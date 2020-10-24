Понад 67 тисяч тестів зроблено за минулу добу, з них ПЛР - понад 40 тисяч, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів - понад 40 тис.
Про це повідомив на брифінгу в суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні залишається високим показник госпіталізації хворих на COVID-19. Наразі 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою, вже зайнято. Враховуються як хворі з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою", - розповів Степанов.
Він також зазначив, що за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів - понад 40 тис. досліджень. За словами міністра, в листопаді цей показник становитиме 50 тис. тестів на добу.
Загалом за добу проведено 67 573 тестування, зокрема 41 430 досліджень методом ПЛР, а також 26 143 - методом ІФА.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 2 177 осіб, померло 125 пацієнтів, свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Американский профессор недавно сказал что обрывки, ошметки ковида в организме до 70 дней.
Або навмисно не показують реальні дані.
І лікувати пневмонію вже, а не вірус. В стаціонарі, якщо є задишка.
Бо не завжди показує
А о качестве этих тестов уже и говорить нечего...
Приходиться платити по 1,5-2 тисячі за тест у приватних лабораторіях.