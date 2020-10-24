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У ЗСУ за добу 131 новий випадок COVID-19, хворіє 1 317 осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У ЗСУ за добу 131 новий випадок COVID-19, хворіє 1 317 осіб

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 131 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З них у закладах охорони здоров'я перебувають 19 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 94 людини.

Загалом станом на 10:00 24 жовтня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 317 осіб.

Читайте також: За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків

За час пандемії вже одужали 3 608 осіб, летальних випадків - 14. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 357 осіб.
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Давайте розмірковувати логічно:
кого наспрвді можуть цікавити щоденні звіти про кількість нових випадків COVID-19 в ЗСУ?
На мій погляд - тільки ворога..
Тоді для чого оприлюднювати в ЗМІ ці щоденні звіти??
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24.10.2020 12:51 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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24.10.2020 12:55 Відповісти
Мені теж здається, що ці оповіщення зайві. Достатньо і тих звітів Степанова, що він дає по цивільним. Тим паче, що ті, хто їх слухають, не завжди адекватно реагують і замість посилити власний захист, шастають без масок, та й руки зайвий раз не помиють. Наче з них від того шкіра злізе...Зате шпигуни від того мають інформаційний зиск.
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24.10.2020 13:01 Відповісти
Сподіваюсь, у вашому трактуванні НАЇВНА не означає ДУРНА?
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24.10.2020 13:16 Відповісти
 
 