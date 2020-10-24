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Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко

Церква Кіпру визнає автокефалію Української православної церкви.

Про це повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Предстоятель однієї із найдавніших і найавторитетніших церков, автокефалія якої була визнана III Вселенським собором, згадав ім'я митрополита Епіфанія в Диптиху під час спільної із членами Синоду Кіпрської церкви літургії. Це, як відомо, є актом визнання автокефалії ПЦУ і знаком встановлення повного євхаристійного спілкування", - написав він.

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Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко 01
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Топ коментарі
+52
Зелі до того діла немає.
Армія не його. Мова не його. Церква не його.
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24.10.2020 11:47
+34
Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2917
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24.10.2020 11:57
+33
Это прекрасное и важное для Украины и для Автокефальной Православной Церкви Украины событие..
но еще я хочу напомнить, что у РПЦ нет Томоса на Патриаршество(вообще нет, не получали), а Томос на автокефалию содержит около 70 поддельных подписей, т.е. это липовый сфальсифицированный документ..
таким образом, РПЦ это секта, а прихожане РПЦ и УПЦ МП это сектанты..
Правда на стороне Украины!!!
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24.10.2020 12:03
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Поки писав цю кацапську шльондру вже видалили. Це я на нього лаявся
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24.10.2020 15:37 Відповісти
санек,кацапсина сраная под прокси,а аннексия части украинской земли и убийство тысяч русичей-украинцев ботоксным вашим Сцарьком-лысогномом и вами,сраной азиопской кацапо-ордой, это и есть проявление вашей лживой, "братской любви"?

Американцы же никого в Украине-Руси не убивали,земель её не аннексировали,историю её и самоназвание себе не присваивали,а наоборот Украине помогают, а вас,азиопскую рассеянскую орду спасали от голода в 20-ые годы прошлого века, века, в котором вы уморили искусственным голодом, страшной смертью миллионы украинцев,
Америка помогала харчами вам,вОнюшкам и в 90-ые, без их, Америки, помощи хрен бы Совок и Гитлера победил.

Так шта, ни русичам-украинцам, ни вам, сраной кацапо-орде, американцев не в чем упрекать и обвинять.

А попов своего москальського гебешного сатаната РПЦ-КГБ забирай к себе, в свою сраную рашка-говняшку, в Украине-Руси им делать нечего.
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24.10.2020 15:42 Відповісти
Я бы мог написать глубокий комментарий, но *бись оно конём. Если завтра слуга урода наберёт больше 13% умножу рентабельность втрое
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24.10.2020 19:37 Відповісти
слуга народа еще не дно...днище зажиддя и шарий
....
Посмотрим шо завтра моя Одесса скажет...У нас Труханов, Кивалов, рабинович...и клоун филимонов.... Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2316
...
Я буду портить бюллетень ....
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24.10.2020 20:25 Відповісти
А если вы ночью проснулись на матрасе и над вами звездное небо, значит у вас украли палатку.
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24.10.2020 21:47 Відповісти
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