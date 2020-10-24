Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА

Від початку виборчої кампанії (із 5 вересня до 24 жовтня включно) до органів Національної поліції України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Загалом розпочато 622 кримінальні провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 622 кримінальні провадження: 310 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 312 пов'язано з виборчим процесом.

Загалом органи поліції склали 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.

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Місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.

У суботу, 24 жовтня, - "день тиші".