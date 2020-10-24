УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4071 відвідувач онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
491 9
порушення (432) Нацполіція (13914)

Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку виборчої кампанії (із 5 вересня до 24 жовтня включно) до органів Національної поліції України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Загалом розпочато 622 кримінальні провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 622 кримінальні провадження: 310  відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 312 пов'язано з виборчим процесом.

Загалом органи поліції склали 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.

Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів 01

Дивіться також: Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери. ФОТОрепортаж

Місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.

У суботу, 24 жовтня, - "день тиші".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов - Цензор.НЕТ 7212
показати весь коментар
24.10.2020 11:58 Відповісти
Исторические Фото

Арестованный за уклонение от службы в королевской армии Италии 20-летний Бенито Муссолини. Швейцария 1903 г.

Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов - Цензор.НЕТ 3502
показати весь коментар
24.10.2020 12:04 Відповісти
Якщо клоун зі своїм цирком програє то не петюнцям, а - ОПЗЖ.
А ті згадають і баризі, і клоуну.... Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів - Цензор.НЕТ 2840
показати весь коментар
24.10.2020 13:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2HtCO53t5oo

-- --
ЭТО ПИПЕЦ !
показати весь коментар
24.10.2020 12:10 Відповісти
the ПАНДА: （Телеграм-канал）
С большим интересом жду результат «слуг» в Киеве. Кандидат в мэры - позорный, кандидаты в Киевсовет - кошмарные. Т.е. все, что они наберут - это «чистый» рейтинг Зеленского в столице. Все, что осталось. А, учитывая тот сброд, который партия президента ведет на выборы по всей стране, выше написанное касается и остальных регионов. Нынешние выборы - это такой себе референдум о доверии Зеленскому. И, что-то мне подсказывает, его результат Зеленскому не понравится.
показати весь коментар
24.10.2020 12:18 Відповісти
Да уж! Грязнее и позорнее кампании и не припомню за свои сто лет! А уж как криминалитет развернулся! Хоть в лихие 90-е я была в крутом бизнесе, но таких дерзких наездов в своем окружении переживать не пришлось. И слава Богу! Зато сейчас, можно сказать на закате своих лет, видишь такое, от чего кровь в жилах сворачивается. А похоже, это только начало...
показати весь коментар
24.10.2020 12:24 Відповісти
the Панда:
Большая ошибка воспринимать результат на местных выборах как успех или неуспех той или иной киевской политсилы. Победа на выборах в местный совет «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины» - это, конечно же, не победа этих партий, а победа местных феодальных кланов, купивших франшизу у «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины». Партиям, которые их выдвинули, это если что и принесет, то разве что имиджевые проблемы. Потому что новоиспеченные местные депутаты будут, конечно же, заниматься тем же, чем они занимались до этого - конструированием схем и деребаном бюджетов.
показати весь коментар
24.10.2020 12:27 Відповісти
Це все робочи моменти: https://uapost.com.ua/clyha-napodu-pozpoviv-iak-pidkypovyie-komisiiu-hotyie-falcyfikatsiiu-vybopiv-ta-cpivppatsiu-z-opzzh-bideo/
показати весь коментар
24.10.2020 12:45 Відповісти
Циркоа вистава-вибори ,триває !!))
показати весь коментар
24.10.2020 12:58 Відповісти
 
 