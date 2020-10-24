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Доплата військовим медикам, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, виплачуватиметься як премія, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Доплата військовим медикам, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, виплачуватиметься як премія, - Міноборони

Військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісяця будуть заохочувати грошовою премією. Наказ про це підписав міністр оборони України Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами міністра, через прогалини у нормативній базі військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, яка, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, нараховується працівникам закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України на період пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, зокрема з фонду міністра оборони України. Ці виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", - заявив Таран.

Премії виплачуватимуться і надалі, в період дії карантинних заходів, встановлених урядом.

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Виплату будуть здійснювати за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні. У наказі обов’язково зазначатимуть кількість днів, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії. Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт із лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати премій медикам відбудуться вже в листопаді.

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То есть не из фонда Ковид, куда вкинули 65 миллиардов,

а за счёт премий других военнослужащих
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24.10.2020 12:36 Відповісти
ключевое слово- "будут"
может будут, а может и не будут...
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24.10.2020 12:46 Відповісти
Знов буде все колись, як і всім медикам.
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24.10.2020 12:55 Відповісти
Премию могут дать, а могут и не дать. Хитрожопые ...
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24.10.2020 13:00 Відповісти
Головний госпіталь МО на Печерську, Київ, зі слів знайомого лікаря - кожного дня, зранку черга 100 - 150 людей хто з підтвердженим ковідідом, хто з пневмонією, за один день написали чотири лікаря на звільнення, чергують усі з усіх відділень, про 300 % надбавки сказали, ти військовий то мовчи і працюй. Потрібно приходити на зміну на 06:30 до 18.00, людей не вистачає. Перше чергування пройшло без жодного ковтку води і туалету.
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24.10.2020 13:13 Відповісти
А Таран знает, что премии не учитываются при начислении пенсий? Экономники гребаные.
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24.10.2020 13:43 Відповісти
А премии, как известно, в подсчет пенсии не входят. Курите бамбук, дорогие медики!
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24.10.2020 15:42 Відповісти
 
 