти
А ЧТО ЭТО ЗА ПРИБОР НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ФОТО !?)
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24.10.2020 16:30 Відповісти
Е**т мозги картинками и мелкими сошками... А таких хитроскрытых и замаскированных преступников, как зеленский, ермак, лёвочкин, мертвечук - ну никак не могут поймать. Уж очень коварно они прячутся .7 Просто х*р найдёшь всей СБУой. !
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24.10.2020 17:04 Відповісти
Ну раз офіційні органи ймовірно неефективно виконують свою роботу, то хтось в країні повинен займатися проведенням оперативно-розшуковою діяльностю, хоч і тз незаконною
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24.10.2020 18:06 Відповісти
Классно арестовывать барыг, совсем не так фанатиков. а дальше как в том анекдоте Таксисту, нашедшему папку с грифом "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" предлагаем застрелиться самому!
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24.10.2020 19:42 Відповісти
В СБУ є патріотично налаштовані офіцери, які вітатимуть падіння віслюка оманського. підстава відсторонення віслюка від влади - державна зрада - підслідність сбу. не потрібно рипатись - народ усе зробить за вас
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24.10.2020 19:55 Відповісти
Згоден,але коли буде скорочення СБУ, iх перших постараються звiльнити,тобто як завжди буде негативний вiдбiр,таке природа ссученоi влади,а залишать "спецов" по кошмаренню бiзнеса,в них накопичилось багато "бабок",щоб "вiдмазатись.Плохе передчуття,що з такою владою,з таким кадровим вiдбором-негативна селекцiя СБУ буде ще гiрша.
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25.10.2020 08:30 Відповісти
 
 