Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА
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Від початку виборчої кампанії (із 5 вересня до 24 жовтня включно) до органів Національної поліції України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Загалом розпочато 622 кримінальні провадження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 622 кримінальні провадження: 310 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 312 пов'язано з виборчим процесом.
Загалом органи поліції склали 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.
Місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.
У суботу, 24 жовтня, - "день тиші".
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Арестованный за уклонение от службы в королевской армии Италии 20-летний Бенито Муссолини. Швейцария 1903 г.
А ті згадають і баризі, і клоуну....
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ЭТО ПИПЕЦ !
С большим интересом жду результат «слуг» в Киеве. Кандидат в мэры - позорный, кандидаты в Киевсовет - кошмарные. Т.е. все, что они наберут - это «чистый» рейтинг Зеленского в столице. Все, что осталось. А, учитывая тот сброд, который партия президента ведет на выборы по всей стране, выше написанное касается и остальных регионов. Нынешние выборы - это такой себе референдум о доверии Зеленскому. И, что-то мне подсказывает, его результат Зеленскому не понравится.
Большая ошибка воспринимать результат на местных выборах как успех или неуспех той или иной киевской политсилы. Победа на выборах в местный совет «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины» - это, конечно же, не победа этих партий, а победа местных феодальных кланов, купивших франшизу у «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины». Партиям, которые их выдвинули, это если что и принесет, то разве что имиджевые проблемы. Потому что новоиспеченные местные депутаты будут, конечно же, заниматься тем же, чем они занимались до этого - конструированием схем и деребаном бюджетов.