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Понад 67 тисяч тестів зроблено за минулу добу, з них ПЛР - понад 40 тисяч, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Понад 67 тисяч тестів зроблено за минулу добу, з них ПЛР - понад 40 тисяч, - Степанов

В Україні за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів - понад 40 тис.

Про це повідомив на брифінгу в суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні залишається високим показник госпіталізації хворих на COVID-19. Наразі 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою, вже зайнято. Враховуються як хворі з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою", - розповів Степанов.

Він також зазначив, що за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів - понад 40 тис. досліджень. За словами міністра, в листопаді цей показник становитиме 50 тис. тестів на добу.

Читайте також: За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків

Загалом за добу проведено 67 573 тестування, зокрема 41 430 досліджень методом ПЛР, а також 26 143 - методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 2 177 осіб, померло 125 пацієнтів, свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони.
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Топ коментарі
+3
ПЦР - это для исследований или какие?

Американский профессор недавно сказал что обрывки, ошметки ковида в организме до 70 дней.
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24.10.2020 12:57
+3
То треба робити КТ.
І лікувати пневмонію вже, а не вірус. В стаціонарі, якщо є задишка.
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24.10.2020 14:39
+2
А вот действительно, автор вроде заявлал, что тесты для исследований, а не диагностики, а их все больше и больше делают? И при этом рассказывают о ложно позитивных и ложно негативных.
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24.10.2020 13:40
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ПЦР - это для исследований или какие?

Американский профессор недавно сказал что обрывки, ошметки ковида в организме до 70 дней.
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24.10.2020 12:57 Відповісти
И все страны сразу прекратили тестирование?
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24.10.2020 13:26 Відповісти
А вот действительно, автор вроде заявлал, что тесты для исследований, а не диагностики, а их все больше и больше делают? И при этом рассказывают о ложно позитивных и ложно негативных.
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24.10.2020 13:40 Відповісти
Наверное, где-то есть еще как минимум один профессор, который говорит, что и для диагностики подхожит, хотя и с рядом оговорок.
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24.10.2020 13:50 Відповісти
Все эти тесты дают ложные результаты. Их не даром хреначат каждый день всем кто попадается, потому что они дают видимость пандемии, которой нет в природе. Степанов - слуга сатаны и занимается утилизацией украинцев.
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24.10.2020 16:33 Відповісти
вчера с челом из красноярска общался - вот там Опа с большой буквы! Жена знакомого зная что у нее ковид не говорила мужу об этом, и когда у него появились симптомы - отговаривала от ренгена.. в надежде что скопытится и к рукам прибрать имущество. Вот это трешак! россия- это просто тупиковая ветвь эволюции , он сказал по итогу!
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24.10.2020 13:53 Відповісти
Ложно позитивная жена.
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24.10.2020 13:58 Відповісти
Напомнило анекдот про Чапаева, Анку и бактериологическую войну.
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24.10.2020 14:16 Відповісти
а нех было жениться на такой жене...
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24.10.2020 15:01 Відповісти
Да. Поэтому сейчас грипп и другие ОРВИ пропали. Всё на ковид записывается.
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24.10.2020 17:07 Відповісти
Папуга.
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24.10.2020 12:57 Відповісти
До жопи можна прикласти ці тести, коли показує негативний, а людина задихається, яка ніколи нічим не хворіла.
Або навмисно не показують реальні дані.
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24.10.2020 14:25 Відповісти
То треба робити КТ.
І лікувати пневмонію вже, а не вірус. В стаціонарі, якщо є задишка.
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24.10.2020 14:39 Відповісти
Тестити потрібно кілька разів.
Бо не завжди показує
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24.10.2020 14:39 Відповісти
про шо ви кажете .. тут люди одного по десять днів чекають, а де інде і в черзі стоять по три дні шоб здати мазки.. а ви по кілька разів...
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24.10.2020 15:00 Відповісти
а с каких это вдруг х..ёв начали по 70 тыс. тестов в сутки "печатать" ?? .. Шо новых лабораторий понастроили ?-Нет. Или оборудования накупили в работающие ?? -Нет. Или может лаборантов добрали на работу несметное количество ???-Нет. Тогда в чём причина такого взлёта тестирования ??
А о качестве этих тестов уже и говорить нечего...
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24.10.2020 14:56 Відповісти
Бабло распиливают под фуфлодемию.
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24.10.2020 17:08 Відповісти
Степанов, ти таке ж тупе брехло, як і твій зедибілохозяїн, ти **** був на переферії в лікарнях, я три тижні з двусторонньою відносною пневмонією міг би багато тобі розповісти про про твою стану кончена убогу та розкрадену медицина і не по докладах, а з середини як вона є...Але ж тварина ти ти кончена, тому це тобі і на не ну... Бо ти просто коЗЕл...
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24.10.2020 15:21 Відповісти
Цікаво - а скільки тих 40 тисяч тестів зробили безкоштовно? Бо їх не роблять навіть захворівшим людям, якщо в них нема високої температури та іншіх небеспечних проявів Ковіду. Тобто якщо в тебе хвороба проходить зі слабкою симптоматикою, то фіг ти допросишся безкоштовного тестування!
Приходиться платити по 1,5-2 тисячі за тест у приватних лабораторіях.
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24.10.2020 18:25 Відповісти
 
 