Саміт ЄС-Україна був успішним, хоча там і не було проривних рішень, - представниця Єврокомісії Матернова
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Саміт ЄС-Україна, який відбувся 6 жовтня в Брюсселі, був успішним, його рішення є свідченням зрілості двосторонніх відносин, що вийшли на рівень конкретної співпраці.
Про це заявила представниця Єврокомісії Катерина Матернова, заступниця генерального директора з питань політики сусідства та розширення ЄС, яка очолює європейську оперативну групу підтримки України в здійсненні структурних реформ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я повністю поділяю думку, що саміт ЄС-Україна був успішним. Можливо, у когось викликає розчарування, що там не було проривних рішень. Я б сказала, що це добре. Ми досягли тієї стадії у двосторонніх відносинах, яка є ширшою за ті, що потрапляють у кричущі заголовки. Вони є інколи буденними, і звучать зовсім не "сексі", як, наприклад, угода про відповідність технічних стандартів, авіаційна угода або угода, як взаємодіяти у "зеленій" трансформації. Це такий технократичний порядок денний, але я дуже задоволена, що цей саміт був наповнений багатьма конкретними кроками", - сказала представниця Єврокомісії.
За її словами, друга мета, якої європейська сторона хотіла досягти під час саміту, - це переконатися, що президент Зеленський особисто та його найближча команда глибоко сприймають цей порядок денний.
"Зеленський все ще відносно нова людина, це був другий саміт для нього, адже перший відбувся лише за кілька днів після його інавгурації. Цей саміт був першим через рік, окрім того, це була можливість спілкування на особистому рівні також із новим керівництвом інституцій Євросоюзу. На жаль, президент Єврокомісії фон дер Ляєн не змогла взяти участі, фізична зустріч, будемо сподіватися, відбудеться пізніше, але вже відбулося багато телефонних обмінів та телеконференцій", - зауважила Матернова.
Вона нагадала, що упродовж минулого року Україні вдалося досягти помітних результатів у реформах та у двосторонній співпраці з ЄС. Наприклад, провести анбандлінг (розукрупнення. – Ред.) "Нафтогазу", до чого європейська сторона закликала упродовж багатьох років. Запрацював Вищий антикорупційний суд, була здійснена земельна реформа. Важливі перетворення відбулися у банківському секторі, була повернута кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, здійснена фіскальна децентралізація, за якою повноваження щодо збирання податків були передані місцевій владі.
"Формально та неформально під час саміту ми потужно підтримували українську владу у продовженні реформ. Ми були з нею чесними, як із друзями, і висловили занепокоєння щодо деяких аспектів судової системи в Україні, нагадали про необхідність продовжувати звужувати простір для корупції і рухатися до ефективнішого переслідування корупційної поведінки, ніж це було до цього", - повідомила представниця Єврокомісії.
Матернова нагадала, що оперативна група Єврокомісії з підтримки реформ в Україні, яку вона очолює з березня поточного року, є унікальною структурою, до якої залучено представників різних секторів Єврокомісії.
"Жодна інша країна світу за межами Євросоюзу, окрім України, не має такої оперативної групи. Ми намагаємося повною мірою скористатися її перевагами разом із колегами з усієї Єврокомісії і від Європейської служби зовнішніх дій. Ми готові продовжувати цей діалог", - наголосила представниця Єврокомісії.
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