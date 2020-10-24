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Новини Політика України
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ТСК (343) корупція (4067) Пузійчук (2) ДАБІ (97)

Навіть за Януковича будівельна галузь не була настільки заблокованою, маємо масштабну корупцію та імітацію реформи, - нардеп "Батьківщини" Пузійчук. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Батьківщини", голова Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Андрій Пузійчук заявляє про безпрецедентну корупцію у галузі. Про це свідчать численні звернення і скарги, що надходять на адресу ТСК.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи в країні не було настільки заблоковано будівельну галузь. У державі відбувається імітація реформи, натомість створено тепличні умови для корупціонерів, для їхнього оточення, для бек-офісів, які адмініструють ДАБІ", - зазначає Пузійчук.

За його словами, чиновники ДАБІ блокують роботу державних і комунальних підприємств: "Не видають дозвіл на реконструкцію газотранспортної системи країни, яка є стратегічною власністю держави. Інший приклад: комунальне підприємство "Ковельводоконал" не може виконати реконструкцію мереж, і сорокатисячне місто на межі того, щоб залишитися без води. Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" у Києві отримало три відмови на будівництво житла для атовців, для воїнів, які захищають нашу державу".

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"Президент Зеленський має зробити висновки, можливо, не найкращі висновки для тих осіб, які йому запропонували таку псевдореформу. Адже саме цією так званою реформою створено сприятливе поле для незаконних забудов, для порушення норм, для процвітання корупції. Натомість доброчесні забудовники не можуть отримати дозволів, ввести об'єкти в експлуатацію", - підсумував Пузійчук.

Він також озвучив першочергові кроки, які необхідно зробити, щоб розблокувати роботу в будівельній галузі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Служба безпеки України викрила посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності введення об'єктів в експлуатацію.

Навіть за Януковича будівельна галузь не була настільки заблокованою, маємо масштабну корупцію та імітацію реформи, - нардеп Батьківщини Пузійчук 01
Навіть за Януковича будівельна галузь не була настільки заблокованою, маємо масштабну корупцію та імітацію реформи, - нардеп Батьківщини Пузійчук 02
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Топ коментарі
+10
Ну а что вы хотите? Вова голытьбу собрал через интернет и сказал ЖРИТЕ, СКОЛЬКО ВОЙДЕТ, МЫ ТУТ НЕНАДОЛГО. Вот везде только и занимаются набиванием защечных мешков.
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24.10.2020 13:43
+6
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 1734
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24.10.2020 14:01
+5
мусейчук позавчера пиарилась в своей праве на вдалу на смертях медиков, которые не умерли ниразу, но их сыночка в Бога не верит, бо распятый мальчик Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 2775
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24.10.2020 13:51
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Ну а что вы хотите? Вова голытьбу собрал через интернет и сказал ЖРИТЕ, СКОЛЬКО ВОЙДЕТ, МЫ ТУТ НЕНАДОЛГО. Вот везде только и занимаются набиванием защечных мешков.
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24.10.2020 13:43 Відповісти
потому и прикольно читать требования новых лиц которые типа "не будут воровать")
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24.10.2020 13:52 Відповісти
На предприятии где работает ~ 1000 человек, меньше половины трудоустроенны, и то на всякий случай - мало ли проверка налоговой с Киева. Если вдруг эта проверка, то все кто не по трудовой в приказном порядке как тараканы со всех щелей только не через проходную по домам ! Кто по трудовой, тот получает по документам минималку, а в конверте остальные деньги ! Я уверен, что такое везде ! И о каких поступлениях в казну при таком расскладе может идти речь ???
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24.10.2020 13:46 Відповісти
И да, начиная с первого марта, предприятие для госорганов числится на карантине, хотя все работают ! Налоги ~ 1000 гр. в месяц с минималки исправно снимаются, а в пенсионный фонд поступления не идут ! При вопросе почему так, и когда это безобразие закончится - отвечают если не нравится - увольняйся.
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24.10.2020 13:53 Відповісти
А что за предприятие?
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24.10.2020 14:11 Відповісти
Я еще хочу работать. Так, что извините.
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24.10.2020 14:29 Відповісти
Я таких историй могу сочинить множество. Навіть за Януковича будівельна галузь не була настільки заблокованою, маємо масштабну корупцію та імітацію реформи, - нардеп "Батьківщини" Пузійчук - Цензор.НЕТ 1189
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24.10.2020 14:43 Відповісти
Позвони директору Черниговского кирпичного завода, телефон в нете найдешь, он тебе расскажет про ситуацию.
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24.10.2020 15:36 Відповісти
ЄСВ хоча б мінімальна, а це в пісійний фонд, платиться обов'язково, це якщо без зберження зп у відпустці, то не платять.
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24.10.2020 17:45 Відповісти
вы правы - это везде, мне знакомые тоже самое рассказывают... мало того, тягают как им удобно - сегодня чел по трудовой, а через месяц уже нет -потом обратно переставляют
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24.10.2020 14:14 Відповісти
вирните федрыча и бакс по восемь, да зебобы? Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 3162
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24.10.2020 13:47 Відповісти
Не неси чушь. Достаточно включить 1+1 чтоб убедится что коррупции в Украине уже нет как явления, благодаря мудрому руководству Владимир Ссанича. А отдельные малозначительные случаи связаны исключительно с именем кровавого шоколадного барыги.
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24.10.2020 13:49 Відповісти
мусейчук позавчера пиарилась в своей праве на вдалу на смертях медиков, которые не умерли ниразу, но их сыночка в Бога не верит, бо распятый мальчик Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 2775
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24.10.2020 13:51 Відповісти
дрібні людці, гієни стервоїдні,
які ж ви ласі на чужу біду

до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
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24.10.2020 14:02 Відповісти
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 1133
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24.10.2020 14:17 Відповісти
Особисто знаю двох забудовників Україно-малоазійського походження, котрі рвонули в Україну на легкі хліба.
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24.10.2020 13:58 Відповісти
Пузийчук - член богатой и влиятельной семьи застройщиков: строительный бизнес есть и у его отца Виктора Пузийчука, и у старшего брата Виталия Пузийчука, который является одним из совладельцев крупной строительной компании «Фундамент», заместителем гендиректора которой на момент избрания являлся Андрей Пузийчук.
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24.10.2020 14:01 Відповісти
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 1734
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24.10.2020 14:01 Відповісти
Юля активізується! Євреї готують рокіровку. Далі треба чекати небувалого рейтингу ВАНОЇ
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24.10.2020 14:34 Відповісти
Як вона активізується, коли її реклами немає на ТБ? Я ще дивувався, а що з Юлею, що зовсім немає реклами? Так недовго і забути.
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24.10.2020 18:32 Відповісти
это не тот пузийчук, семейка которого, "застройщики от бога", через тендер не может получить ни одного заказа на застройку, а только по блату от федырыча легитимного получала за откаты? оказывается его ВОНА пригрела, ну, ну. ему грех не возмутиться "коррупцией", так скоро совсем семейка "строителей от бога" в трубу вылетит. в такой печальной ситуации можно и на бывшего благодетеля федырыча гнать
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24.10.2020 15:01 Відповісти
Потому, как при Януковиче Захарченко был шестеркой, на которую была управа
На крышующего строительную мафию Авакова нет никакой управы.
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24.10.2020 15:58 Відповісти
Будувати можна лише при умові, що є підписані протоколи громадських слухань з місцевим населенням. Але такого ніде нема по Україні! Це значить, що ми живемо не в демократичній країні як має бути за Конституцією, а за режиму стаціонарного бандита, який в ставленні до людини гірший, за комуністичний режим.
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24.10.2020 16:10 Відповісти
Собственно, строительная отрасль - везде золотое дно для всеразличных форм коррупции, и США тут далеко не исключение. В Филаделфии, к примеру, давно говорят "за каждым подрядчиком стоит человек Гамбино", и это не такая уж невинная шутка, как может показаться.
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24.10.2020 18:30 Відповісти
Зеленский и каждый член его маланской банды совершают в день от 10 до 30 преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Украины. Но особенно трясутся руки у зеленого вырыга, когда они понимают, что в Киеве устоялся европейский рынок жилья и ипотеки, и они ничего не смогут украсть. Особенно атакуют зеленские онанисты системных игроков рынка жилья Киева с репутацией -- ДБК3 ДБК4 Сага Девелопмент Столица Груп ПРАТ Фундамент Интергалбуд, правда их везде посылают накуй. Собираются просто с кошмарным обыском и полной блокировкой деятельности в офис Столица Груп - без жилья останутся около 36 К инвесторов.
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24.10.2020 19:29 Відповісти
 
 