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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17387) опитування (1403) Турчинов (1084)

Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Раджу не лише ігнорувати

"Опитування від Зеленського" - це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою і грубе порушення Конституції та законодавства України.

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі.

За його словами, брудні технології, що застосовуються Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування.

"Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як ті проголосують, щоб створити у громадян враження, що "Зе-слуги" вболівають за їхнє майбутнє і найближчим часом реалізовуватимуть популістичну маячню, зазначену в запитаннях", - сказав Турчинов, підкресливши, що так званих волонтерів "Слуги народу" наймають за необліковану готівку (чорний нал).

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Політик підкреслив, що цинізм цього фарсу полягає ще в тому, що "у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх його "забаганок"  і обіцянок під час перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації)".

"Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не запитав", - пояснив Турчинов.

"Раджу всім не брати участі у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у разі нав’язливого приставання до вас представників "Слуги народу" на виборчих дільницях, - фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців", - сказав він, резюмувавши, що ніхто не має права агітувати в день голосування та перешкоджати волевиявленню наших громадян.
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Топ коментарі
+62
Ни кто не боиться, просто НАРУШЕНИЕ Конституци Украины есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ и его надо тщательно задукоментировать. Для суда.
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24.10.2020 15:09
+48
Турчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей - Цензор.НЕТ 6853
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24.10.2020 15:06
+37
Боюсь показаться банальным, но соблюдение законов избирательного права, хотя бы самим президентом, не последнее дело.
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24.10.2020 15:10
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Блазень опитує дурнів...
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24.10.2020 19:13 Відповісти
Он их не спрашивает. Просто когда начнётся развал, он скажет - так хотел народ, а я выполнял его волю...
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24.10.2020 19:32 Відповісти
Раніше спортсмени йшли в тренери, тепер в політику. Рівень самозакоханності людей різко стартонув вгору. Кожен бачить себе Верховним управителем системи. Як вони вже дістали усі.
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24.10.2020 19:55 Відповісти
кто не хочет тот не будет в опросах не понятных участвовать
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24.10.2020 21:13 Відповісти
Зеленський, по@онок , , будеш відповідати за таку ситуацію по всій країні на суді.
На це безглузде і протиправне опитуванна підуть мілліони грн , в той час , коли в Чернівецькій , Харківській і інших областних
лікарнях бракує кисню!
Ситуація критична , хворі дихають по черзі !!
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24.10.2020 22:49 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.10.2020 23:16 Відповісти
В сети Интернет появился сайт 5-zapytan.org.ua, на котором каждый желающий может поставить свой вопрос к народу Украины - как альтернативу опросу президента Украины Владимира Зеленского. Пользователь имеет возможность или поддержать уже сформулированный вопрос, проголосовав за него, или добавить собственный. Об этом сообщается на сайте ОО "Справа громад", которое и стало инициатором создания нового ресурса.
Сейчас на сайте уже есть 99 вопросов, из которых путем голосования будут отобраны 5 вопросов для опроса 25 октября.
"Зеленский хочет опроса в день выборов? Уже есть видосик о 5 вопросах? Мы, Справа громад, авторитетно заявляем - это лютый трэш, нарушение закона и просто "мерзость". Но поскольку каждый из нас - президент... мы тоже проведем свой опрос", - отмечают создатели сайта.https://5-zapytan.org.ua/
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24.10.2020 23:19 Відповісти
Я не пойму. Евреев в стране крайне мало. Но по ТВ и в интернете сплошные разборки между евреями.
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24.10.2020 23:23 Відповісти
вы антисемит ?
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24.10.2020 23:42 Відповісти
Не глупите.
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24.10.2020 23:46 Відповісти
В морду бить?
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25.10.2020 00:19 Відповісти
Ну що ж, панове, ви настільки ж передбачувані наскільки й примітивні, зовсім як руськомірні з Путінрейху - не бачу, не називаю, то його і не існує.

6 хрестів, як на цвинтарі, якими ви позначили місце моїх коментарів свідчать тільки про одне - вам немає чим відповісти, крім хрестиком, але це з вашої, вже поголеної курячої гузки ("Кривавого нібито Пастора") не зніме відповідальності, сподіваюсь за іншого президента кримінальної, бо просраний Крим, це злочин без терміну давності.

А з вас, принаймні моральної.
Проте, про що я. Яка там мораль - тільки політична, і кишенькова доцільність, в сенсі в кишені грошенят побільшає.

Згинете ви всі без сліду в історії, а дітям вашим, можливо, буде соромно...
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25.10.2020 02:44 Відповісти
"Опрос от Зеленского" - это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3226832

А що поробиш - ВОВА СИЛЬНО ХОЧЕ ДО ТЮРМИ Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців - Цензор.НЕТ 3414 Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців - Цензор.НЕТ 1751
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25.10.2020 02:50 Відповісти
заметушились упыри... значит все делается правильно!!!
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25.10.2020 03:51 Відповісти
Идиот ! Креститься надо когда кажется .
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25.10.2020 06:03 Відповісти
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