Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців
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"Опитування від Зеленського" - це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою і грубе порушення Конституції та законодавства України.
Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі.
За його словами, брудні технології, що застосовуються Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування.
"Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як ті проголосують, щоб створити у громадян враження, що "Зе-слуги" вболівають за їхнє майбутнє і найближчим часом реалізовуватимуть популістичну маячню, зазначену в запитаннях", - сказав Турчинов, підкресливши, що так званих волонтерів "Слуги народу" наймають за необліковану готівку (чорний нал).
Політик підкреслив, що цинізм цього фарсу полягає ще в тому, що "у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх його "забаганок" і обіцянок під час перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації)".
"Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не запитав", - пояснив Турчинов.
"Раджу всім не брати участі у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у разі нав’язливого приставання до вас представників "Слуги народу" на виборчих дільницях, - фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців", - сказав він, резюмувавши, що ніхто не має права агітувати в день голосування та перешкоджати волевиявленню наших громадян.
Будь ласка, зачекайте...
На це безглузде і протиправне опитуванна підуть мілліони грн , в той час , коли в Чернівецькій , Харківській і інших областних
лікарнях бракує кисню!
Ситуація критична , хворі дихають по черзі !!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сейчас на сайте уже есть 99 вопросов, из которых путем голосования будут отобраны 5 вопросов для опроса 25 октября.
"Зеленский хочет опроса в день выборов? Уже есть видосик о 5 вопросах? Мы, Справа громад, авторитетно заявляем - это лютый трэш, нарушение закона и просто "мерзость". Но поскольку каждый из нас - президент... мы тоже проведем свой опрос", - отмечают создатели сайта.https://5-zapytan.org.ua/
6 хрестів, як на цвинтарі, якими ви позначили місце моїх коментарів свідчать тільки про одне - вам немає чим відповісти, крім хрестиком, але це з вашої, вже поголеної курячої гузки ("Кривавого нібито Пастора") не зніме відповідальності, сподіваюсь за іншого президента кримінальної, бо просраний Крим, це злочин без терміну давності.
А з вас, принаймні моральної.
Проте, про що я. Яка там мораль - тільки політична, і кишенькова доцільність, в сенсі в кишені грошенят побільшає.
Згинете ви всі без сліду в історії, а дітям вашим, можливо, буде соромно...
А що поробиш - ВОВА СИЛЬНО ХОЧЕ ДО ТЮРМИ