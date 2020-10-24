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Виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією у "день тиші", - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією у

Правоохоронці зафіксували 275 повідомлень про порушення в "день тиші", більшість із них - це незаконна агітація. Поліцейськими складено вже 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Станом на 12:00 виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією. Серед основних видів незаконної агітації загалом зафіксовано випадків агітації на білбордах - 96, 44 - роздача агітаційної продукції, 16 - агітація в будівлях, 12 - заклики голосувати за партію або кандидата, 5 - агітація у ЗМІ, 5 - агітація на автомобілях, 2 - агітація без ознак приналежності до політичної сили, 1 - агітація у громадському транспорті.

"Поліцейські повідомили в органи місцевого самоврядування про виявлені порушення, тому на місця виїжджали комунальні служби, наразі агітаційні матеріали демонтують", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 12:00 поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. З них 42 протоколи - за ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять інформації про установу, що здійснила друк, їхній тираж, не містять інформації про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

8 протоколів було складено за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації), 3 - за ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), один протокол - за ст. 212-14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Топ коментарі
+2
У Сумах СБУ затримала депутата облради від ОПЗЖ за вимагання 4 тисяч доларів. Чому немає цього в стрічці новин? Чи це також агітація?
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24.10.2020 14:30
+2
І Хомчака з новосіллям не поздоровили)
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24.10.2020 14:55
+1
Арахамия нашел под колесом авто подозрительный сверток
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24.10.2020 14:51
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У Сумах СБУ затримала депутата облради від ОПЗЖ за вимагання 4 тисяч доларів. Чому немає цього в стрічці новин? Чи це також агітація?
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24.10.2020 14:30 Відповісти
Це вчорашня інфа. Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6355
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24.10.2020 14:37 Відповісти
І Хомчака з новосіллям не поздоровили)
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24.10.2020 14:55 Відповісти
Це ганебне неподобство !!)
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24.10.2020 14:57 Відповісти
Ну і які покарання??))
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24.10.2020 14:34 Відповісти
Що там вже агітувати?
Найкращий агітатор, це - реалії життя...
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24.10.2020 14:35 Відповісти
Кращий агітатор ,це зомбоящик,з вселякими Голобородьками !!))
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24.10.2020 14:37 Відповісти
Для кого як..... Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2272
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24.10.2020 14:39 Відповісти
Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9935 !!!))
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24.10.2020 14:45 Відповісти
опитування зе це і є незаконна агітація в день виборів.
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24.10.2020 14:37 Відповісти
мародерам смерть
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24.10.2020 14:45 Відповісти
Понад 200 тисяч бюлетенів недійсні: поліція Маріуполя проводить перевірку ...рюский мир методично наступает,юго восток плавно может перейти в Московию
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24.10.2020 14:38 Відповісти
73% -овий лохторат поступово переміщується в бік зажопінців і Ко !!))
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24.10.2020 14:48 Відповісти
********** учавстует?
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24.10.2020 14:40 Відповісти
агитация-то фигня...вот чего они проворачивают



Лисуня
Я працюю у виборчих комісіях вже більше 20 років. Жодного разу, я наголошую - жодного разу у нас не було у запакованій в типографії пачці зайвих бюлетенів!
Але, блд, не цього разу... Будьте пильними, щоб тварі не сдєлали нас ще раз.
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24.10.2020 14:40 Відповісти
В трамвае.....Педалька менторским тоном рассказывает как руки мыть......... Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5136
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24.10.2020 14:44 Відповісти
Арахамия нашел под колесом авто подозрительный сверток
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24.10.2020 14:51 Відповісти
З лайном??))
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24.10.2020 14:54 Відповісти
опередил , только хотел написать
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24.10.2020 14:55 Відповісти
У великій родині.....!!!)))
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24.10.2020 14:58 Відповісти
Зелена пліснява ,це хлопчаки з брудними попками , в порівнянні з зажопінцями!! Зажопінці , це реальна загроза суверенітету України та українцям , як націі ,це агресивні адепти "Русского мира" !!))
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24.10.2020 14:53 Відповісти
Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4955
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24.10.2020 14:55 Відповісти
А когда опубликуют эту же информацию, но с привязкой к партиям? Бо так как есть, эта информация ни о чем, герои не названы.
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24.10.2020 21:02 Відповісти
 
 