СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах. ФОТОрепортаж
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В Україні припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні незаконної оперативно-розшукової діяльності, збуті зброї, рейдерських захопленнях та вимаганнях, виготовленні та збуті наркотичних речовин.
Про це повідомив Офіс генпрокурора в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, колишні та чинні співробітники правоохоронних органів, колишні бійці добровольчих батальйонів, представники кримінального середовища та працівники охоронних компаній, які входили до складу угруповання, займалися незаконною детективною діяльністю. Чинні правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію. Крім цього, члени угруповання займалися продажем спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку", - наголошується в повідомленні.
Також члени ОЗУ, в якому були чітко розподілені ролі, збували вогнепальну зброю та вибухові речовини з ООС, брали участь у рейдерських захопленнях, виготовляли та збували наркотичні речовини, займалися вимаганням коштів у підприємців та незаконним заволодінням майном.
Правоохоронці провели 45 одночасних обшуків у Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому за місцями функціонування так званих охоронно-детективних компаній, місцями проживання організаторів та членів угруповання та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів. "Вилучено спеціальні технічні засоби, зокрема засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувалися для отримання та передачі конфіденційної інформації та ведення незаконної оперативно-розшукової діяльності, а також боєприпаси і наркотичні речовини", - зазначено в повідомленні.
Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж (ст. 263, ст. 359 та ст. 361 КК України), а двом активним учасникам за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Натомість пресцентр СБУ повідомив, що у складі бандформування були колишні і чинні правоохоронці.
"Співробітники СБУ викрили майже 100 учасників злочинного угруповання. Крім правоохоронців у його складі були представники кримінального середовища й охоронних фірм", - інформує пресцентр.
За їхніми даними, учасники ОЗУ готували провокації напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.
"Зловмисники діяли під прикриттям так званої "охоронно-детективної компанії", - зазначили в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Коли вже та СБУ займеться сепарнею і зрадниками національних інтересів при владі ?
То займайтесь нею.
Бо зазирнеш у виборчий список , а там практично 50 % кремлівських потвор у владу балотуються.
Але потім відразу ж згадав, хто в нас президент. І розчаровано зітхнув.
В СБУ "День сурка". Задержаны представители охранных структур связанных с Медведчуком. Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали. Почти год назад. Но тогда отпустили с миром. Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.
* см. по теме https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника 05.12.2019 г. Вчерашние обыски в охранных структурах Медведчука - это логическое продолжение операции начатой СБУ еще в октябре 2019 г. когда СБУ ликвидировало тренировочный лагерь этих структур на Трухановом острове (сообщение Хроники от 25.10.2019 г.) После этого последовала попытка Медведчука и К открыто надавить на СБУ возбуждением ГБР дел против руководства СБУ (сообщение Хроники от 13.11.2019 г.).
По их данным, было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире
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сообщите когда кого-то из них посадят. Остальное-неинтересно.
Потому что:
- либо это часть предвыборной показухи
- либо кто-то охренел и не занес. Щас занесут и дело закроют или дадут условно, типа были процедурные нарушения при сборе доказательств и аресте, наши «славные» суды
Жили себе и жили. До 90-х дожили. Пипец
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Рулили менты и сбушники.
По этому занесут куда надо и всех отпустят.
От тормоза, надо было накрыть банду хотя бы неделю назад, чтобы пипл схавал накануне выборов
Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали.
Почти год назад. Но тогда отпустили с миром.
Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.