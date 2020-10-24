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Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Церква Кіпру визнає автокефалію Української православної церкви.
Про це повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Предстоятель однієї із найдавніших і найавторитетніших церков, автокефалія якої була визнана III Вселенським собором, згадав ім'я митрополита Епіфанія в Диптиху під час спільної із членами Синоду Кіпрської церкви літургії. Це, як відомо, є актом визнання автокефалії ПЦУ і знаком встановлення повного євхаристійного спілкування", - написав він.
Топ коментарі
+52 Ksenia VB
показати весь коментар24.10.2020 11:47
+34 18c49ed2
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+33 Шрек Баблокат
показати весь коментар24.10.2020 12:03
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Американцы же никого в Украине-Руси не убивали,земель её не аннексировали,историю её и самоназвание себе не присваивали,а наоборот Украине помогают, а вас,азиопскую рассеянскую орду спасали от голода в 20-ые годы прошлого века, века, в котором вы уморили искусственным голодом, страшной смертью миллионы украинцев,
Америка помогала харчами вам,вОнюшкам и в 90-ые, без их, Америки, помощи хрен бы Совок и Гитлера победил.
Так шта, ни русичам-украинцам, ни вам, сраной кацапо-орде, американцев не в чем упрекать и обвинять.
А попов своего москальського гебешного сатаната РПЦ-КГБ забирай к себе, в свою сраную рашка-говняшку, в Украине-Руси им делать нечего.
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Посмотрим шо завтра моя Одесса скажет...У нас Труханов, Кивалов, рабинович...и клоун филимонов....
...
Я буду портить бюллетень ....