Доплата військовим медикам, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, виплачуватиметься як премія, - Міноборони

Військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісяця будуть заохочувати грошовою премією. Наказ про це підписав міністр оборони України Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами міністра, через прогалини у нормативній базі військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, яка, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, нараховується працівникам закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України на період пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, зокрема з фонду міністра оборони України. Ці виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", - заявив Таран.

Премії виплачуватимуться і надалі, в період дії карантинних заходів, встановлених урядом.

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Виплату будуть здійснювати за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні. У наказі обов’язково зазначатимуть кількість днів, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії. Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт із лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати премій медикам відбудуться вже в листопаді.

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