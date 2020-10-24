Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко

Церква Кіпру визнає автокефалію Української православної церкви.

Про це повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Предстоятель однієї із найдавніших і найавторитетніших церков, автокефалія якої була визнана III Вселенським собором, згадав ім'я митрополита Епіфанія в Диптиху під час спільної із членами Синоду Кіпрської церкви літургії. Це, як відомо, є актом визнання автокефалії ПЦУ і знаком встановлення повного євхаристійного спілкування", - написав він.

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