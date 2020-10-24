Виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією у "день тиші", - Нацполіція

Правоохоронці зафіксували 275 повідомлень про порушення в "день тиші", більшість із них - це незаконна агітація. Поліцейськими складено вже 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Станом на 12:00 виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією. Серед основних видів незаконної агітації загалом зафіксовано випадків агітації на білбордах - 96, 44 - роздача агітаційної продукції, 16 - агітація в будівлях, 12 - заклики голосувати за партію або кандидата, 5 - агітація у ЗМІ, 5 - агітація на автомобілях, 2 - агітація без ознак приналежності до політичної сили, 1 - агітація у громадському транспорті.

"Поліцейські повідомили в органи місцевого самоврядування про виявлені порушення, тому на місця виїжджали комунальні служби, наразі агітаційні матеріали демонтують", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 12:00 поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. З них 42 протоколи - за ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять інформації про установу, що здійснила друк, їхній тираж, не містять інформації про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

8 протоколів було складено за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації), 3 - за ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), один протокол - за ст. 212-14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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